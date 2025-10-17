Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas

Atidaromas didžiausias Lietuvoje žibintų ir šviesos festivalis: štai kur ir kada

2025-10-17 07:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-17 07:10

Tradiciškai rudenį Lietuvos etnografijos muziejuje Rumšiškėse prasideda tikra šviesos pasaka – kasmet nuo lapkričio iki vasario mėnesio čia vyksta unikalūs, specialiai Lietuvai kurti šviesos ir žibintų festivaliai.

Žibintų festivalis „Užburtasis slėnis“ (pranešimo spaudai nuotr.)
6

0

Šiemet žiūrovus pasitiks didysis šviesos ir žibintų festivalis „Užburtasis slėnis“, kuris atvers vartus jau spalio 30 d.

Žibintų festivalis „Užburtasis slėnis“
FOTOGALERIJA. Žibintų festivalis „Užburtasis slėnis“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Patiks ir vaikams, ir suaugusiems

Festivalis „Užburtasis slėnis“ – tai ne tik reginys akims, bet ir kelionė širdžiai. Kiekvienas apsilankęs čia atras savo stebuklą – nuo švytinčių takų iki milžiniškų instaliacijų, nuo romantiškų šviesų užuovėjų iki žaismingų atradimų vaikams.

„Užburtasis slėnis“ – tai kvietimas sulėtinti žingsnį, pasinerti į šviesų pasaulį ir iš naujo pajusti gamtos bei žmogaus kūrybos harmoniją. Tai vieta, kur šviesa tampa pasaka, o kiekvienas lankytojas – jos herojumi“, – sako renginio organizatoriai.

Daugiau nei 300 specialiai Lietuvai kurtų skulptūrų, šviesos ir lazerių instaliacijų ir beveik 2 km maršrutas kviečia į svajonių ir šviesos pasaulį, kuriame jūsų laukia žydintys sodai, iš legendų pasaulio atklydę milžinai ir mistinės būtybės, gyvūnai ir paukščiai.

 Čia pasijusite lyg užburtoje erdvėje, kur aplink - tik šviesa ir ramybė, kur siela ilsisi, o širdis džiaugiasi.

Jubiliejiniai festivalio metai 

„Šie metai ypatingi, tai bus mažasis jubiliejus – penkeri metai, kai mūsų muziejaus teritorija visus lankytojus užburia tikra šviesos magija.

Kasmet su partneriais ir mūsų muziejaus meistrais kuriame naujas šviesos istorijas, naujus pasaulius ir naujas patirtis lankytojams. Tikimės, kad ir šiemet visi apsilankę šviesos festivalyje bus užburti jo grožio ir pasisems geros energijos“, – sako muziejaus direktorė Gita Šapranauskaitė.

Didysis šviesos ir žibintų festivalis „Užburtasis slėnis“ – jau nuo spalio 30 d. Lietuvos etnografijos muziejuje, Rumšiškėse, rašoma pranešime spaudai.

 

 

