Atsisakykite šių 5 produktų: svoris kris savaime

Nors svarbu užtikrinti, kad dienos metu nebūtumėte alkani, užkandžiavimas tam tikrais maisto produktais gali būti nepalankus jūsų sveikatai, todėl ekspertė išvardijo geriausius ir blogiausius užkandžius, kurių reikėtų kuo skubiau atsisakyti.

Gydytoja dr. Deborah Lee teigia, kad užkandžiavimas turi daug privalumų. Ji sakė, kad užkandžiavimas gali padėti numalšinti alkio jausmą tarp valgymų, padėti atstatyti gliukozės kiekį kraujyje, rašo express.co.uk.

Tačiau ji perspėjo, kad per dažnas užkandžiavimas „mažina apetitą ir gali lemti, kad praleisite vieną valgymą“. Ji taip pat pridūrė, kad užkandžiaujant daug riebalų, cukraus ir druskos turinčiais maisto produktais tik didinamas potraukis maistui ir vystosi nesveiki valgymo įpročiai.

Blogiausi užkandžiai

Pasak dr. D. Lee, kai kurie daugelio pamėgti užkandžiai yra ir patys nepalankiausi mūsų organizmui.

Penki blogiausi užkandžiai yra šie:

„Nesveiki užkandžiai – tai užkandžiai, kurie yra perdirbti arba itin apdoroti. Tai yra maisto produktai, kuriuose daug kalorijų ir kurie turi mažą maistinę vertę arba jos visai neturi. Tačiau jie dažnai yra labai skanūs, nes juose daug cukraus, riebalų ir druskos.

Dažniausiai vartojamų nesveikų užkandžių pavyzdžiai yra traškučiai, sausainiai, pyragaičiai, kepiniai, šokoladas, ledai, įvairūs desertai. Gamintojai specialiai gamina šiuos produktus taip, kad jų skonis būtų dieviškas ir kad norėtume juos valgyti dažniau“, – sakė dr. D. Lee.

Ji įspėjo, kad dažnas tokių užkandžių vartojimas gali sukelti priklausomybę. „Tyrimai parodė, kad perdirbtų ir itin apdorotų maisto produktų vartojimas stimuliuoja malonumo centrus smegenys lygiai taip pat, kaip ir kokainas.

Cukrus skatina dopamino – laimės hormono – išsiskyrimą. Nuolatinis saldžių užkandžių valgymas sustiprina nervinius kelius, todėl atsiranda didelis cukraus poreikis ir abstinencijos simptomai. Labai svarbu nutraukti šį ciklą ir laikytis atokiau nuo tokių užkandžių“, – įspėjo ekspertė.

Geriausi užkandžiai

Dr. D. Lee rekomendavo užkandžius rinktis pagal tai, ar jie gali pagerinti, o ne pabloginti jūsų sveikatą.

„Užkandžiai turėtų sudaryti tik 10 proc. dienos kalorijų normos. Kiekvienas užkandis turėtų turėti tik 150-200 kalorijų. Užkandžiaukite maisto produktais, kuriuose gausu baltymų, skaidulinių medžiagų ir neskaldytų grūdų arba vaisių ir daržovių.

Riešutuose ir sėklose yra daug sveikatai naudingų antioksidantų. Be to, naudokite užkandžius kaip būdą per dieną suvalgyti penkias vaisių ir daržovių porcijas“, – patarė dr. D. Lee.

Ji pasidalijo penkiais sveikiausiais užkandžiais:

Morkų, salierų ar obuolių lazdelės;

Humusas, varškė arba avokadas, užteptas ant pilno grūdo krekerių;

Vaisiai;

Riešutai ir sėklos;

Probiotinis jogurtas.

Jei norisi ko nors saldaus, ji pataria: „Išbandykite želė be cukraus arba suvalgykite 2-4 gabaliukus tamsaus šokolado, kuriame yra ne mažiau nei 70 proc. kakavos.“