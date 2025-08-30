Dėl ko susipyko, broliai Giedrius ir Arūnas pateikia skirtingas versijas: „Buvo iškeltos penkios bylos“

Skaudi šeimos drama – TV3 laidoje „TV Pagalba“.
Giedrius teigia, kad konfliktai giminėje kilo tada, kai mama savo testamente jam paliko didesnę dalį turto nei kitiems vaikams. Užvirė karštos kovos net iki muštynių, prireikė ir policijos.
„Prieš 10 metų degė mamos namas. Aš tai pamačiau ir liepiau mums pabėgti. Turėjome gerus kaimynus, jie mums padėjo, po to visą namą sutvarkiau. Kai viską padariau, tiek mama, tiek kiti giminės įvertino mano pastangas“, – sakė vyras.
Giedrius prisiminė vieną pirmųjų konfliktų, kada buvo iškviesti pareigūnai ir jam buvo skirtas smurto artimoje aplinkoje orderis. Tada vienas iš šeimos narių esą pasiskundė psichologiniu smurtu, nors, anot Giedriaus, jis tik stengėsi užstoti motiną nuo kitų puolimo. O kai motina susiruošė vykti pas notarą padalinti savo turto, staiga dingo dokumentai, pasakoja vyras.
„Nuvažiavus pas notarą paaiškėjo, kad dalies dokumentų nėra. Daromės viską iš naujo. Po to kaip užsiuto, – apie nesutarimą tarp giminaičių pasakoja Giedrius. – Po to pradėjo mane terorizuoti, vyti iš kaimo.“
Kova prasidėjo nuo pareiškimo apie psichologinį smurtą, o vėliau viskas peraugo į pareiškimus dėl fizinio skausmo sukėlimo. Vyras net buvo apkaltintas brolio smaugimu.
„Buvo iškeltos penkios bylos. Ir policijai, tyrėjams apklausus visus paaiškėjo, kad penkis kartus buvo duoti melagingi parodymai“, – sako vyras.
Brolio Arūno istorijos versija
Dabar Giedrius ieško būdų, kaip sustabdyti šią konfliktų laviną. Gelbėtoja Gerda Žemaitė susitiko su Giedriaus broliu Arūnu. Jis pateikė kitą nesutarimų priežastį:
„Didžiausia problema yra nesaikingas alkoholio vartojimas, – tikina Arūnas ir prideda, kad konfliktai kyla ne dėl turto, o dėl Giedriaus veiksmų. – Jis šoka muštis, jis elgiasi neadekvačiai. Melagingai parodymai.“
Arūnas su G. Žemaite susitiko nešinas brolio Giedriaus kaltę įrodančiais dokumentais. Jis sako, kad brolis jį apkaltino smurtu, nors to nebuvo ir tai buvo įrodyta. Arūnas be perstojo kartoja, kad didžiausia problema yra alkoholis – dėl to pasireiškia tiek psichologinis, tiek fizinis smurtas. Viskas prasidėjo prieš metus, kai vyro agresija tapo nebevaldoma.
Arūnas supranta, kad iš šono šeimos karas gali atrodyti kaip pyktis dėl turto. Tačiau jis tikina, kad tai – netiesa.
„Labai sunku, kad giminėms ir visiems kitiems Giedrius save pateikia kaip auką“, – sako Arūnas.
Po kurio laiko Gerda vėl apsilankė pas Giedrių. Vyras gelbėtoją pasitiko su geromis naujienomis.
