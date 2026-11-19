Iki elektriko kvalifikacijos australui Andy Allenui buvo likęs vos vienas egzaminas, kai draugas paragino jį išbandyti jėgas „MasterChef“. Sprendimas užsiregistruoti pakeitė jo planus: 2012-aisiais jis laimėjo Australijos šou, o po aštuonerių metų į tą pačią virtuvę grįžo jau kaip teisėjas.
Tokios istorijos padeda suprasti, kodėl „MasterChef“ žiūrovai taip prisiriša prie dalyvių. Prie viryklių stoja žmonės, kurių talentą iki tol dažnai pažinojo tik šeima ir draugai. Netrukus savo favoritus galės atrasti ir Lietuvos žiūrovai – oficialią lietuvišką projekto versiją į šalį atveža „Iki“.
Jubiliejus su pasauliniu vardu
35-ojo gimtadienio proga „Iki“ pasirinko dovaną, kurios dalimi gali tapti patys Lietuvos gyventojai. Vieni seks kulinarines kovas televizijos ekranuose, kiti išdrįs užsirišti „MasterChef“ prijuostę ir savo patiekalus pateikti profesionalų vertinimui.
„Jubiliejiniais metais „Duodam gero“ ir norime, kad mūsų gimtadienio džiaugsmą pajustų kuo daugiau žmonių. Todėl ieškojome dovanos, kuri įkvėptų, suburtų ir suteiktų naujų patirčių. Džiaugiamės, kad pavyko į Lietuvą atvežti tokio pasaulinio skambesio projektą kaip „MasterChef“, kurį rodys TV3. Lietuvos talentams tai galimybė būti pastebėtiems, o žiūrovams – iš arti stebėti jų kelią ir už juos sirgti“, – sako „Iki Lietuva“ generalinė direktorė Nijolė Kvietkauskaitė.
Projekto mastas įspūdingas. „MasterChef“ istorija prasidėjo Jungtinėje Karalystėje 1990-aisiais. Pasaulyje jau sukurta daugiau nei 700 jo sezonų, o skirtingas versijas yra žiūrėję daugiau nei milijardas žmonių. Lietuva taps 75-ąja šalimi, kurioje kuriama vietinė versija. Formato sėkmę liudija ir įrašas „Guinnesso“ rekordų knygoje.
Su „MasterChef“ siejami ir gerai pažįstami veidai. JAV versijoje teisėjavo britų virtuvės šefas, restoranų savininkas ir televizijos laidų vedėjas Gordonas Ramsay. O specialiose JAV „MasterChef Celebrity Showdown“ laidose labdarai gamino supermodelis Gigi Hadid, serialo „Brooklyn Nine-Nine“ aktorius Terry Crewsas, komedijų „Harold & Kumar“ žvaigždė Kal Pennas ir grupės „Good Charlotte“ įkūrėjai – broliai Joelis ir Benji Maddenai.
Po šou – knygos, restoranai ir „Michelin“ žvaigždė
Andy Alleno kelias nuo būsimo elektriko iki teisėjo kėdės – viena iš daugelio istorijų, kurios tęsėsi ir išjungus televizijos kameras.
Trečiojo JAV „MasterChef“ sezono nugalėtoja Christine Hà į projekto istoriją įėjo ir kaip pirmoji neregė dalyvė. Po pergalės jos kulinarinė knyga pateko į „The New York Times“ bestselerių sąrašą, Hiustone ji atidarė restoranų, o vėliau pati teisėjavo Vietnamo „MasterChef“.
2005-ųjų britų „MasterChef“ laimėtojai Thomasinai Miers pomėgis gaminti virto restoranų verslu. Praėjus dvejiems metams po pergalės, ji su verslo partneriu atidarė „Wahaca“, vėliau išaugusį į meksikietiško maisto restoranų tinklą. Ji taip pat tapo kulinarinių knygų autore.
Pirmojo Kanados „MasterChef“ sezono nugalėtojas Ericas Chongas po projekto pradėjo bendradarbiauti su vienu jį vertinusių teisėjų – šefu Alvinu Leungu. Kartu Toronte jie įkūrė restoranų, tarp jų – „aKin“, pelniusį „Michelin“ žvaigždę. O 2025-aisiais pats E. Chongas sulaukė ir Toronto bei jo regiono „Michelin“ gido jaunojo šefo apdovanojimo.
Dabar – Lietuvos namų virtuvių eilė
Lietuviškoje versijoje taip pat laukiami gaminimo mėgėjai. Galbūt vienas jų šeimoje atsakingas už visas šventines vakarienes, kitas savaitgaliais išbando naujus receptus, o trečias iš kelių šaldytuve rastų produktų sugeba paruošti patiekalą, kurio visi prašo pakartoti.
„MasterChef“ virtuvėje pažįstamus įgūdžius reikės pritaikyti kitokiomis aplinkybėmis. Dalyviai gamins iš ingredientų, kuriuos sužinos tik prasidėjus užduočiai, kurs patiekalus pagal nurodytą temą, dirbs komandose ir stengsis viską paruošti laiku. Laukia ir užduotys, kuriose reikės kuo tiksliau atkartoti profesionalaus šefo patiekalą.
„Kviečiame tuos, kuriems gaminimas yra mėgstamas užsiėmimas ir kurie nori sužinoti, kiek dar gali išmokti. Galbūt artimieji seniai ragina parodyti savo talentą, tačiau vis pritrūksta drąsos. Registracija į atranką – proga pagaliau į tas pagyras pažiūrėti rimtai. Smalsumas, kūrybiškumas ir noras tobulėti čia bus labai svarbūs“, – padrąsina „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė.
35-ojo gimtadienio proga „Iki“ Lietuvai dovanoja pasaulinį projektą. Pirmojo „MasterChef. Lietuva“ nugalėtojo vardas dar nežinomas. Galbūt netrukus visa šalis prašys būtent jūsų firminio patiekalo recepto? Registracija į atranką jau vyksta – anketą pildykite tv3.lt/anketa.
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