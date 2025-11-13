Dukros žiaurumas sukrėtė visus: nužudžiusi tėvus 4 metus kūnus slėpė namuose

Už šeimos namų durų slypėjo kraupi paslaptis – abu jos tėvai buvo nužudyti, o jų kūnai paslėpti vietoje, kurią policija vėliau pavadino „namuose įrengtu mauzoliejumi“. Namuose dukra kūnus slėpė net ketverius metus.
36-erių V. McCullough buvo nuteista kalėti iki gyvos galvos, paskiriant mažiausiai 36 metų terminą, kai prisipažino nužudžiusi savo tėvus – Johną ir Lois McCullough, rašo express.co.uk.
Nužudžiusi tėvus, 4 metus kūnus slėpė namuose
Nusikaltimai, įvykdyti 2019 metais, liko nepastebėti iki pat 2023-ųjų rugsėjo, kai policija, pradėjusi dingusių asmenų paiešką, aptiko palaikus šeimos namuose.
Teisme teigta, kad V. McCullough nunuodijo savo 70-metį tėvą vaistais, kuriuos įmaišė į jo gėrimus, o kitą rytą užpuolė 71 metų motiną plaktuku ir peiliu.
Vėliau tėvo kūnas buvo rastas užsandarintas savadarbėje kriptoje jo darbo kambaryje pirmame aukšte, o motinos palaikai – miegmaišyje, paslėpti drabužių spintoje antrame aukšte.
Kai pareigūnai atskubėjo suimti jų dukrą, ji nesipriešino. Esekso policijos paviešintame vaizdo įraše iš kameros ant kūno girdėti, kaip ji sako: „Nusiraminkite – bent jau sugavote blogiukę.“
Prokurorė Lisa Wilding KC teismui sakė, kad žmogžudystės buvo suplanuotos ir turėjo finansinį motyvą.
V. McCullough, gyvenusi kartu su tėvais jų name Pump Hill gatvėje, buvo daug įsiskolinusi ir naudojosi jų kreditinėmis kortelėmis bei banko sąskaitomis. Kai apgaulės tapo nevaldomos, ji nusprendė juos nužudyti.
Namie rasti įrodymai atskleidė, kad jų dukra gyveno dvigubą gyvenimą – tėvams ji melavo apie geras darbo perspektyvas, o iš tiesų lošė ir patirdavo didelius nuostolius. Tyrėjų aptikti dokumentai parodė, kad ji „beviltiškai stengėsi nuslėpti nuo tėvų, kokio gylio finansinę duobę toliau kasa“.
Jos tėvas, į pensiją išėjęs inžinierius, ir motina, buvusi mokytoja, visiškai ja pasitikėjo. Teismas išgirdo, kad po žmogžudysčių V. McCullough toliau naudojosi jų pensijomis ir santaupomis, per ketverius metus pasisavino beveik 150 tūkst. svarų sterlingų.
„Ji melavo beveik dėl kiekvieno savo gyvenimo aspekto. Jos apgaulės mastas buvo šokiruojantis ir milžiniškas.
Tai buvo apskaičiuotos ir ilgalaikės pastangos nuslėpti padarytą nusikaltimą, kartu išnaudojant tėvų finansus ir manipuliuojant aplinkiniais“, – sakė vyriausiasis inspektorius Robas Kirby, vadovavęs tyrimui.
Įtarimų kilo šeimos gydytojui
Pirmasis dėl Virginios tėvų susirūpino šeimos gydytojas 2023 m. rugsėjį – pastebėjęs, kad nė vienas jų ilgą laiką neatėjo į vizitus ir nepasiėmė jiems skirtų vaistų. Giminaičiams taip pat kilo įtarimų, nes daugelį metų nei matė, nei girdėjo ką nors apie Johną ar Lois.
Kai policija atvyko į namus, V. McCullough pareiškė, kad tėvai išvykę į kelionę ir grįš spalį. Pareigūnai greitai suabejojo jos žodžiais ir gavo orderį namuose atlikti kratas. Vos po kelių minučių nuo sulaikymo Virginia prisipažino.
„Aš žinojau, kad šis momentas kada nors ateis. Teisinga, kad atliksiu už tai bausmę“, – sakė ji pareigūnams.
Per apklausą ji papasakojo, kad bandė tėvui skirtų vaistų mišinį, kad patikrintų jo stiprumą. 2019 m. birželio 17-osios naktį ji susmulkino receptinius vaistus ir įmaišė į tėvo alkoholinį gėrimą – jo išgėręs netrukus po to jis mirė.
Kitą rytą, bijodama, kad motina supras, kas įvyko, V. McCullough ją užpuolė, kai ši lovoje klausėsi radijo. Užpuolimo metu ji panaudojo plaktuką ir peilį.
Po to ji nupirko plastikines pirštines ir miegmaišius, naudodamasi tėvo banko kortele, ir paslėpė jo kūną konstrukcijoje iš mūro blokų kabinete – tai policija pavadino „namuose įrengtu mauzoliejumi“ – o motinos kūną suvyniojo į vieną iš miegmaišių.
Visiems melavo, kad tėvai serga ar keliauja
Vėliau ji sukūrė painų melų tinklą. Ji atšaukdavo šeimos susitikimus, sakydavo, kad tėvai serga, ar net teigdavo, kad jie keliauja po užsienį.
Kaip pažymėjo prokurorai, koronaviruso pandemija jai tapo „tobula priedanga“ – leido izoliuotis nesukeliant įtarimų.
2019–2023 m. ji toliau pasiimdavo tėvų pensijas ir naudodavosi jų sąskaitomis kasdienėms išlaidoms. Prokurorai nurodė, kad pinigai buvo „iššvaistyti“.
Jos dėdė Richardas Butcheris teisme sakė, kad ši žinia „sudaužė jo tikėjimą žmonija“, o dukterėčią apibūdino kaip „labai pavojingą“.
Šeimos vardu jis pridūrė: „Jie amžinai mūsų širdyse, mylimi ir be galo pasiilgti. Mums liko tik neviltis ir skausmas.“
V. McCullough kalės mažiausiai 36 metus, kol galės būti svarstoma jos paleidimo į laisvę galimybė.
