3 Zodiako ženklus nesėkmė lydės visus 2021 metus: nustebsite, kas jie

Dvyniai

Žinoma, kad šis ženklas turi „klaidingai ramią“ pusę su gana valdomu temperamentu, tačiau, peržengus raudoną liniją, kelio atgal nėra. Jei užsiutinsite Dvynį, gausite atgal! Šis ženklas dažnai nepakankamai įvertinamas, todėl jis traukte trauks problemas ir pateks į 2021-ųjų metų nesėkmingiausių astrologinių ženklų kategoriją.

Vėžys

Šiam stipraus būdo ženklui sėkmė nesišypsos, kad ir kaip stengtųsi, jis atsitrenks į sieną. Gresia netikėta išdavystė, o po jos seks nesėkmingų įvykių virtinė, rašo wemystic.com.

Vandenis

Vandenių meilės srityje karaliaus nesėkmės. Sudėtingi romantiški santykiai, be susidomėjimo, be rytojaus ir be vilties. Šis ženklas labai trokšta rasti savo antrąją pusę ir sukurti kažką ilgalaikio bei pastovaus, tačiau vis klysta ir pasirenka netinkamus partnerius. Nors jie ir suvokia, kad žmogus skirtas ne jam, vis tiek skuba ir atsitrenkia į sieną... atsargiai!