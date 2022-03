Budraitytė įspėja 1 Zodiako ženklą: ši delčia – itin pavojinga

Žinoma astrologė, būrėja Vaiva Budraitytė sako, kad ši delčią gana palanki ir nenusimato jokių netikėtumų, vis dėlto, kai kuriuos darbus reikėtų atidėti kitam metui, nes rezultatas gali nemaloniai nustebinti.

Dėl palankios Marso padėties, šią delčią visi būsime aktyvesni, tad jei pajausite, kad viskas vyksta intensyviau, didesniu tempu, žinokite, jog tai – Mėnulio fazės įtaka.

Metas tvarkytis

Atėjus pavasariui ir artėjant gražiausiai pavasario šventei Velykoms, daugelis jau ima kraustyti visus namų kampelius, atsikratyti nereikalingais daiktais. Tad, jei ėmėtės tvarkytis namus, dabar tinkamas laikas atsirinkti, ko jūsų namuose nebereikia.

Jei norite, kad seni išmesti daiktai į namus sugrįžtų naujais, dabar juos surinkite, sudėkite į maišus, bet neskubėkite išmesti. Atsikratykite jais per jaunatį, tuomet garantuotai atsinaujinsite.

„Per delčią atsikratome visko, ko nereikia, pavyzdžiui, net išsioperuoti auglį labai gerai, išsirauti supuvusį dantį. Per delčią netgi kopūstus raugia, ypatingai tie, kurie raugia reguliariai, visus metus, nes neperrūgsta, būna skanesni, neskysti“, – ką galite padaryti per šią delčią vardija V. Budraitytė.

Taip pat nusiplaukite automobilį ir išsivalykite jo vidų, jei yra kokių trūkumų ar gedimų, juos sutvarkykite būtent per delčią – tai garantuos, kad nereikės dažnai keliauti į automobilių servisą.

Šylant orams norisi ir kuo greičiau pasikapstyti sode ar darže, sukišti pirštus į žemę. Nors gali atrodyti, kad dar anksti, astrologė siūlo jau imtis sėjos.

„Gal ankstoka, bet galima pasisėti morkų kokiam šiltnamio pakraštėlyje arba į lysvę, ankstyvųjų, nes per delčią jos gerai auga. Per jaunatį išeina į lapus, o per delčią į šaknis“, – gerą žinią daržininkystės entuziastams siunčia astrologė.

Tuoktis per delčią pavojinga

Laikas palankus imtis darbų, tačiau ne visi jie, atlikti per delčią, duos naudos. Darykite tai, kas norite, kad baigtųsi ir mažėtų – tvarkykitės, tobulinkite kūną, tačiau gerai apsvarstykite kiekvieną žingsnį. Netgi tuoktis gali būti ne itin palanku.

„Tuoktis per delčią nėra gerai, bet reikia žiūrėti individualiai pagal jaunuosius. Tie, kurie tuokiasi, tegul nesinervina, bet reikia asmeniškai paskaičiuoti, tinkamas laikas ar ne. Kai viskas mažėja, traukiasi, ant delčios gydytis yra gerai, bet tuoktuvėms, piršlyboms, šeimos iškilmėms delčia nėra tinkamas metas“, – įspėja V. Budraitytė.

Astrologė siunčia žinią ir moterims, kurios šią savaitę planuoja atlikti grožio procedūras – jas geriau nukelti kitai savaitei. Nebent ruošiatės keliauti pas specialistę spuogų šalinimui, tuomet drąsiai galite tai daryti.

„Grožio procedūroms nėra geras laikas, nebent tinkamas veido valymui. Ši savaitė nelabai tinka grožio procedūroms, jokio botokso leidimo, kitokių rimtesnių veido procedūrų geriau nedaryti, kadangi gali nesuveikti arba suveikti ne taip, kaip reikia“, – aiškino pašnekovė.

1 ženklui – įspėjimas

Daugeliui Zodiako ženklų ši delčia yra palanki, tad pernelyg saugotis ar save riboti nebūtina. Vis dėlto, Skorpionams reikėtų pasisaugoti ir būti atsargesniems.

Pats blogiausias ir sudėtingiausias metas Jaučiams – venkite rimtų sandorių, nesiimkite jokių grandiozinių planų įgyvendinimo:

„Jaučiai turi būti ypatingai atsargūs, net ramiai kvėpuoti dar kol kas negali. Aišku, ne visi, bet daugumai Jaučiu yra ypatingai nepalankus metas, todėl jie turi būti itin atsargūs.

Jie neturėtų kažko pradėti, spręsti rimtų klausimų, ei kažką pardavinėti, nei rimtai investuoti – šiuo metu Jaučiai turi sėdėti kaip pelės po šluota.“