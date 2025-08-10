Pasienyje su Baltarusija nefiksuota neteisėtų migrantų

Latvijos pasienyje šeštadienį apgręžtas 31 migrantas, tuo metu apie Lenkijos pareigūnų neįleistus asmenis duomenų VSAT kol kas nepateikia.
Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 990 neteisėtų migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.
Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.
Per šį laikotarpį Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti per 23,9 tūkst. migrantų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!