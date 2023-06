Atskleidė, ar sveika valgyti bulves: daugelis to nežino

Pasak sveikatai palankios mitybos konsultantės, gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, daug ką be reikalo kausto angliavandenių baimė, mat svarbiausia saikas ir tinkamai parinkti bulvių priedai. Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva primena, kad šiuo metu galima įsigyti šviežio derliaus egiptietiškų bulvių, o lietuviškos bulvės lentynas pasieks birželio pabaigoje.

Bulvių baimė – nepagrįsta

Bulvių salotų receptas gimė Vokietijoje – iš ten jis įvairiomis variacijomis išplito į kitas Europos šalis. Patiekalas mėgstamas tapo ir Amerikoje, kur jį dar XIX amžiuje ėmė gaminti vokiečiai ir kiti emigrantai iš Europos.

REKLAMA

REKLAMA

Nenuostabu, kad bulvių patiekalai kone visose šalyse tokie populiarūs – ši daržovė itin universali, tinkama daugybei patiekalų, be to, yra viena pigiausių. Pasak gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, bulvės turi daug naudingų savybių: „Jose nemažai mineralinių medžiagų – kalcio, fosforo, kalio, geležies, taip pat įvairių vitaminų, skaidulų. Įdomu tai, kad 100 g bulvių yra net 15 mg vitamino C.“

REKLAMA

Paskutiniu metu plinta populiarus mitas, kad bulves valgyti nesveika – jis sulaukia vis daugiau sekėjų, kurie apskritai išbraukia bulves iš savo valgiaraščio. Anot gydytojos dietologės, visuomenėje plintanti informacija yra neteisinga, kadangi vertinant bulvių maistinę vertę, joje sveikatai nepalankių medžiagų nėra.

„Bulves iš tiesų sudaro tik apie 18 proc. angliavandenių, kurie yra kompleksiniai. Be to, bulvėse esantis krakmolas puikiai virškinamas ir suteikia reikalingos energijos. Išvirtas ar orkaitėje be riebalų keptas bulves galima valgyti ir per pietus, ir vakare. Tačiau bulvių košė, plokštainis ar cepelinai, gaminami su papildomais ingredientais, sulėtina virškinimo procesą, prailgina sotumo jausmą, todėl jie netinkami vakariniam valgymui“, – pranešime spaudai sako dr. E. Gavelienė, patarianti bulves patiekti su mėsa, žuvimi, daržovėmis arba valgyti kaip atskirą patiekalą.

REKLAMA

REKLAMA

Išbandykite įvairaus skonio bulves

Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva primena, kad lentynose galima rasti įvairaus skonio bulvių, tad verta jas išbandyti vis kitiems patiekalams.

Pasak specialistės, skirtingiems bulvių patiekalams reikalingos vis kitokios bulvių rūšys: „Salotoms ar kitiems patiekalams tinka nebirios bulvės, kurios verdamos išlaiko savo formą. Rūšines bulves salotoms geriausia virti su lupenomis, tai padės nepakisti bulvių struktūrai apdorojimo metu.“

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kulinarijos technologė Lina Barčaitė kviečia eksperimentuoti pateikiant įdomesnius pagardus prie bulvių: „Pesto padažu tradiciškai gardinami makaronai, bet verta jį išbandyti ir su bulvių salotomis – jis suteiks gaivumo ir kvapnumo. O pasigaminti pesto namuose labai paprasta, tik jei naudosite jį bulvių salotoms, nedėkite kedrinių pinijų, kurios yra tradicinis pesto ingredientas.“

Šviežių bulvių salotos su petražolių pesto

Patiekalui reikės:

1 kg bulvių

saujelės petražolių

1/4 puodelio tarkuoto kietojo sūrio

1 skiltelės česnako;

1 šaukšto citrinos sulčių;

1/8 šaukštelio druskos;

2 šaukštų alyvuogių aliejaus.

Kaip gaminti:

Išvirkite bulves (geriau – mažesnes), leiskite joms atvėsti. Paruoškite pesto: į trintuvą sudėkite petražoles, česnaką, tarkuotą sūrį, citrinos sultis, druską ir alyvuogių aliejų. Plakite iki vientisos masės. Paragaukite padažo ir pakoreguokite druskos ar citrinos sulčių kiekį, nepamirškite, kad skonis šiek tiek susilpnės, kai pesto susimaišys su bulvėmis. Kai bulvės pakankamai atvės, perpjaukite jas per pusę (jei naudojate didesnes bulves, supjaustykite jas į keturias ar šešias dalis). Sudėkite bulves ir padažą į dubenį ir maišykite, kol bulvės gerai pasidengs. Patiekite iš karto arba laikykite šaldytuve, kol valgysite.

Skanaus!