Atrado kitokią bulvių košę: receptą verta išbandyti

Sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė teigia, kad tiek kepant plokštainį, tiek ruošiant košę naudinga pridėti dar ir kitų daržovių, tik reikėtų negardinti patiekalų riebiais padažais.

Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pažymi, kad vištienos blauzdelės šiuo metu yra vienas iš pigesnių mėsos pasirinkimų, o daržovių gausa racione – sveikatai palankus sprendimas.

Kopūstuose – mažai kalorijų ir daug naudų

Brokolius, žiedinius, kininius, ropinius, Briuselio, Kale, taip pat baltagūžius ir žiedinius kopūstus naudojame tiek salotoms, tiek sriuboms ir garnyrams. Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė teigia, kad kryžmažiedžių šeimai priklausantys kopūstai turėtų rasti vietą kasdienėje mūsų mityboje:

„Jie turi mažai kalorijų ir daug skaidulų, taip pat yra turtingi vitaminais C, K, B ir E, kaliu, magniu, kalciu ir kitomis maistinėmis medžiagomis. Svarbu ir tai, kad kopūstai turi daug antiuždegiminių medžiagų, nes tiek pačiose daržovėse, tiek jų sultyse yra daug fitochemikalų.“

Pasak dietologės, nors termiškai apdorojant kopūstus fitochemikalų bei vandenyje tirpių vitaminų mažėja, išlieka skaidulos bei žmogaus organizmui naudingi mikroelementai, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„Žiemą dažnai skanaujame raugintų kopūstų, kurie yra tikras probiotikų šaltinis, o pavasarėjant jau ieškome šviežio derliaus, kurį galime įvairiai panaudoti savo mityboje“, – pasakoja dr. E. Gavelienė.

Ekspertė primena, kad įvairios kopūstų rūšys pasižymi pilvą pučiančiu poveikiu, tad virškinimo sistemos problemų turintiems žmonėms vertėtų juos valgyti saikingai.

Taip pat su gydytoju dėl jų vartojimo reikėtų pasitarti skydliaukės ligomis sergantiems žmonėms, nes kopūstuose yra medžiagų, susijusių su skydliaukės hormonų gamyba bei jodo įsisavinimu.

Tiek salotoms, tiek garnyrui

Paskutiniu metu ypač akcentuojama brokolių nauda. Pasak minėtojo prekybos tinklo komercijos operacijų vadovės Olgos Suchočevos, tai turi įtakos ir pirkėjų pasirinkimui: jų krepšeliuose vis dažniau atsiduria ši kopūstų rūšis. Mėgstami ir žiediniai kopūstai, kurie taip pat tinka tiek salotoms, tiek garnyrui.

„Pavasario pradžioje prekybos centruose pasirodo ir sezoniniai žiediniai kopūstai „Romanesco“, traukiantys akį savo dailia įdomios formos gūže ir ryškia žalia spalva.

Tokia daržovė puikiai atrodo salotose: pasmulkintus jo žiedynus, kaip ir brokolių ar žiedinių kopūstų, užtenka nuplikyti verdančiu vandeniu, kad šiek tiek suminkštėtų, ir sumaišyti su kitomis daržovėmis, prieskoniais bei padažu“, – pataria O. Suchočeva.

Patys populiariausi tarp pirkėjų – baltagūžiai kopūstai: „Šiuo metu jų turime ir šviežio, ir seno derliaus: tiek vieni, tiek kiti tinka skirtingiems patiekalams.

Šviežio derliaus kopūstai labai greitai išverda: tereikia kelių minučių juos sudėjus į sriubą, be to, jie minkšti, skanūs įmaišyti į pavasarines šviežių daržovių salotas. Na, o praėjusio rudens derliaus baltagūžiai kopūstai tinka troškinimui, greitam pamarinavimui ar paraugimui, jie kietesni.“

Komercijos operacijų vadovė primena, kad norint sutaupyti, rekomenduojama pasidairyti akcijų bei būtinai patikrinti asmeninius pasiūlymus minėto prekybos tinklo lojalumo kortelių terminale ar mobilioje aplikacijoje.

Be to, visus kopūstus galima išlaikyti ilgiau, o norint tvariau gyventi ir nešvaistyti maisto, net apdžiūvusio gūžinio kopūsto neverta išmesti – tereikia nuskabyti viršutinius lapus. Jei pagelto laikomo brokolio žiedynas, jį galima panaudoti sriuboms ar troškiniams.

Kaip išsirinkti ir tinkamai laikyti vištieną

Gydytoja dietologė dr. E. Gavelienė teigia, kad sveikatai palankiausia šalia daržovių patiekti ant silpnos ugnies orkaitėje lėtai keptą paukštieną, prieš tai pamarinavus švelniai rūgščiame padaže arba gaminant ją garuose. Be to, keptą vištieną geriau valgyti be odelių.

Renkantis paukštieną minėtojo prekybos tinklo prekybos centre, komercijos operacijų vadovė rekomenduoja atkreipti dėmesį į tai, kad ji būtų rausva, malonaus kvapo, stangri, be pastebimų sumušimų, kraujo dėmių ar nešvarumų:

„Jei įsigyjate fasuotą produktą, svarbu patikrinti, kad pakuotė būtų sandari ir nepažeista. Paukštieną geriausia laikyti šaldytuvo apatinėse lentynose, jog mėsa neturėtų kontakto su kitais produktais ar šaldytuvo paviršiumi.

Be to, ją geriausia laikyti ne atvirai, bet sandariose pakuotėse. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas ir paukštienos galiojimo terminui.“

Norint efektyviai apsipirkti, verta pasidomėti akcijomis, o tada, nusipirkus mėsos daugiau, verta ją užšaldyti.

„Tiesa, šaldytą paukštieną ir marinuotus jos pusgaminius laikyti galima iki 12 mėnesių, tuo tarpu supjaustytus paukštienos gabalėlius – iki 9 mėnesių. Be to, kartą atitirpintos paukštienos nebegalima užšaldyti pakartotinai“, – įspėja O. Suchočeva.

Komercijos operacijų vadovė siūlo atkreipti dėmesį į privačiomis minėto prekybos tinklo etiketėmis pažymėtą fasuotą lietuvišką vištieną.

„Privačių prekių ženklų prekės paprastai yra pigesnės nei žinomų prekės ženklų. Taip yra todėl, kad klientams nereikia mokėti už masines rinkodaros kampanijas ir kitas išlaidas, kurias gali patirti nacionalinio prekės ženklo gaminiai.

Vietiniai gaminiai iš vietinių gamintojų taip pat paprastai turi mažesnes transportavimo išlaidas“, – teigia ekspertė.

Gaminant maistą minėtojo prekybos tinklo kulinarijos technologė Lina Barčaitė pataria improvizuoti. Žiedinius kopūstus galima keisti gūžiniais, saliero šaknimi, morkomis, saldžiosiomis bulvėmis, o į verdamą puodą su daržovėmis įberti šaldytų žirnelių, pagardinti košę smulkiai supjaustytais krapais.

Kulinarijos ekspertė šeimos pietums siūlo pagaminti žiedinių kopūstų ir bulvių košę, kuri puikiai tiks prie keptų vištos blauzdelių.

RECEPTAS

Žiedinių kopūstų ir bulvių košė su keptomis vištų blauzdelėmis (4 porcijos)

Jums reikės:

700 g bulvių

500 g žiedinių kopūstų

500 g vištų blauzdelių

1 šaukšto alyvuogių aliejaus;

1 citrinos sulčių ir žievelės;

Sojų padažo, aitriųjų pipirų, druskos – pagal skonį.

Kaip gaminti:

Atskiruose puoduose išvirkite žiedinį kopūstą ir bulves. Sugrūskite košę, įpilkite šaukštą aliejaus.

Keptuvėje šiek tiek apkepkite blauzdeles, tada įpilkite sojų padažo, citrinos sulčių, užberkite nutarkuotos citrinos žievelės ir aitriųjų pipirų, sumažinkite kaitrą, uždenkite keptuvę dangčiu ir patroškinkite, kol iškeps.

Skanaus!