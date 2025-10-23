Astrologai perspėja Zodiako ženklus: ši diena gali viską apversti aukštyn kojomis

AVINAS
Santykiuose gali kilti įtampa, todėl verčiau kalbėtis ramiai ir vengti emocinių protrūkių. Ši diena gali atskleisti tikrąsias partnerystės puses, tiek šviesą, tiek šešėlį. Pasitelkite kantrybę ir nepamirškite, kad tylėjimas kartais kalba garsiau už žodžius.
JAUTIS
Darbo aplinkoje gali pasireikšti konkurencija ar vidinis spaudimas, tačiau blaivus protas padės rasti tinkamą kelią. Svarbu neprisirišti prie rezultatų, o veikti iš pareigos jausmo. Rūpestis savo kūnu ir ramus ritmas padės išvengti pervargimo.
DVYNIAI
Viduje gali kunkuliuoti kūrybinė jėga, tačiau emocijos trukdys išlaikyti aiškią kryptį. Pasistenkite neskubėti ir nepradėti naujų projektų, jei kyla abejonės. Venkite ginčų dėl smulkmenų, ramybė bus jūsų didžiausia pergalė.
VĖŽYS
Namų erdvėje gali pasirodyti senos nuoskaudos ar paslėpti jausmai. Neskubėkite reaguoti, stebėkite, kaip situacijos keičiasi savaime. Diena tinkama susitaikymui ir tvarkos atkūrimui šeimos rate.
LIŪTAS
Bendravimas gali tapti emocingas, todėl verta išlaikyti pusiausvyrą tarp žodžių ir veiksmų. Kai kurios naujienos gali nustebinti, tačiau ne viskas, kas pasakoma šiandien, yra tiesa. Ramus tonas ir šypsena nuginkluos net priešiškus žmones.
MERGELĖ
Finansiniai klausimai reikalauja daugiau atsargumo ir aiškumo. Neskubėkite investuoti ar priimti sprendimų, jei nesate tikri dėl detalių. Tvarkingas požiūris į darbą padės išlaikyti stabilumą.
SVARSTYKLĖS
Šiandien jausite stiprią energiją veikti, tačiau kartu ir vidinį prieštaravimą. Geriausia vengti impulsyvių sprendimų, ypač santykiuose. Skirkite laiko ramybei, šis sąmoningas sustojimas padės atgauti vidinę darną.
SKORPIONAS
Vidiniai išgyvenimai gali pasiekti viršūnę, todėl verčiau atsitraukti nuo triukšmo ir skirti laiko tylai. Pasitikėkite intuicija, ji aiškiai parodys, kur verta eiti. Dvasinė praktika ar meditacija nuramins įaudrintas mintis.
ŠAULYS
Santykiai su draugais ar bendraminčiais gali išbandyti jūsų kantrybę. Kai kurie ryšiai gali keistis, bet tai atvers vietos naujam. Ramus požiūris ir nuoširdumas išlaikys tikrus žmones šalia.
OŽIARAGIS
Profesinėje srityje galite susidurti su spaudimu ar netikėtais pokyčiais. Išlaikykite autoritetą per ramų elgesį ir aiškius veiksmus. Vakare skirkite laiko apmąstymams, jie atneš vertingų įžvalgų.
VANDENIS
Šiandien gali kilti noras ginčytis ar įrodyti savo tiesą, bet verčiau siekti supratimo nei laimėti žodžių mūšį. Kelionės ar nauji pažinimai suteiks platesnį požiūrį. Tolerancija ir lankstumas bus jūsų stiprybė.
ŽUVYS
Gilesni išgyvenimai gali atnešti svarbių pamokų apie pasitikėjimą ir emocinę pusiausvyrą. Venkite manipuliacijų ar valdžios žaidimų, sąžiningumas šią dieną turi ypatingą reikšmę. Ramus laikas vienumoje leis atkurti vidinę šviesą.