Ar sveika valgyti bulves? Atsakymas nustebins

Paprastai atsakant į klausimą – bulves valgyti yra sveika, ypatingai, kai jos yra vartojamos su daug ląstelienos turinčia luoba.

Tačiau, kadangi jos maistinių medžiagų profilis ir sudėtis skiriasi nuo kitų daržovių, būtina pasirūpinti, kad mitybos racione ji nebūtų vienintelis pasirinkimas, rašoma cnn.com.

Sotus pasirinkimas

Nors bulvės gali būti laikomos riebiu maistu, nesūdytose keptose bulvėse su luobele, yra tik 160 kalorijų. Tokiame patiekale nėra nei riebalų, nei cholesterolio. Kiekvienoje bulvėje taip pat yra apie 4 gramus skaidulų ir 4 gramus baltymų, kas sukelia sotumo jausmą.

Tiesą sakant, tyrimai rodo, kad bulvės yra geresnis pasirinkimas nei makaronai. Bulvėse taip pat yra vitamino B6, vitamino C ir geležies, jos yra puikus kalio šaltinis.

Vidutinio dydžio bulvėje yra apie 20 % rekomenduojamos paros normos kalio – svarbaus mineralo, kuris gali padėti sumažinti natrio poveikį kraujospūdžiui.

Viename nedideliame tyrime nustatyta, kad valgant du kartus per dieną 6-8 mažas antioksidantų turtingas bulves, nepriaugama svorio. Be to, tai gali padėti sumažinti antsvorio turinčių hipertenzija sergančių asmenų kraujospūdį ir širdies ligų bei insulto riziką.

Tačiau verta žinoti, kad skirtingų bulvių rūšyse maistinių medžiagų kiekis gali nežymiai skirtis. Išimtis būtų tik saldžiosios bulvės, kurios yra pagrindinis beta karotino, antioksidanto, kuris mūsų organizme virsta vitaminu A ir yra svarbus sveikai odai ir akims, šaltinis.

Taip gaminti – nesveika

Bulvės tampa problema sveikatai, kai šios yra kepamos aliejuje. Toks jų paruošimo būdas ženkliai padidina kalorijų, riebalų ir natrio kiekį.

Kitoks poveikis pasireiškia ir tuomet, kai bulvės yra gardinamos kaloringais padažais. Dažnai bulvė tampa priešu svoriui, kai ši yra praturtinama riebiais garnyrais – sviestu, grietine, majonezu ir pan.

Be to, bulvės klasifikuojamos kaip turinčios aukštą glikeminį indeksą (GI).

Tai reiškia, kad jos turi didesnį poveikį cukraus kiekiui kraujyje, palyginti su kitais maisto produktais, kurių GI rodiklis yra mažesnis (pavyzdžiui, pupelėmis ar nekrakmolingomis daržovėmis).

Visgi, nepamirškite, kad tai ne visuomet yra tikslus rodiklis.