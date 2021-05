Budraitytė įspėja 3 Zodiako ženklus: jiems ateina sunkus metas

Priešpilnis – Mėnulio fazė, kai po jaunaties Mėnulis ima pilnėti, artėjama link užtemimo. Todėl imkitės augalų sodinimo, sėjos ar persodinimo, šis metas tokiems darbams palankiausias.

„Kuo jaunesnis Mėnulis, tuo yra stiprėjančia tvarka poveikis. Ką bepradėtum, tas auga, dabar jau priešpilnis, irgi yra labai svarbu, nes tai yra didėjanti, auganti Mėnulio fazė. Priešpilnio metu sodinami augaliukai visi, kurie norim, kad klestėtų, persodinami augalai, nes jie yra stipresni ir turi labai didelę augimo galią. Skaitosi, kad gerai purkšti medžius nuo parazitų per priešpilnį, labai gerai padeda“, – kalbėjo V. Budraitytė.

Puoselėkite save ir namus

Priešpilnis, kaip ir jaunatis, tinkamas metas pradėti tobulinti, gražinti kūną, todėl verta atsisakyti kaloringo maisto, stengtis maitintis sveikai.

„Kadangi priešpilnis yra tinkamas metas lieknėjimui, todėl pabrėžiama, kad reikėtų kažkaip atsargiau su maistu, nes auga viskas, ir kūno masė auga tuo periodu. Tai yra normalu, kadangi vyksta augimas ir kūnas yra labiau pabrinkęs, daugiau kaupia skysčius.“

Puikus laikas pradėti sportuoti, auginti raumenis, nes pradėjus tai per pilnatį rezultatai nudžiugins. Tačiau nepersistenkite, nes kas per daug – tas nesveika.

„Tiems, kurie eina į sporto sales, gali eiti būtent šiuo periodu ir jiems labiau pasiseks, geriau augs raumenų masė. Todėl tie, kurie nenori sustorėti, turėtų mažiau kalorijų vartoti ir atsargiau, išmintingiau sportuoti, kad nebūtų per daug“, – pataria astrologė.

Taip pat imkitės remonto ar statybų. Pradėjus darbus per priešpilnį, viskas eisis kaip per sviestą ir darbus pabaigsite greitai bei sėkmingai. Be to, galite kapitaliai susitvarkyti namus.

Palankus metas keliauti, ypač vykstant į sudėtingesnes keliones: „Galima keliauti, palanku priešpilnio metu, ypatingai, jeigu tai kažkokia sudėtinga kelionė, turistinė, o ne viskas įskaičiuota. Labai gerai ant priešpilnio tai daryti.“

Prasidėjus priešpilniui galite išsiburti meilę. Jums tereikia sulaukti mylimojo svečiuose ir pasėti medetkas.

„Medetkos yra magiškas moteriškas augalas, kuris sėjamas jaunaty ir ant priešpilnio tam, kad pritraukti vaikiną. Jeigu pas tave atėjo vaikinas ar mergina, nesvarbu, tas, kurį esi įsimylėjęs, antra pusė, galima simboliškai pašluoti ir visas įsivaizduojamas pėdų dulkes supilti į vazonėlį ir pasėti medetkas. Manoma, kad tas žmogus iš tų namų nebeišeis“, – meilės burtus išduoda astrologė.

Kelių ženklų laukia sunkios savaitės

Palankiausias ir sėkmingiausias metas dabar Žemės ženklams, tačiau seksis ir Vandens ženklų atstovams.

„Kadangi Jaučio ženkle yra Saulė, palankiausia yra Jaučiams, Žemės ženklams šis konkretus priešpilnis. Kadangi Saulė yra Žemės ženkle, tai pirmiausiai žemės ženklams, antroj vietoj yra Vandens ženklai. Jiems šitas priešpilnis geriausias.“

Tačiau ne visiems seksis puikiai – keliems ženklams porą savaičių reiktų pasisaugoti, labiau save prižiūrėti, būti atidesniems.

„Dabar ateina Dvyniams sunkesnis kelių savaičių laikotarpis, kadangi Dvynių ženkle bus užtemimas. Oro ženklas yra sudėtingiau šiek tiek – Vandeniams, Dvyniams, taip pat Šauliams šiek tiek. Reikėtų būti atsargesniems šiuo periodu“, – įspėja V. Budraitytė.