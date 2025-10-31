Atidarytas didžiausias Lietuvoje šviesos ir žibintų festivalis: vaizdai čia užburia

Daugiau nei 300 specialiai Lietuvai sukurtų šviesos skulptūrų, instaliacijų ir lazerių projekcijų ir beveik 2 kilometrų maršrutas kviečia lankytojus pasinerti į svajonių ir šviesos pasaulį.
šviesos ir žibintų festivalis „Užburtasis slėnis“ Rumšiškėse(29 nuotr.)
šviesos ir žibintų festivalis „Užburtasis slėnis“ Rumšiškėse (nuotr. Vita Kučinskienė)
Atidarytas šviesos ir žibintų festivalis „Užburtasis slėnis“
Čia laukia žydintys sodai, iš legendų atklydę milžinai ir mistinės būtybės, gyvūnai bei paukščiai. Apsilankę čia, pasijusite tarsi užburtoje erdvėje, kur aplink – tik šviesa ir ramybė, kur siela ilsisi, o širdis džiaugiasi.
„Labai džiaugiamės, kad kasmet mūsų muziejaus erdvė šaltuoju metų laiku transformuojasi ir gali
pasiūlyti lankytojams tamsius ir žvarbius rudens bei žiemos vakarus praleisti apsuptiems šviesos bei
nuostabių skulptūrų, prie kurių kūrimo prisidėjo ir Lietuvos menininkai, – sako Valentas Pilionis, Lietuvos etnografijos muziejaus kultūrinės veiklos vadybininkas.
– Kasmet muziejaus teritorijoje pristatomas naujas šviesos ir žibintų festivalis, todėl daugelis lankytojų čia sugrįžta metai iš metų. Daugeliui šeimų tai jau tapo gražia tradicija.“
„Lankomės čia ne pirmą kartą, tačiau kiekvienais metais muziejaus teritorijoje vykstantis vis naujas
šviesos festivalis maloniai nustebina. Kai atrodo, kad jau viską matei, atvyksti čia ir vėl nustembi, nes
kūrėjai nuolat kelia kartelę ir įgyvendina vis naujus kūrybinius sumanymus.
Pasivaikščiojimas čia – tikra atgaiva sielai ir puikiai praleistas laikas su šeima“, – įspūdžiais dalijasi festivalio lankytoja Sonata.
Didysis šviesos ir žibintų festivalis „Užburtasis slėnis“ moksleivių rudens atostogų metu veiks kasdien iki lapkričio 9 dienos, o vėliau lankytojai bus laukiami kiekvieną savaitę nuo ketvirtadienio iki sekmadienio: www.uzburtasisslenis.lt
