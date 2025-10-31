Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Atidarytas didžiausias Lietuvoje šviesos ir žibintų festivalis: vaizdai čia užburia

2025-10-31 15:12 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-31 15:12

Ketvirtadienio vakarą Lietuvos etnografijos muziejuje Rumšiškėse duris atvėrė didžiausias šviesos ir žibintų festivalis Lietuvoje „Užburtasis slėnis“, kuris veiks iki 2026 m. vasario 8 dienos.

Šviesos ir žibintų festivalis „Užburtasis slėnis“ Rumšiškėse (nuotr. Vita Kučinskienė)
29

Ketvirtadienio vakarą Lietuvos etnografijos muziejuje Rumšiškėse duris atvėrė didžiausias šviesos ir žibintų festivalis Lietuvoje „Užburtasis slėnis“, kuris veiks iki 2026 m. vasario 8 dienos.

REKLAMA
0

Daugiau nei 300 specialiai Lietuvai sukurtų šviesos skulptūrų, instaliacijų ir lazerių projekcijų ir beveik 2 kilometrų maršrutas kviečia lankytojus pasinerti į svajonių ir šviesos pasaulį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

šviesos ir žibintų festivalis „Užburtasis slėnis“ Rumšiškėse
(29 nuotr.)
(29 nuotr.)
FOTOGALERIJA. šviesos ir žibintų festivalis „Užburtasis slėnis“ Rumšiškėse

Atidarytas šviesos ir žibintų festivalis „Užburtasis slėnis“

Čia laukia žydintys sodai, iš legendų atklydę milžinai ir mistinės būtybės, gyvūnai bei paukščiai. Apsilankę čia, pasijusite tarsi užburtoje erdvėje, kur aplink – tik šviesa ir ramybė, kur siela ilsisi, o širdis džiaugiasi.

REKLAMA
REKLAMA

„Labai džiaugiamės, kad kasmet mūsų muziejaus erdvė šaltuoju metų laiku transformuojasi ir gali pasiūlyti lankytojams tamsius ir žvarbius rudens bei žiemos vakarus praleisti apsuptiems šviesos bei nuostabių skulptūrų, prie kurių kūrimo prisidėjo ir Lietuvos menininkai, – sako Valentas Pilionis, Lietuvos etnografijos muziejaus kultūrinės veiklos vadybininkas.

REKLAMA

– Kasmet muziejaus teritorijoje pristatomas naujas šviesos ir žibintų festivalis, todėl daugelis lankytojų čia sugrįžta metai iš metų. Daugeliui šeimų tai jau tapo gražia tradicija.“

„Lankomės čia ne pirmą kartą, tačiau kiekvienais metais muziejaus teritorijoje vykstantis vis naujas šviesos festivalis maloniai nustebina. Kai atrodo, kad jau viską matei, atvyksti čia ir vėl nustembi, nes kūrėjai nuolat kelia kartelę ir įgyvendina vis naujus kūrybinius sumanymus.

REKLAMA
REKLAMA

Pasivaikščiojimas čia – tikra atgaiva sielai ir puikiai praleistas laikas su šeima“, – įspūdžiais dalijasi festivalio lankytoja Sonata.

Didysis šviesos ir žibintų festivalis „Užburtasis slėnis“ moksleivių rudens atostogų metu veiks kasdien iki lapkričio 9 dienos, o vėliau lankytojai bus laukiami kiekvieną savaitę nuo ketvirtadienio iki sekmadienio: www.uzburtasisslenis.lt

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų