Aiškėja, kokia kalėdinė eglė puoš Kauną: miestui ją padovanojo Petrašiūnų gyventojai

Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Daugiau kaip šešiasdešimt metų įspūdinga sidabrinė eglė puošė Petrašiūnuose Biruliškių gatvėje gyvenančių Juškevičių sodybą, tad gyventojai sako, atėjo metas su žaliaskare atsisveikinti.
„Negaila visai, tegu žmonės džiaugiasi, tegu miestą puošia, aš kaunietis grynaveislis, tai Kaunui ir dovanoju“, – pasakoja eglės šeimininkas Rimantas Juškevičius.
Rimantas atvirauja, eglė užaugo daili, bet kai įsiūbuodavo vėjas, jau tapdavo nejauku, tad ir nusprendė įteikti gyvą dovaną Kaunui.
Puoš Art Deco stiliumi
Šiemet pagrindinę Kauno eglę puošianti floristė Kristina Rimienė pasakoja apžiūrėjusi gal 20 žaliaskarių, o ši spygliuota gražuolė ją tiesiog užbūrė.
„Kai pamačiau, tai net mano šeima žino, kad eglė kalėdinė turi būti stora, ji stora, tanki, vešli. Ji, galima sakyti, pati pasiprašė, nors eglė atsirado viena paskutiniųjų, bet aš labai džiaugiuosi ir laiminga, kad ji tokia graži“, – tikina K. Rimienė.
Tad stipriai įtvirtinta lynais eglė jau pasirengusi vykdyti savo misiją – keliauti į Rotušę ir tapti pagrindine Kauno Kalėdų puošmena.
Daugiau kaip 17 metrų aukščio ir beveik 5 tonų svorio eglė buvo itin atsargiai gabenama iš gyvenvietės į Rotušės aikštę. Dėl saugumo vienoje gatvėje buvo sustabdytas eismas.
Eglės puošėja sako, šiemet eglė primins tai, kuo Kaunas ypač didžiuojasi – Art Deco stilių.
„Kauno Art Deco sostinės įkvėpta tema, nes šiai stilistikai šiemet 100 metų, tai ir atrodė, kad Kaunui reikia siūlyti tokią eglę. Eglė turės ne tik atskirus ornamentus, bet turės ir 16 m inkliuzą, kuris tęsis nuo apačios iki pat viršūnės. Ten bus Art Deco stilistika išdėliotas ornamentas“, – teigia K. Rimienė.
Kaune dera įvairūs architektūros stiliai – jų atspindžiui bus ir ant eglutė. Akyliausieji įžvelgs ir tautinių motyvų, eglė tviskės auksu ir gausybe lempučių.
Kaunas pirmasis iš miestų įžiebs pagrindinę eglę – šventė suplanuota lapkričio 22 d.
Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.