Praplėšusi bulvių traškučių pakelį moteris įsiuto: tokio radinio viduje nelinkėtų niekam

Kai kuriems nėra nieko blogiau, nei atplėšti mėgstamų traškučių pakelį ir pamatyti, kad pusę pakelio turinio sudaro vien oras.

Tačiau viena moteris pasidalino savo pykčiu, kai atplėšusi pakelį traškučių rado vos kelis traškučius. Vis dažniau žmonės kalba apie tai, kad jų mėgstamų produktų porcijos parduotuvėse darosi vis mažesnės.

Pirkėjai pastebėjo, kad prekybos centruose kasdienių prekių kainos vis didėja, tačiau jie taip pat pastebėjo, kad neproporcingai traukiasi prekių svoris, rašo mirror.co.uk.

Pirkėjai labiausiai pastebėjo, kad sumažėjo tokių produktų kaip jogurtas, šokoladas, saldainiai ir traškučiai kiekiai.

Hey @McCoys. Why have I bought a bag of crisps when it only has this many in? I counted 12 crisps in total (including the broken bits). Not very impressed. pic.twitter.com/TOVzUO7ACs