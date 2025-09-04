Dalia atrado tobulą agurkų marinavimo būdą: verti 10 balų

Jums reikės:
- 2 kg agurkų;
- 1 ½ l. vandens;
- 2 stikl. (200 ml) cukraus;
- 3 v. š. druskos;
- 9 skiltelių česnako;
- 18 kvepiančiųjų pipirų;
- 2 a. š. ciberžolės;
- 3 v. š. medaus;
- 1 ½ stikl. 9 proc. acto.
Agurkus nuplaukite ir pamerkite kelioms valandoms į šaltą vandenį.
Vėliau juos supjaustykite skiltelėmis perpjaudami juos į keturias dalis. Taip supjaustyti agurkai būna traškūs, nei pjaustant juos griežinėliais.
Stiklainius (naudoju ½ l.) iškaitinkite mikrobangų krosnelėje (apie 5 min). Taip pat jūs galite kaitinti orkaitėje ar bent išplauti stiklainius soda.
Į pravėsusius stiklainius sudėkite agurkus.
Užvirkite vandenį, suderkite druską, cukrų ir virkite maišant kol pastarieji ištirps.
Dar verdantį vandenį užpilkite ant agurkų ir pridenkite dangteliais. Laikykite taip užpiltus agurkus 15 min.
Vėliau vandenį nupilkite atgal į puodą.
Į stiklainius įdėkite nuluptas česnako skilteles (į kiekvieną stiklainį po vieną), įberkite po kelis kvepiančiųjų pipirų grūdelius.
Į puodą sudėkite medų, įberkite ciberžolę ir supilkite actą. Užvirkite ir iš karto užpilkite vėl ant agurkų. Aš asmeniškai, užpilu vieną stiklainį, tuomet jį užsuku steriliai išvalytu dangteliu (valau spiritu suvilgytu kosmetiniu vatos gabalėliu). Ir vėl pilu marinatą į kitą stiklainį. Taip kartoju kol verdančiu marinatu užpilu visus stiklainius.
Dar vienas pastebėjimas apie šį receptą. Kažkada sugalvojau, kad gal būtų geriau paprastą actą keisti vyno actu. Juk taip būtų gal sveikiau. Tačiau paprastas actas yra 9 proc. stiprumo. Vyno actas 6 arba 7 proc.. Įpylus daugiau vyno acto, nes reikia pasiekti tuos 9 proc., pakinta cukraus ir druskos santykis, nes skysčio gaunasi daugiau ir agurkai būna nebe tokie skanūs. Tad nerekomenduoju kažką keisti.
Sudėtingumas: paprasta