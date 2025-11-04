Pasak „The Guardian“, mergaitės košmaras prasidėjo, kai ji internete susipažino su 26 metų Ki-Shawnu Crumity. Vyras įtikino paauglę, kad padės jai surasti „gerus žmones“, kurie ją įsivaikins.
Nežinoma, kokia tuo metu buvo jos šeiminė padėtis. Mergaitė sutiko susitikti su juo, nežinodama, kad vyras turėjo baisių ketinimų, rašoma fakt.pl.
Šokiruojanti tiesa – mergaitė rasta kartoninėje dėžėje
Vyras pagrobė paauglę, ją apsvaigino narkotinėmis medžiagomis ir seksualiai išnaudojo.
Šiame siaubingame nusikaltime dalyvavo dar du asmenys, kurie taip pat vykdė nusikalstamas veikas prieš mergaitę.
„Tai tik vienas iš pavyzdžių, iliustruojančių socialinės žiniasklaidos ir prekybos žmonėmis keliamą pavojų“, – sakė Luizianos generalinė prokurorė Liz Murrill.
Tyrėjai teigė, kad paauglės buvo ieškoma keliose valstijose.
Ketvirtadienį, gavę informaciją iš federalinių agentų, Pitsburgo policijos pareigūnai rado mergaitę įkalintą vyro rūsyje, esančiame Brighton Park rajone. Ji buvo laikoma uždaryta kartoninėje dėžėje.
Siaubingi 26-erių vyro veiksmai
26 metų Ki-Shawnas Crumity buvo apkaltintas prekyba žmonėmis, seksualine prievarta, neteisėtu bendravimu su nepilnamete ir vaikų tvirkinimu.
Pasak vietos policijos, Crumity prašymas būti paleistam už užstatą buvo atmestas po jo sulaikymo Pitsburge.
Taip pat buvo suimtas 62 metų Ronaldas Smithas, kuris, kaip įtariama, kartu su kitu vyru pervežė mergaitę iš Baton Ružo (Luiziana) į Džordžiją, o vėliau įsodino ją į autobusą, važiuojantį į šiaurę. Tyrėjai mano, kad šioje byloje bus daugiau suėmimų.
