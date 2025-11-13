 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Dukros žiaurumas sukrėtė visus: nužudžiusi tėvus 4 metus kūnus slėpė namuose

2025-11-13 12:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-13 12:50

Istorija, sukrėtusi ne tik visą Didžiąją Britaniją, bet ir plačiai nuskambėjusi – visą pasaulį. Ketverius metus Virginia McCullough gyveno ramiame akligatvyje Great Baddow miestelyje, Esekso grafystėje, kaimynams pasakojo, kad jos pagyvenę tėvai serga, yra išvykę arba tiesiog mėgsta būti vieni. Tačiau tiesa buvo kur kas šiurpesnė.

Lois ir Johnas McCullough (nuotr. facebook.com)

Istorija, sukrėtusi ne tik visą Didžiąją Britaniją, bet ir plačiai nuskambėjusi – visą pasaulį. Ketverius metus Virginia McCullough gyveno ramiame akligatvyje Great Baddow miestelyje, Esekso grafystėje, kaimynams pasakojo, kad jos pagyvenę tėvai serga, yra išvykę arba tiesiog mėgsta būti vieni. Tačiau tiesa buvo kur kas šiurpesnė.

REKLAMA
0

Už šeimos namų durų slypėjo kraupi paslaptis – abu jos tėvai buvo nužudyti, o jų kūnai paslėpti vietoje, kurią policija vėliau pavadino „namuose įrengtu mauzoliejumi“. Namuose dukra kūnus slėpė net ketverius metus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

36-erių V. McCullough buvo nuteista kalėti iki gyvos galvos, paskiriant mažiausiai 36 metų terminą, kai prisipažino nužudžiusi savo tėvus – Johną ir Lois McCullough, rašo express.co.uk.

REKLAMA
REKLAMA

Nužudžiusi tėvus, 4 metus kūnus slėpė namuose

Nusikaltimai, įvykdyti 2019 metais, liko nepastebėti iki pat 2023-ųjų rugsėjo, kai policija, pradėjusi dingusių asmenų paiešką, aptiko palaikus šeimos namuose.

REKLAMA

Teisme teigta, kad V. McCullough nunuodijo savo 70-metį tėvą vaistais, kuriuos įmaišė į jo gėrimus, o kitą rytą užpuolė 71 metų motiną plaktuku ir peiliu.

Vėliau tėvo kūnas buvo rastas užsandarintas savadarbėje kriptoje jo darbo kambaryje pirmame aukšte, o motinos palaikai – miegmaišyje, paslėpti drabužių spintoje antrame aukšte.

Kai pareigūnai atskubėjo suimti jų dukrą, ji nesipriešino. Esekso policijos paviešintame vaizdo įraše iš kameros ant kūno girdėti, kaip ji sako: „Nusiraminkite – bent jau sugavote blogiukę.“

REKLAMA
REKLAMA

Prokurorė Lisa Wilding KC teismui sakė, kad žmogžudystės buvo suplanuotos ir turėjo finansinį motyvą.

V. McCullough, gyvenusi kartu su tėvais jų name Pump Hill gatvėje, buvo daug įsiskolinusi ir naudojosi jų kreditinėmis kortelėmis bei banko sąskaitomis. Kai apgaulės tapo nevaldomos, ji nusprendė juos nužudyti.

Namie rasti įrodymai atskleidė, kad jų dukra gyveno dvigubą gyvenimą – tėvams ji melavo apie geras darbo perspektyvas, o iš tiesų lošė ir patirdavo didelius nuostolius. Tyrėjų aptikti dokumentai parodė, kad ji „beviltiškai stengėsi nuslėpti nuo tėvų, kokio gylio finansinę duobę toliau kasa“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jos tėvas, į pensiją išėjęs inžinierius, ir motina, buvusi mokytoja, visiškai ja pasitikėjo. Teismas išgirdo, kad po žmogžudysčių V. McCullough toliau naudojosi jų pensijomis ir santaupomis, per ketverius metus pasisavino beveik 150 tūkst. svarų sterlingų.

„Ji melavo beveik dėl kiekvieno savo gyvenimo aspekto. Jos apgaulės mastas buvo šokiruojantis ir milžiniškas.

REKLAMA

Tai buvo apskaičiuotos ir ilgalaikės pastangos nuslėpti padarytą nusikaltimą, kartu išnaudojant tėvų finansus ir manipuliuojant aplinkiniais“, – sakė vyriausiasis inspektorius Robas Kirby, vadovavęs tyrimui.

Įtarimų kilo šeimos gydytojui

Pirmasis dėl Virginios tėvų susirūpino šeimos gydytojas 2023 m. rugsėjį – pastebėjęs, kad nė vienas jų ilgą laiką neatėjo į vizitus ir nepasiėmė jiems skirtų vaistų. Giminaičiams taip pat kilo įtarimų, nes daugelį metų nei matė, nei girdėjo ką nors apie Johną ar Lois.

REKLAMA

Kai policija atvyko į namus, V. McCullough pareiškė, kad tėvai išvykę į kelionę ir grįš spalį. Pareigūnai greitai suabejojo jos žodžiais ir gavo orderį namuose atlikti kratas. Vos po kelių minučių nuo sulaikymo Virginia prisipažino.

„Aš žinojau, kad šis momentas kada nors ateis. Teisinga, kad atliksiu už tai bausmę“, – sakė ji pareigūnams.

Per apklausą ji papasakojo, kad bandė tėvui skirtų vaistų mišinį, kad patikrintų jo stiprumą. 2019 m. birželio 17-osios naktį ji susmulkino receptinius vaistus ir įmaišė į tėvo alkoholinį gėrimą – jo išgėręs netrukus po to jis mirė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kitą rytą, bijodama, kad motina supras, kas įvyko, V. McCullough ją užpuolė, kai ši lovoje klausėsi radijo. Užpuolimo metu ji panaudojo plaktuką ir peilį.

Po to ji nupirko plastikines pirštines ir miegmaišius, naudodamasi tėvo banko kortele, ir paslėpė jo kūną konstrukcijoje iš mūro blokų kabinete – tai policija pavadino „namuose įrengtu mauzoliejumi“ – o motinos kūną suvyniojo į vieną iš miegmaišių.

REKLAMA

Visiems melavo, kad tėvai serga ar keliauja

Vėliau ji sukūrė painų melų tinklą. Ji atšaukdavo šeimos susitikimus, sakydavo, kad tėvai serga, ar net teigdavo, kad jie keliauja po užsienį.

Kaip pažymėjo prokurorai, koronaviruso pandemija jai tapo „tobula priedanga“ – leido izoliuotis nesukeliant įtarimų.

REKLAMA

2019–2023 m. ji toliau pasiimdavo tėvų pensijas ir naudodavosi jų sąskaitomis kasdienėms išlaidoms. Prokurorai nurodė, kad pinigai buvo „iššvaistyti“.

Jos dėdė Richardas Butcheris teisme sakė, kad ši žinia „sudaužė jo tikėjimą žmonija“, o dukterėčią apibūdino kaip „labai pavojingą“.

Šeimos vardu jis pridūrė: „Jie amžinai mūsų širdyse, mylimi ir be galo pasiilgti. Mums liko tik neviltis ir skausmas.“

 V. McCullough kalės mažiausiai 36 metus, kol galės būti svarstoma jos paleidimo į laisvę galimybė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų