Nesenstančios, iš mados neišeinančios vieno iš garsiausių XX amžiaus Amerikos atlikėjų, „Oskaro“ bei „Emmy“ apdovanojimus pelniusio F. Sinatros dainos, tarp kurių neabejotinai bus ir „New York, New York“, „My Way“, „Strangers in the Night“, šį ketvirtadienį, liepos 17 dieną 19 val., skambės vasaros muzikos festivalyje „Rotušės kolonada“.

Kartu su baritonu E. Chrebtovu Vilniau rotušės aikštėje pasirodys išraiškingais šokio spektakliais garsėjantis „Baltijos baletas“, rašoma pranešime spaudai.

Eugenijus Chrebtovas: „Baritonams tinka Sinatra“ (8 nuotr.) „Sinatra Tribute“ / „Baltijos baletas“ (nuotr. pranešimo spaudai) „Sinatra Tribute“ / „Baltijos baletas“ (nuotr. pranešimo spaudai) „Sinatra Tribute“ / „Baltijos baletas“ (nuotr. pranešimo spaudai) +4 „Sinatra Tribute“ / „Baltijos baletas“ (nuotr. pranešimo spaudai) „Sinatra Tribute“ / „Baltijos baletas“ (nuotr. pranešimo spaudai) Eugenijus Chrebtovas (nuotr. pranešimo spaudai) „Sinatra Tribute“ / „Baltijos baletas“ (nuotr. pranešimo spaudai) „Sinatra Tribute“ / „Baltijos baletas“ (nuotr. pranešimo spaudai)

(8 nuotr.) FOTOGALERIJA. Eugenijus Chrebtovas: „Baritonams tinka Sinatra“

„Baritonams tinka Sinatra“

Projekto „Sinatra Tribute“ režisierė, „Baltijos baleto“ meno vadovė, choreografė Marija Simona Šimulynaitė pasakoja, kad bendras darbas su E. Chrebtovu buvęs itin kūrybiškas, kartu rinko dainas, kūrė prie jų derančią scenografiją.

„Projekto premjera įvyko praėjusiais metais Palangoje. Vilniuje F. Sinatros dainų ir šiuolaikinio baleto spektaklį papildysime vaizdo projekcijomis.

Žiūrovai pamatys nuostabią muzikos, legendinių dainų ir šiuolaikinio šokio dermę, puikius baleto solistų Olgos Konošenko ir Pijaus Ožolo pasirodymus. Tai bus graži, teatralizuota choreografinė drama“, – reginį akims ir ausims žada projekto režisierė.

„Mano mokytojas, šviesios atminties profesorius Virgilijus Noreika dar Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje man rekomendavo dainuoti Sinatarą. Daugybė baritonų jį dainavo, baritonams jis tinka.

Profesorius nuolat pabrėždavo, kad operos atlikėjui būtina žinoti estradinę, populiariąją muziką, išmanyti mikrofoninį dainavimą. Tik taip jis galės kurti spalvingą dainininko asmenybę.

Studijuodamas buvau parengęs keletą Sinatros dainų, o besigilindamas į jo laikmetį, pamačiau, kokie didžiuliai klodai nuostabios muzikos jame slypi. Šiandien dainuoju ir Elvio Presley ir Deano Martino dainas, ši patirtis operos scenoje man suteikia daugiau spalvų ir laisvės“, – sako E. Chrebtovas.

Šią vasarą jis beveik neturi laiko atostogoms – numatyta daugybė koncertų, atlikėjas repetuoja rudenį Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre pasirodysiančioje Amilcare Ponchielli operoje „Lietuviai“, rengiasi koncertui Pažaislio festivalyje bei turnė su Lietuvos valstybiniu pučiamųjų orkestru.

Ne pirmą kartą Vilniaus rotušėje pasirodantis atlikėjas neabejoja, kad F. Sinatra bei populiarios jo dainos derės prie laisvos ir nerūpestingos senamiesčio vasaros nuotaikos.

„Vilnius neabejotinai turi savo skambesį – jis įvairus, kaip ir šiame mieste gyvenantys žmonės“, – teigia E. Chrebtovas. Pristatydamas savo programą, jis kaskart derina ją prie aplinkos.

Tęsiasi festivalis „Rotušės kolonada“

„Rotušės kolonados“ festivalyje E. Chrebtovo pasirodymas – ne paskutinis. Ukrainoje, Donetsko srityje, gimęs baritonas rugpjūčio 21 dieną dalyvaus ir Ukrainos nepriklausomybės dienai skirtame jungtiniame koncerte „Kartu iki pergalės!“.

Jis pasirodys kartu su Lietuvos kariuomenės pučiamųjų orkestru, Ukrainos pop muzikos atlikėja Karyn Manoliuk, folkloro ansambliu „Namysto“ bei vokaliniu moterų ansambliu iš Bučos „Cvit“.

„Gimiau Uglihirsko miestelyje, nežinau, kas iš jo dabar likę. Tėtis ir mama – ukrainiečiai, tačiau aš užaugau Lietuvoje. Kai Ukrainoje dar 2014 metais prasidėjo neramumai, močiutė buvo pas mus atvykusi, pagyveno, bet grįžo, o paskui ten ir mirė.

Giminių Ukrainoje dar likę, bet ne tik dėl jų man svarbu dalyvauti palaikymo koncerte. Esu už tiesą, tai, kas vyksta Ukrainoje, yra tikras nusikaltimas“, – sako atlikėjas, Ukrainos palaikymo koncerte atliksiantis ir lietuvių, ir ukrainiečių liaudies dainų.

Festivalis „Rotušės kolonada“ Vilniaus senamiestyje vyks iki rugpjūčio 31 dienos. Koncertų pradžia – 19 val. Kitą ketvirtadienį ant rotušės laiptų pasirodys Estijos elektroninės muzikos žvaigždė „Noep“. Visi renginiai – nemokami.

Festivalio mecenatas – Vilniaus miesto savivaldybė. Bičiuliai – Lietuvos kariuomenė, Lenkijos institutas Vilniuje. Daugiau informacijos apie renginius rotušėje: www.vilniausrotuse.lt