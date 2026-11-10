Ieškomas pirmasis „MasterChef. Lietuva“ nugalėtojas: registracija į TV šou prasideda jau šiandien

Kasdien maistą sau gaminasi daugybė žmonių visame pasaulyje, tačiau ar kada esate pagalvoję, kad tai gali jus nuvesti kur kas toliau, nei įsivaizdavote?
TV3 ir „Iki“ kviečia suklusti – neįtikėtino populiarumo šou pirmąkart perkeliamas ir į Lietuvą!
Draugai visuomet prašo, kad gaminti vakarienę bičiuliams būtų patikėta būtent jums? O gal legendos apie jūsų obuolių pyragą sklando net tarp anūkų klasės draugų? Galiausiai, jei pietų pertrauka darbe prasideda nuo kolegų klausimo „Ką šiandien atsinešei?“, atėjo laikas savo firminį patiekalą parodyti ir profesionalams.
Kas žino – galbūt visus tuos metus jūs, patys to nežinodami, ruošėtės „MasterChef. Lietuva“!
Populiariausio kulinarinio šou „MasterChef. Lietuva“ dalyviu galite tapti čia:
Šou pirmąkart 1990-aisiais pristatytas Jungtinėje Karalystėje, o Lietuva taps jau 75-ąja šalimi, kurioje kuriama vietinė projekto versija. Be to, dėl savo sėkmės jis net yra įtrauktas į „Guinnesso“ rekordų knygą.
Be to, ar galite patikėti, kad per šį laiką buvo sukurta jau daugiau nei 700 „MasterChef“ sezonų?
Tačiau bene didžiausią įspūdį daro faktas, kad jei pasaulyje skaičiuojame virš 8,3 mlrd. žmonių, „MasterChef“ jau pasižiūrėjo daugiau nei milijardas žiūrovų!
Šou virtuvės taisyklės: netikėti ingredientai, ribotas laikas ir kova dėl prijuostės
Pagrindinis „MasterChef. Lietuva“ tikslas – atrasti talentingiausius šalies maisto gaminimo mėgėjus. Čia laukiami visi – ir tie, kurie virtuvėje dar tik įsidrąsina, ir tie, kurių firminių patiekalų draugai prašo metų metus.
Tik būkite pasiruošę! Dalyvių laukia ne tik įvairiausi kulinariniai ir konditeriniai iššūkiai, bet ir tikri emocijų kalneliai.
Teks gaminti iš ingredientų, apie kuriuos sužinosite tik prasidėjus užduočiai, ir pasitelkti fantaziją, kuriant originalų patiekalą pagal nurodytą temą. O jei savo virtuvėje mėgstate šeimininkauti vieni, kaip jums seksis gaminti komandoje, kai dar ir spaus laikas?
Vienas sudėtingiausių iššūkių – per ribotą laiką kuo tiksliau atkartoti profesionalaus šefo patiekalą. Nesėkmė šioje užduotyje gali kainuoti net vietą projekte!
Dalyvių sėkmės istorijos: bestseleris, teisėjo kėdė ir „Michelin“ žvaigždutė
Tai – projektas, kuris daugeliui tapo žinomas ir dėl vieno garsiausių pasaulio virtuvės šefų Gordono Ramsay. Britų kulinaras išgarsėjo ne tik „Michelin“ žvaigždutėmis įvertintais restoranais, bet ir savo griežtu charakteriu, aštria kritika bei emocingais pasirodymais „MasterChef“.
Ne ką mažesnį įspūdį palieka ir aukštyn kojomis apsivertę čia dalyvavusių žmonių gyvenimai.
Christine Hà tapo pirmąja nerege JAV „MasterChef“ dalyve, kuri išleido „The New York Times“ bestseleriu tapusią kulinarinę knygą. O britų „MasterChef“ nugalėtoja Thomasina Miers kartu su verslo partneriu įkūrė meksikietiškos virtuvės restoranų tinklą, išaugusį iki dešimčių restoranų.
Australui Andy Allenui iki elektriko kvalifikacijos buvo likęs vos vienas egzaminas, kai jis ryžosi dalyvauti „MasterChef“. Šou jis laimėjo, o po kelerių metų pats sėdo prie teisėjų stalo. Ką jau kalbėti apie pirmojo Kanados sezono nugalėtojo Erico Chongo istoriją – su vienu iš jį vertinusių teisėjų, jis Toronte vėliau atidarė „Michelin“ žvaigždutę pelniusį restoraną.
Skamba kaip jūsų svajonė?
Tuomet dalyvio anketą į „MasterChef. Lietuva“ šou pildykite jau šiandien!
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