Artėja stebuklinga data: Budraitytė įspėja nepraleisti progos pritraukti sėkmę

Kuo lietuviams gali būti svarbūs kinų Naujieji metai, ką atneš 2022-ųjų simbolis juodasis, žydrasis vandens Tigras bei kaip sutikti naujus Mėnulio metus, kad pritrauktume sėkmę, naujienų portalui tv3.lt pasakojo garsi astrologė, būrėja Vaiva Budraitytė.

Švenčia per stipriausią metų jaunatį

Priešingai nei Lietuvoje, Kinijoje, Japonijoje, Vietname bei Korėjoje švenčiami kinų Naujieji metai yra keliamoji šventė, kuri kasmet minima skirtingą dieną. Taip yra todėl, jog kinai atsižvelgia į Mėnulio kalendorių ir naujai pradžiai pasirenka pačią stipriausią ir magiškiausią Mėnulio fazę.

„Švenčiama antra metų jaunatis, nes ji yra pati stipriausia, todėl tai, ką pradedi, labai stiprėja, kadangi būna didelis augimo šuolis. Jaunatis dar svarbi tuo, kad prieš jaunatį, kaip mes prieš Kūčias, kinai kapitaliai išsivalo namus, susitvarko – išmetama viskas, kas nereikalingo susikaupė per metus“, – kodėl kinų Naujieji švenčiami per jaunatį paaiškino astrologė.

REKLAMA

REKLAMA

Šventės Kinijoje trunka ne vieną dieną, kaip įprasta pas mus – dvi savaites kinai ilsisi ir pamini naują pradžią, o kiekviena diena turi savus ritualus. V. Budraitytė pabrėžia, kad kinų Naujieji metai yra panašu į laiką nuo Kūčių iki Trijų Karalių šventės pas mus.

„Pirmą dieną jie švenčia, po to kitą dieną, pavyzdžiui, eina pas žmonos tėvus, kitą dieną – pas vyro tėvus, yra žibintų šventė. Kiekviena diena yra skirta skirtingam ritualui – ar tai socialiniam, ar magijai, kaip pritraukti sėkmę ir laimę. Dėl to švenčiama per jaunatį ir priešpilnį – tai stipriausia metų pradžia“, – pasakojo pašnekovė.

Kinai, švęsdami Naujus metus, turi daugybę tradicijų, pavyzdžiui, gamina piniginės formos koldūnus, taip pritraukdami turtus. Taip pat šventės nepraeina ramiai – leidžiami fejerverkai, namuose padaromas skersvėjis, keliamas triukšmas, kad būtų apvaloma blogoji energija:

„Fejerverkas yra tas pats, kas vakarų pasaulyje varpai – kai yra gaisras, maras, karas mušami varpai, ar kažkas mirė, tuokiasi, gimė. Varpas nuvaro blogąsias energijas. Kinijoje jie sujungė triukšmą su grožiu ir būtent yra daug fejerverkų, triukšmo, rėkavimų, dainavimo – tai susiję su tuo, kad išvaryti blogį ir į jo vietą ateitų gėris, laimė, išsivalytų namai ir būtų švari, nauja, energinga pradžia.“

REKLAMA

REKLAMA

Pasakė, kam metai bus geri

Svarbu ne tik išvaryti blogą energiją ir atlaisvinti vietos gerajai, ne ką mažiau dėmesio yra skiriama metų simboliui. Šiemet tai juodasis, žydrasis vandens Tigras, atnešiantis aktyvius metus, o keliems ženklams 2022-ieji bus itin palankūs.

„Tigras yra labai aktyvus gyvūnas, tuo labiau, Tigro metais Jupiteris būna Žuvų ženkle, tai yra antras jo palankus būstas, nes pagrindinis yra Šaulyje. Tai yra labai svarbu, kadangi Jupiteris yra karaliaus planeta, kuri atneša labai daug laimės, nuo jo padėties priklauso sėkmė ir viskas, kas vyksta su mumis.

Vandens tikras yra aktyvus, laisvas, nenusakomas, energingas. Žuvelėms bus labai neblogi metai, nes Jupiteris jų ženkle, kaip ir visiems Vandens ženklams“, – gerą žinią siunčia V. Budraitytė.

Be to, jei nuspręsite švęsti kinų Naujuosius metus, nepamirškite sėsdami prie stalo atskirai palikti vaišių ir Tigrui – indą su vandeniu, šalia jo keletą gabalėlių mėsos padėkite ant žalios medžiagos ar popieriaus. Nepamirškite ir daržovių, pavyzdžiui, salotų lapų, taip pat ir vaisių – persimonų, apelsinų ar mandarinų. Tik jau pasibaigus šventėms šių produktų nevartokite ir neduokite naminiams gyvūnams – maistą palikite gamtos gyventojams, vandenį taip pat išpilkite lauke.

REKLAMA

REKLAMA

Vis dėlto, kad ir kokie aktyvūs ir sėkmingi metai nusimato, netrūks ir neramumų, tiesa, šie prasidės rudenį ir nors jau dabar skambinama pavojaus varpais, tačiau neaišku, ar konfliktai bus tiesioginiai, ar ne.

Kaip pasitikti kinų Naujuosius

Kiekvienais metais keičiasi ne tik gyvūnas, bet ir jo stichija – po 12 metų ateisiantys nauji Tigro metai jau bus kitokie. Tiesa, V. Budraitytė pažymi, jog daugelis šiemet pabrėžia žydrą spalvą, tačiau ne ką mažiau svarbi ir juoda – gilus vanduo būna juodas arba tamsiai tamsiai mėlynas, o ši spalva susijusi su inkstais. Jų juoda spalva simbolizuoja sveikus, laimingus inkstus, be to, inkstai atsakingi už ilgą gyvenimą, nuo jų priklauso ir plaučių sveikata.

Vis dėlto, astrologė pataria nepiktnaudžiauti žydra spalva – ji yra nestabili. Geriau rinkitės juodą, auksinę, smėlinę, natūralius žalius atspalvius. Puikiai tiks ir terakota bei mėlynai žalsvi turkio atspalviai. Vengti reikėtų nenatūralių, sintetinių atspalvių ir raudonos.

REKLAMA

REKLAMA

Pasitinkant kinų Naujuosius metus, padeginkite spausdintus pinigus – tai atneš turtus ir viskas sugrįš dešimteriopai. Taip pat puikus metas susirašyti savo norus – per stipriausią metų jaunatį ant lapelio parašyti norai turi didelį potencialą materializuotis. Pati astrologė sako tai patyrusi gyvenime ir visi užrašyti norai tapo realybe.

„Norai dažniausiai rašomi labai buitiški – pinigai, sveikata, namas, nauja mašina, pagimdyti vaiką, įstoti į universitetą, sėkmingai baigti vidurinę, įstoti į doktorantūrą. Tai yra visiškai normalūs materialūs norai, nes dvasinis tobulėjimas priklauso nuo mūsų. Tikrai nereikėtų galvoti apie dvasinį tobulėjimą, tai yra buitinių dalykų gerinimo periodas – išgražėti, pasveikti, praturtėti, laimėti konkurse atitinkamas pareigas, uždirbti ne mažiau n pinigų“, – pataria ji.

Kyla klausimas, kuo kinų Naujieji metai gali būti svarbūs gyvenantiems Lietuvoje? V. Budraitytė turi aiškų atsakymą, kuris pagrindžia, kodėl tai puiki proga švęsti – sausio 1 dieną švenčiami Naujieji yra apskaičiuoti apytiksliai, o štai pradėję metus per jaunatį, metus pradėsite su dideliu augimo potencialu:

„Pirmiausia, kinai dar turi išlaikę savo senąją tradiciją ir kultūrą, kuriai yra keli tūkstančiai metų. Tarp kitko, mes su kinais turime labai daug sąlyčio taškų, tuo labiau, kad mes, lietuviai, esame labai maišyta tauta ir visas pasaulis, manau, tikrai pažymi šią dieną, nes tai yra patys teisingiausi Nauji metai. Kinų Nauji metai yra arčiau pagoniškų, senoviškų, tūkstantmečių tradicijų ir manau, kad visai smagu – dar viena proga pailsėti, pasilinksminti.“