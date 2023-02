Išdavė greitesnį cepelinų ruošimo būdą: apsilaižysite pirštelius

Turbūt nerasime labiau už bulvę kaltintos lietuvių pamėgtos daržovės – dėl angliavandenių ir krakmolo gausos kai kas jas visiškai išbraukė iš raciono.

Sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė pastebi, kad bulvės nepelnytai nuvertinamos, nes turi daug naudingų savybių.

Prekybos tinklo „Rimi“ kulinarijos technologė Lina Barčaitė primena, kad bulvės – vienos pigiausių ir universaliausių daržovių, tad žiemos sezonu verta iš jų gaminti įvairiausius patiekalus.

Svarbu saikas ir paruošimo būdas

Pasak gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, bulves galima rasti sveikatai palankios mitybos piramidėje, nes jos turi daug naudingų savybių:

„Žinoma, kaip ir valgant bet kurį kitą produktą, gaminant bulvių patiekalus reikia jausti saiką, negardinti jų riebiais padažais, geriausia virti ar kepti orkaitėje.

Taigi, neatsisakykite bulvių ir nesibaiminkite. O lietuvių mėgstamas plokštainis taip pat gali būti sveikesnis už mums įprastą, jei pakeisite dalį tarkių daržovėmis, o cepelinų gausiai neapliesite spirgučių padažu. Svarbu rinktis liesesnį garnyrą.“

Bulvėse yra nemažai mineralinių medžiagų – kalio, fosforo, kalcio, geležies, taip pat įvairių vitaminų, skaidulų. Įdomu tai, kad 100 g bulvių yra net 15 mg vitamino C, teigiama spaudos pranešime.

„Pagrindinė priežastis, kodėl bulvės laikomos sveikatai nepalankiu maistu, yra išpopuliarėjusi angliavandenių baimė. Nors bulves iš tiesų sudaro apie 18 proc. angliavandenių, jie yra kompleksiniai. Pavyzdžiui, bulvėse esantis krakmolas puikiai virškinamas ir suteikia reikalingos energijos“, – teigia gydytoja dietologė.

Pasak E. Gavelienės, geriausiai valgyti virtas arba orkaitėje be papildomų riebalų keptas bulves, derinti jas su mėsa, žuvimi, daržovėmis ar valgyti kaip atskirą patiekalą.

Patariama vengti bulvių patiekalų, skaninamų riebiais padažais, turinčiais sočiųjų riebalų rūgščių, pavyzdžiui, spirgučiais, sviestu, grietine. Taip pat nereikėtų dažnai valgyti gruzdintų bulvių – jose gali būti transriebalų rūgščių, akrilamidų.

Žiema – lietuviškų patiekalų metas

Jei vasarą dažniausiai bulves valgome su šaltibarščiais ar ant griliaus keptais patiekalais, tai rudenį ir žiemą bulves vartojame sotesniems lietuviškiems patiekalams.

Pasak prekybos tinklo kulinarijos technologės Linos Barčaitės, mūsų klimate gyvenantiems žmonėms įprasta šaltuoju sezonu pasimėgauti kiek sunkesniais ir sotesniais patiekalais, kurie kartais kelia nuostabą iš šiltesnių kraštų atvykusiems užsieniečiams, bet cepelinai – mūsų virtuvės pasididžiavimas.

„Nors išmokome juos lipdyti tik prieš šimtmetį, jie išpopuliarėjo ir kiekvienoje šeimoje gaminami vis kitaip: tarkiai maišomi su virtomis bulvėmis ar manų kruopomis, įdarui naudojama ne tik mėsa, bet ir grybai, varškė.

Pasitaiko, kad verdami cepelinai iširsta, o kartais būna kieti ar patamsėję. Taip yra todėl, kad pasirenkamos netinkamos bulvės, turinčios mažai krakmolo, tad geriausia iškart rinktis tokias, kurios tinka lietuviškiems patiekalams.

Mūsų prekybos centruose yra fasuotų, specialiai cepelinams ar plokštainiui itin tinkančių bulvių, kurios turi daugiau krakmolo“, – sako L. Barčaitė.

O jei nusipirkote ar namuose turite kitokios rūšies bulvių, į tarkius įdėti šiek tiek krakmolo.

„Taip pat patartina sutarkavus bulves ilgai nedelsti: šiek tiek palaukus tarkius išsunkti, o kad masė nepatamsėtų, įlašinti į ją truputį citrinos sulčių.

Ar cepelinai bus purūs ir minkšti, turi reikšmės ir tai, kaip nuspaudžiate tarkius – jei masė bus sausoka, ragausite kietokus cepelinus, tad stenkitės palikti ją drėgnesnę.

Sunką, kuri liko nuspaudus tarkius, supilkite į puodą su vandeniu, kuriame cepelinai virs, taip jie bus minkštesni“, – pataria kulinarijos technologė.

Kaip jas laikyti

Pasak kulinarijos technologės, turint bulvių, visada galima pragyventi net sunkiausius finansinius metus.

„Tai tokia universali ir pigi daržovė, su kuria galima pagaminti pačių įvairiausių patiekalų: juk jas ir verdame, ir kepame, ir troškiname, ruošiame įvairius garnyrus ir deriname prie skirtingų produktų.

Turintys nuosavus namus ir rūsius pirkėjai dažniausiai rudenį nusiperka daugiau bulvių per akcijas ir jas laiko iki beveik naujo bulvių derliaus – šviežios lietuviškos bulvės prekybos centruose pasirodo prieš Jonines.

Tačiau reikėtų įsivertinti, ar sąlygos ilgai laikyti bulves tikrai palankios – nėra per drėgna, per šalta ar per šilta. Bulvės turėtų būti sandėliuojamos sausoje tamsioje vietoje, pliusinėje temperatūroje, kuri nebūtų aukštesnė nei 10 laipsnių, kitaip jos ims leisti daigus. Jeigu laikysite bulves šviesioje vietoje, atsiras pažaliavimų, o tokių bulvių valgyti negalima“, – pastebi L. Barčaitė.

Bulvės – itin pigi daržovė, be to, jų visais metų laikais rasite prekybos centruose. Kulinarijos technologė primena, kad pigiausios yra lietuviškos nefasuotos bulvės. Be to, ji rekomenduoja keletą būdų, kaip apsipirkdami galime išleisti mažiau:

„Sutaupyti apsiperkant padeda tikslus pirkinių krepšelio planavimas, sezoninių ir ilgai galiojančių produktų pasirinkimas, kokybę už prieinamą kainą garantuojanti speciali produktų linija bei lojalumo kortelės programa, suteikianti asmeninius pasiūlymus, papildomas nuolaidas arba kaupimą nuo išleistos sumos“, – primena L. Barčaitė.

Prekybos tinklo kulinarijos technologė Lina Barčaitė siūlo paprastesnį cepelinų variantą – tikrai nereikės nerimauti, kad jie neiširtų, o skonis bus puikus.

Cepelinai kitaip

Cepelinams reikės: 650 g bulvių; 100 g grietinės; 100 g rūkytos kiaulienos šoninės; 1 svogūno; 100 g pievagrybių; 300 g maltos kalakutienos; druskos, pipirų – pagal skonį.

Kaip gaminti: išvirkite 400 g bulvių. 200 g bulvių nulupkite, supjaustykite ir išspauskite per sulčiaspaudę.

Naudokite tiek sultis, tiek kapotas bulves. Sumaišykite virtas bulves ir minkštimą į vientisą masę, įberkite druskos. Smulkiai supjaustykite svogūnus ir grybus.

Kepkite maltą kalakutieną keptuvėje, sudėkite supjaustytus svogūnus ir grybus. Troškinkite apie 10 minučių, įberkite druskos ir pipirų.

Bulvių masę paskirstykite ant kepimo popieriaus vienu sluoksniu, ištepkite grietine, uždėkite keptą kalakutieną ir vėl dėkite sluoksnį bulvių masės.

Keptuvėje pakepinkite supjaustytą rūkytą kiaulieną iki traškumo. Užberkite kiaulieną ant sluoksnainio, viską dėkite į orkaitę ir kepkite 180° C temperatūroje apie15 minučių.

Skanaus!