Prasideda delčia: Budraitytė įspėja saugotis 4 Zodiako ženklus

Naujienų portalui tv3.lt apie delčią pasakojusi žinoma astrologė, būrėja Vaiva Budraitytė pabrėžia, jog ši Mėnulio fazė ilgam laikui atneša atsipūtimą iki pat vasaros pabaigos.

Su nauja Mėnulio faze prasideda ir naujas etapas, kuris šįkart atneš permainų vėjų – jei priešpilnis ir pilnatis buvo sunkūs ir nepalankūs daug kam, tai delčia prasidės ir prabėgs lengvai, o visa tai tęsis beveik iki pat rudens.

„Visais atvejais, prasideda gerasis periodas, kuris tęsis praktiškai iki rugpjūčio vidurio ir būtent šią savaitę turėtų baigtis didieji šaršalai. Aišku, jų dar bus vasarą ir daugiau, ir mažiau, bet Lietuvai nuo šios delčios prasideda ramybė. Ir mes labai tikimės, kad jaunatis, artėjantys kinų naujieji metai atneš atilsį, atsipūtimą iki pat rugpjūčio vidurio“, – sakė astrologė.

Laukia ramus periodas

Prasideda ramus laikas, o V. Budraitytė sako, jog, greičiausiai, išvengsime ir daugiau pandeminių ribojimų – karantinas jau neturėtų būti įvestas ir bendrai situacija švelnės, žmonės jausis labiau atsipalaidavę ir tvyros mažiau pasipiktinimo.

Vis dėlto, kad laikas būtų tikrai sėkmingas ir viskas eitųsi lyg per sviestą, vertėtų pasirūpinti namų švara ir išsivalyti visus kampelius.

„Visus labai skatinu išsivalyti namus, susitvarkyti, tik neišmesti šiukšlių. Yra toks prietaras, kad šiukšles geriau išmesti per jaunatį, kad jie grįžtų naujais daiktais, o ateinanti jaunatis yra stipriausia metuose, nes kinai švenčia antrą metų jaunatį kaip naujus metus, todėl kinai, kaip ir mes prieš Kūčias, tradiciškai valosi namus būtent per delčią, daro metų valymą, kapitalinę tvarką“, – sąsajas su kinų naujaisiais metais paaiškino V. Budraitytė.

Net jei prieš Kūčias išsivalėte visus namų kampelius ir manote, kad visur jau tvarka, astrologė pataria peržvelgti senus daiktus ir kai kurių jų atsikratyti – tiesa, iki jaunaties kaupti vienoje vietoje ir po savaitės išmesti:

„Namai valomi, kadangi mes norime per delčią išmesti viską iš namų, kas per metus susikaupė – skausmo, bėdų, ligų. Jeigu prieš Kūčias išsivalėte ir galvojate, kad nereikia tvarkytis per delčią, vis tiek rekomenduočiau išmesti daiktus, kurie galbūt yra susidėvėję. Bet išmesti per jaunatį, nes tada viskas grįš naujais daiktais, turtu. Ant delčios išmesti nėra gerai, nes tada galutinai nutrauki su tuo daiktu energiją.“

Apvalykite namus druska

Apsivalykite ne tik išmesdami daiktus – svarbi ir namų energetika. O namų energetikos švarinimui puikiai pasitarnaus paprasčiausia druska, kurios, greičiausiai, kiekvienas turime užsislėpę spintelėje.

„Jeigu manote, kad jūsų namai ypatingai išvalyti, vis tiek pasibarstykite į kampus pašildytos druskos. Jeigu namas, galbūt 2 kilogramus pasišildykit pačios paprasčiausios druskos, jeigu tai butas, užtenka ir pusės kilogramo.

Pasikaitinkite orkaitėje, išdžiovinkite – svarbiausia, kad druska būtų labai gerai išdžiovinta, nes karšta druska, kurią su šaukštu ar semtuvėliu pilsit į namo kampus, sugers visą blogį į save. Tos druskos nebus galima naudoti, bus proga nueiti ir ja pabarstyti takelius – atiduoti gamtai, tegul visos jūsų nelaimės išeina į šviesą, bet jų nereikia naikinti, nes tai yra jūsų pamokos“, – kaip apsivalyti namus paaiškino pašnekovė.

Atsikratyti galima ne tik daiktų, bet ir kamuojančių sveikatos problemų ar laukiančių operacijų – jei tik yra galimybė, atlikite laukiančias operacijas per šią delčią, galite net rauti dantis, nes atėjus jaunačiai turėsite didelę energiją sveikti ir ligos nebekankins.

Įspėja šiuos ženklus

Norintiems greito rezultato, palanku mesti svorį, tačiau jei norite, kad tai taptų jūsų rutinos dalimi, vertėtų palūkėti ir nenerti stačia galva:

„Aišku, mesti svorį yra gerai, bet yra kelios tendencijos – vieni pradeda mesti svorį mažėjant Mėnuliui, tai yra efektyvu, ypač pradžioje, nes kūnas traukiasi, o kiti pradeda per jaunatį. Bet tie, kurie pradeda per jaunatį, dažniausiai tai daro su viltimi, kad tai tęsis visą gyvenimą ir jie sugebės laikytis saikingumo. Tie, kurie pradeda per delčią meta svorį, jie nori čia ir dabar, greitai, kitą savaitę įlįsti į suknelę ar kelnes.“

Vis dėlto, jeigu turite didelių planų, pavyzdžiui, įkurti verslą, vertėtų palaukti, kol baigsis delčia, nes atidarius įmonę šiuo metu gali tekti nusvilti ir rezultatai nedžiugins. Delčia yra skirta viso ko negatyvaus atsikratymui, o jei norisi pozityvo ir gerų rezultatų, palaukite, kol prasidės kinų naujieji metai – tuomet sėkmė lydės kiekviename žingsnyje.

Nors prasideda palankus metas ir įsivyraus ramybė, vis dėlto kai kuriems Zodiako ženklams nereikėtų per daug atsipalaiduoti, geriau pasisaugoti ir save tausoti.

„Avinams reikėtų būti atsargesniems, visiems Ugnies ženklams, nes yra taip, kad ir Saulė, ir Mėnulis sudaro kvadratą su Marsu. Marsas yra ugnies stichija ir nepalankiausias metas Ugnies ženklams – Avinams, Liūtams ir Šauliams. Jie turėtų būti atsargesni, nes jų nervingumas, jautrumas gali būti didesnis negu įprasta“, – įspėja V. Budraitytė.

Ne pats palankiausias metas ir Dvyniams – per šią delčią būkite atidesni, o Mėnulio fazei pasikeitus į jaunatį galėsite imtis, ko tik širdis geis.