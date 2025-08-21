Dalia Grybauskaitė nustebino išvaizdos pokyčiais: atpažintų ne visi

Bitininkystės muziejaus „Facebook“ paskyroje pasidalintose prezidentės patarėjos Godos Bacenskienės nuotraukose D. Grybauskaitė atrodo pastebimai pasikeitusi – atjaunėjusi, numetusi svorio ir kiek pakeitusi šukuoseną.
Bet, kaip visada, pasipuošusi tamsiai mėlynos spalvos drabužiais ir skarele – taip, kaip daugelis ir yra įpratę ją matyti.
Dalia Grybauskaitė lankėsi Bitininkystės muziejuje
Bitininkystės muziejaus Stripeikiuose atstovai socialiniuose tinkluose džiaugėsi, kad sulaukė tokios garbingos viešnios ir galėjo jai daugiau papasakoti apie bičių gyvenimą, jos pačios dovanotą bičių šeimą.
Be to, kavinėje „Bitutė“ prezidentė ragavo išskirtinės morkų sriubos, kuri, kaip teigiama įraše, D. Grybauskaitę maloniai nustebino skoniais.
D. Grybauskaitė apsilankymo metu pasižymėjo ir smalsumu – domėjosi, kaip vyksta pasiruošimas edukacijoms, į kurias čia suplūsta žmonės iš visos Lietuvos.
„Prezidentė Dalia Grybauskaitė – vėl pas bičių šeimyną Stripeikiuose!
Bitininkystės muziejuje vėl nuaidėjo ypatingas vizitas – Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė užsuko aplankyti savo pačios dovanotos bičių šeimos. Tarsi mama, aplankanti išleistus „vaikus“, ji rūpestingai teiravosi: kaip jos įsikūrė muziejuje, ar rado vietą tarp kitų avilių, kiek medaus prinešė?
Atsakymas nuskambėjo saldus – bitės dirba kaip tikrosios muziejaus ambasadorės ir neapvylė savo globėjos.
Prezidentė neužmiršo ir skonių kelionės – kavinukėje „Bitutė“ ragauta morkų sriuba nustebino kaip perkūnas iš giedro dangaus, o autentiški skoniai įrodė, kad kartais paprasčiausias patiekalas gali būti karališkas.
Smalsumo vedama prezidentė užsuko į meduolių edukacijos pasiruošimo procesą. Edukacijai ruošėsi maisto istorikė Anželika Laužikienė. Kvapnus meduolių aromatas pasklido po muziejų kaip mažas saldus koncertas, primindamas, kad bičių dovanos yra ne tik naudingos, bet ir tikra šventė mūsų pojūčiams.
Su prezidente Dalia Grybauskaite palaikome bičiuliškus santykius, kaip ir dera pagal paprotinę teisę
P. S. nuotraukų autorė prezidentės patarėja Goda Bacenskienė“, – feisbuke dalijosi Bitininkystės muziejus.
