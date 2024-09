Skintos gėlės nenuvys daug ilgiau: štai, ką reikia daryti

Tam, kad šviežios gėlės kuo ilgiau džiugintų savo šventiška nuotaika, užtenka vadovautis vos keliais paprastais patarimais, rašoma Lidl pranešime žiniasklaidai.

Gėlių pasaulis – įdomus ir kupinas paslapčių

Gali atrodyti, kad skinta gėlė yra tiesiog gėlė, tačiau jų pasaulis yra įdomus ir skirtingas, nes jų rūšių visame pasaulyje priskaičiuojama apie 250 tūkst. Vien rožių yra per 400 rūšių, todėl skiriasi ir kiekvienos jų savybės, pavyzdžiui, gyvenimo trukmė.

Jei chrizantemos ir gvazdikai dažnai išlieka švieži net iki dviejų savaičių, tulpės, narcizai ir kitos švelnesnės gėlės išsilaiko apie kelias dienas.

REKLAMA

REKLAMA

Įdomu tai, kad kai kurios gėlės žydi ne dieną, bet naktį, pavyzdžiui, jazminai ar dvimetės nakvišos. Ne veltui jos pasižymi stipriu, ne visiems maloniu kvapu, juo pritraukia naktinius drugius ir kitus apdulkintojus.

REKLAMA

7 patarimai šviežioms gėlėms ilgiau išsilaikyti

Tam, kad šviežios gėlės kuo ilgiau džiugintų ir puoštų namus, parduotuvės tinklo ekspertai dalijasi keliais svarbiausiais jų priežiūros patarimais.

Pakirpkite gėlių kotelius

Parsinešę gėlių namo, pakirpkite jų kotelius 45 laipsnių kampu – taip padidinsite naudingą plotą, per kurį gėlės įsiurbs vandenį ir pasisavins naudingąsias medžiagas. Kotelius reguliariai pakirpkite kas kelias dienas.

REKLAMA

REKLAMA

Atsikratykite apatiniais lapeliais

Jei pastebite, kad į vazoje esantį vandenį bus pamerkti ir žemiau esantys lapeliai, nukirpkite juos.

To nepadarę, rizikuojate, kad vandenyje esantys lapeliai supus, o susidariusios bakterijos sutrumpins šviežių gėlių gyvavimo laiką.

Pasirūpinkite tinkama temperatūra

Saugokite šviežias gėles nuo temperatūros šoko, t. y. kai pernešate gėles iš vėsios aplinkos į šiltą ir atvirkščiai. Leiskite joms švelniai priprasti prie naujos aplinkos temperatūros.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Be to, svarbu užtikrinti, kad patalpoje, kur laikote gėles, būtų ne per karšta – vėsesnėje temperatūroje gėlės ilgiau išlieka šviežios ir džiugina aplinkinius.

Saugokite jas ir nuo tiesioginių saulės spindulių ar šilumos šaltinių: radiatorių, oro kondicionierių ir kt. Tai taip pat pailgins gėlių žydėjimo laiką.

Įvertinkite aplinką, kurioje laikysite gėles

Jei šviežiai skintas gėles padėjote į pakankamai vėsią vietą, apsaugotą nuo saulės kaitros, pažiūrėkite, ar šalia nėra vaisių, pavyzdžiui, bananų.

REKLAMA

Bananai, taip pat dalis kitų vaisių nokdami išskiria etileno dujas, kurios gali veikti gėles, jos greičiau nužydi.

Reguliariai keiskite vandenį

Patartina kas 2-3 dienas pakeisti vazoje esantį vandenį į naują. Šviežias vanduo saugo nuo pavojingų bakterijų ir geriau palaiko gėlių drėgmę.

Apipurkškite gėles vandeniu

Jei jūsų namuose yra pakankamai sausa, rekomenduojama gėles drėkinti papildomai.

Apipurkškite žiedlapius lengva vandens dulksna, kad vandens lašeliai patektų tarp jų ir padėtų gėlėms ilgiau išlikti šviežioms sausoje aplinkoje.

REKLAMA

Panaudokite trąšas

Kai kurios gėlių puokštės komplektuojamos su nedideliu trąšų paketu. Šiame mišinyje paprastai būna cukraus, rūgštinančių medžiagų ir baliklių, kurie naudojami bakterijoms naikinti.

Galite tokį mišinį pasidaryti ir patys: į vandenį įmaišykite šaukštelį cukraus, kelis lašus drabužiams skirto baliklio ir šaukštelį citrinos sulčių arba acto.