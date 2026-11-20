Vardų mados keičiasi iš kartos į kartą. Vieni vardai po kurio laiko sugrįžta į populiarumo viršūnes, kiti pamažu išnyksta iš naujagimių registrų.
Toks likimas ištiko ir Zenono vardą, kuris kadaise buvo visiškai įprastas, o dabar tapo retenybe ir net galima daryti prielaidą, kad atsiduria ant išnykimo ribos, rašoma fakt.pl.
Ką reiškia vardas Zenonas?
Zenonas yra graikiškos kilmės vardas. Manoma, kad jis kilo iš vardų „Zenodoros“ arba „Zenodotos“ trumpinių.
Pirmoji vardo dalis siejama su Dzeusu, svarbiausiu senovės graikų dievu, todėl dažniausiai vardo reikšmė aiškinama kaip „Dzeuso dovana“.
Šį vardą nešiojo ir ne viena istorinė asmenybė. Bene žinomiausi yra Zenonas iš Kitijo, laikomas stoicizmo pradininku, bei Zenonas iš Elėjos, išgarsėjęs savo filosofiniais paradoksais.
Kokios savybės priskiriamos Zenonams?
Pagal tradicinius vardų reikšmių aiškinimus, Zenonai dažniausiai apibūdinami kaip ramūs, apdairūs ir atsakingi žmonės.
Teigiama, kad jie vertina žinias, mėgsta analizuoti problemas ir vengia neapgalvotos rizikos. Nors iš pradžių gali pasirodyti santūrūs, artimųjų rate dažnai atsiskleidžia jų humoro jausmas ir draugiškumas.
Nepaisant įdomios kilmės ir turtingos istorijos, šiandien Zenonas išlieka vienu retesnių pasirinkimų naujagimiams.
Vis dėlto vardų mados nuolat kinta, todėl neatmetama, kad ateityje jis gali sulaukti naujos populiarumo bangos.
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