Dantų tiesinimas kapomis: patogesnis būdas turėti svajonių šypseną

Kreivus dantis tiesinti – būtina

Šiandien, kalbėdami apie kreivus dantis ir jų tiesinimą, negalime svarstyti vien apie estetiką ir vadovautis principu: negražu. Kreivi dantys, netaisyklingas sąkandis – ne tik estetikos, tačiau ir kitų – sisteminių – negalavimų priežastis. „Šypsenos akademijos“ gydytoja ortodontė Greta Jovarauskienė pabrėžia, kad dėl netaisyklingo sąkandžio dantys gali dilti daugiau, nei tai vyktų fiziologiškai, esant taisyklingam sąkandžiui. Esant dantų susigrūdimui ar netaisyklingai dantų padėčiai, sunkiau palaikyti gerą burnos higieną, taigi atsiranda didesnė karieso ar periodonto ligų rizika. Be to, esant trauminiam vieno ar grupės dantų sąkandžiui, didėja rizika netekti vieno ar net kelių dantų.

Dantų tiesinimo kapomis gydymo procesas ir trukmė

„Prieš gydymą dantų tiesinimo kapomis yra atliekami išsamūs ir labai tikslūs tyrimai: dantų ir veido, šypsenos ir profilio nuotraukos, panoraminė rentgenorama ar žandikaulių kūginio pluošto kompiuterinė tomograma, šoninė galvos rentgenograma ir dantų skenavimas“, – gydymo pradžią kapomis komentuoja „Šypsenos akademijos“ gydytoja ortodontė G. Jovarauskienė.

Išsamus gydymo planas sudaromas gydytojui ortodontui tiksliai įvertinus paciento nusiskundimus ir klinikinę būklę. Kapų gamyba ir dantų gydymas jomis pradedamas tik patvirtinus planą. Tiesa, gydymo planas paprastai sudaromas per 10–14 dienų, paciento būklę atsakingai vertina specialistų komanda. Vėliau sudaroma gydymo plano 3D vizualizacija ir ji pristatoma pacientui, kad jis vaizdiškai įvertintų gydymo plano rezultatus. Pacientui susipažinus su gydymo planu ir su gydytoju aptarus iškilusius klausimus, tvirtinamas gydymo planas, laboratorijoje užsakoma kapų gamyba ir planuojamas vizitas kapų atidavimui.

Reikia pripažinti, kad daugumai pacientų svarbi gydymo trukmė. Šiuo atveju svarbu lakytis disciplinos ir gydytojo ortodonto rekomendacijų. Jei laikomasi atsakingos disciplinos, gydymas kapomis dažniausiai trunka vos nuo 6 mėnesių iki 2 metų. Taigi neretai gydymo kapomis trukmė – netgi trumpesnė nei breketais. Pasirinkus breketus, gydymo trukmę galima skaičiuoti nuo 1–1,5 metų.

Dantų tiesinimas kapomis ar breketais: į ką atsižvelgti renkantis

Anot „Šypsenos akademijos“ gydytojos ortodontės G. Jovarauskienės, dantų tiesinimas kapomis – geriausias pasirinkimas tiems, kuriems svarbu ir estetika bei komfortas. Kapos praktiškai nepastebimos, o, prireikus, jas porai valandų galima ir išsiimti. Estetika ir gydymo lankstumas – itin patrauklus momentas scenos žmonėms, kuriems neretai šypsena – ir tarsi darbo įrankis. Be to, pacientams, kuriems atliekamas ortodontinis gydymas tiesinimo kapomis, lengviau palaikyti tinkamą burnos higieną ir patiriama mažiau diskomforto: kapos prieš valgymą išimamos, retesnės minkštųjų audinių dirginimo reakcijos, gydymo eigoje patiriamas mažesnio intensyvumo dantų jautrumas. Dar vienas neginčijamas dantų tiesinimo kapomis privalumas, palyginti su tiesinimu breketais, – kur kas retesni, tik maždaug kas 3–4 mėnesius būtini vizitai pas ortodontą, nes šiuo atveju nereikia aktyvinti lankų, naudojamų taikant gydymą breketais. Iš esmės kapos – pacientų, kurie taupo laiką, taip pat – keliaujančių ar užsienyje gyvenančių žmonių išsigelbėjimas.

Ir tai, pasak gydytojos ortodontės G. Jovarauskienės, ne visi dantų gydymo kapomis privalumai. Vienas svarbesnių – galimybė dar prieš pradedant gydymą žinoti, kokia planuojama gydymo eiga ir galutinis rezultatas: atlikus diagnostinius tyrimus, sudaromas gydymo planas su 3D vizualizacija. Juk kiekvienam pacientui svarbu, kaip gydymas pakeis jo šypseną ir kokio rezultato jis gali tikėtis po jo.

Dantų tiesinimo kapomis minusai ir nepatogumai

„Šypsenos akademijos“ gydytoja ortodontė G. Jovarauskienė pastebi vieną niuansą, kuris priklauso nuo paciento, – disciplina ir bendradarbiavimas su gydytoju, režimo laikymasis. Tai, ko gero, bene vienintelis kapų „nepatogumas“, palyginti su breketais. Kadangi kapas reikia nešioti 22 val. per parą, šiuo atveju būtina savikontrolė. Be to, priklausomai nuo sąkandžio problemos, kai kurie planuojami ortodontinio gydymo judesiai tiesinamosiomis kapomis vyksta lėčiau, tačiau planuojant gydymo biomechaniką gali būti numatomi papildomi aktyvūs elementai: elastikai, gomurinės konstrukcijos, mini implantai ar segmentinė breketų sistema, kurie leidžia optimizuoti gydymo trukmę ir pasiekti puikių rezultatų. Visgi gydymo komfortas ir estetika – pagrindinis gydymo privalumas.

Dantų tiesinimo kapomis ir breketais kaina

Pacientai nustemba sužinoję, kad, sudėjus ortodontinio gydymo breketais metu privalomus vizitus pas gydytoją ortodontą, galutinė ortodontinio gydymo kapomis kaina neretai tampa panaši arba netgi mažesnė nei gydymo breketais. Apskaičiuojant gydymo breketais kainą, svarbu nepamiršti, kad ją sudaro ne tik breketų užklijavimas, tačiau ir dažnesni vizitai, kurių metu aktyvinama breketų sistema.

Dantų tiesinimo breketais kaina „Šypsenos akademijoje“ siekia 2,5–4 tūkst. Eur, o kapomis, atsižvelgiant į atvejo sudėtingumą, – apie 1,8–3,8 tūkst. Eur. Dėmesio: šiuo metu „Šypsenos akademijoje“ vyksta akcija ir dantų tiesinimo kapomis kaina, atsižvelgiant į atvejo sudėtingumą, svyruoja vos nuo 1,4 iki 2,9 tūkst. Eur.

Žinoma, kalbant apie abu gydymo metodus, reikia pastebėti, kad kiekvienas atvejis – individualus, taigi labiausiai tinkantį Jums gydymo metodą rekomenduos gydytojas ortodontas konsultacijos metu.