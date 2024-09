Aldonos ir Kęstučio sodas stulbina praeivius: atskleidė, kaip sukūrė tokį grožį

„Šios gėlės priežiūra yra sudėtinga. Ją, atšalus orams, reikia nugenėti ir per žiemą laikyti rūsyje. Vasaros metu ji labai mėgsta drėgmę. Kai dabar labai karšta, brugmansiją tenka laistyti du kartus per dieną. Jei to nepadarau, gėlė tiesiog nuleipsta. Paliejus atsigauna per pusvalandį“, – brugmansijos priežiūros subtilybėmis dalijasi Aldona.

(7 nuotr.) FOTOGALERIJA. Alytiškių kieme – 260 išskirtinės gėlės žiedų

Be geltonais žiedais pasidabinusios gražuolės, Aldonos ir Kęstučio namų kieme J. Basanavičiaus gatvėje auga dar kelios balta ir rožine spalva žydinčios brugmansijos. Tiesa, jų žiedų skaičius gerokai mažesnis, nes tai yra pirmieji šių gražuolių žydėjimo metai. Brugmansijos šeimininkus džiugina ne tik žiedų grožiu, bet ir ypatingu aromatu, kuris vasaros vakarais pasklinda ne tik Reginų kieme, bet ir gatvėje.

Brugmansijas Aldona daugina pati. Atėjus laikui genėti, dalį jos šakų moteris įmerkia į kibirą ir per žiemą laiko rūsyje. Per tą laiką augalas išleidžia šaknis ir, atėjus pavasariui, Aldona jį sodina į vazoną.

Be įstabaus grožio brugmansijų, Aldonos ir Kęstučio namų kieme auga daugybė kitų gėlių. Namų aplinką puošia hortenzijos, sandovilės, ėžiuolės, įvairūs dekoratyviniai augalai ir Aldonos pasididžiavimas – vis rečiau lietuvių gėlių darželiuose auginama rūta, kuri Reginų kieme auga jau dvidešimt metų.

„Aš nuo vaikystės labai myliu gėles. Mama visuomet darželyje jas augino, tad ir aš jas pamėgau. Kaimynams labiau patinka auginti vienodas gėles, o man – kuo įvairesnes. Dabar labai pamėgau hortenzijas“, – pasakoja alytiškė.

Vieną jų Aldonai ir Kęstučiui 40 metų santuokos sukakties proga padovanojo vaikai. Vos hortenzijai prigijus, Aldona ėmė jas dauginti, tad dabar alytiškių kiemą puošia jau ne vienas toks krūmas.

Namus puošia Kęstučio pagaminti medžio dirbiniai

Be gėlių auginimo, Aldonai dar labai patinka skaityti knygas, o jos vyrui Kęstučiui – gaminti medžio dirbinius. Šeimos namus puošia Kęstučio pagaminti baldai – stalas, prieškambario baldai. Namuose gausu specialia technika – iš medžio ir epoksidinės dervos pagamintų indų: vazų, žvakidžių, medinių lentelių maistui pjaustyti.

Medžio apdirbimu Kęstutis užsiima nuo vaikystės. Pirmuosius dirbinius jis pagamino dar besimokydamas mokykloje, vėliau šiam pomėgiui likdavo vis mažiau laiko, nes reikėjo dirbti. Išėjęs į užtarnautą poilsį, Kęstutis ir vėl didžiąją laiko dalį skiria drožybai.

Natūralaus medžio gaminį vyras pagamina vos per pusdienį, o iš medžio ir specialios dervos – maždaug per savaitę, nes toks gaminys dar turi išdžiūti, vėliau jį reikia padailinti – ištekinti ir nupoliruoti.

Kęstučio pagamintus medžio dirbinius alytiškių šeima naudoja savoms reikmėms ar dovanoja vaikams bei giminaičiams.

„Medžio drožyba – man širdžiai mielas užsiėmimas. Ne taip liūdna senatvėje“, – šypteli K. Regina O vyro pomėgis dar duoda ir naudos, kaip juokauja Kęstučio žmona, „indus tenka pirkti kur kas rečiau“.