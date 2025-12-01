1 Zodiako ženklui gruodis atneš piniginę sėkmę: Naglis Šulija atskleidė, kas jis

Šis gruodis bus ganėtinai paprastas. Mėnesio pradžioje Saulė, Venera, Marsas, o nuo gruodžio 12 d. – ir Merkurijus bus Šaulio ženkle. Tačiau maždaug mėnesio viduryje planetos viena po kitos pereis į Ožiaragį ir mėnesio pabaigoje Saulė, Venera bei Marsas bus jau Ožiaragyje, o tuoj po Naujųjų ten atsidurs ir Merkurijus.
Dėl šios priežasties gruodį keisis svarbiausi akcentai. Kol planetos telksis Šaulio ženkle vyraus pakylėta nuotaika, norėsis kovoti dėl idealų, daryti ką kilnaus ir vertingo. Kai planetos ims telktis Ožiaragio ženkle, atsiras vis daugiau pragmatinių motyvų, svarbiausia pasidarys gaunama nauda ir aiškaus apibrėžto tikslo siekimas.
Atitinkamai, mėnesio pradžia – tai laikas, kai dar bus smagu pasidžiaugti metų pabaigos šventėmis, renginiais ir panašiais dalykais. O mėnesio pabaiga bus tas laikas, kai atkakliai ir kryptingai baiginėjami metų pabaigos darbai. Su tokia išraiška veide, kokia būna, kai sukalame vinį į lentą. Toks tad ir pasirinkimas…
Avinas
Pirmoji mėnesio pusė bus iš tiesų linksma. Tai laikas, kai ir patiems smagu nuveikti ką mielo, smagaus, ir kitus nudžiuginti sekasi. Be to, tai puikus laikas metų pabaigos kelionei – ir pailsėti, ir smagių įspūdžių pasisemti pavyktų kuo puikiausiai. Antroji mėnesio pusė ir ypač jo pabaiga – laikas, kai nepaisant švenčių dienų susitelkiama į darbus ir tikslo siekimą. Tai ir pavyks.
Jautis
Pirmoji mėnesio pusė gali būti kiek miglota ir bus nelabai aišku, ką patiems veikti ir ką su savimi daryti. Iš to neaiškumo kai kada gali gimti noras pasiieškoti nuotykių arba kitų būdų nuotaikai pagyvinti. Antroje mėnesio pusėje jausitės vis geriau, stabiliau, gyvenimo prioritetai ir kryptys bus aiškesnės.
Dvyniai
Didžioji mėnesio dalis – tai laikas, kai būsite priklausomi nuo išorės – besiklostančių aplinkybių arba kitų asmenų veiklos bei įsitikinimo, kaip viskas turi būti. Visgi labai tikėtina, kad ta ana pusė bus ir geranoriška, ir siūlys visokių smagių, malonių dalykų, tad su tuo, kas tarsi eina į jus, bus daug geriau sutikti, priimti ir pasidžiaugti, nei konkuruoti. Mėnesio pabaigoje ši tendencija išsisklaidys.
Vėžys
Didžiąją gruodžio dalį bus nemažai nedidelių, tačiau gana svarbių darbų, visokių įsipareigojimų vykdymo ir panašių dalykų. Visko reikės imtis kruopščiai ir pareigingai, bet dažniausiai tai ir pavyks kuo puikiausiai. Taip pat tai geras laikas rūpintis sveiktos reikalais. Antroji mėnesio pusė ir ypač jo pabaiga – puikus laikas asmeniniams ryšiams megzti, palaikyti ir juos plėtoti.
Liūtas
Didžioji gruodžio dalis bus labai linksma, pilna galimybių smagiai pasilinksminti, nuveikti ką mielo, gražaus ir malonaus. Sėkmė ir įkvėpimas lydės tuos, kurių veikla tiesiogiai susijusi su kūryba. Dėl puikios vidinės būsenos ir asmeninis gyvenimas klestės. Mėnesio pabaigoje linksmybių bus mažiau, o darbų ir reikalų, kuriuos sutvarkyti būtina – vis daugiau.
Mergelė
Pirmiausia ir daugiausia teks susitelkti į visokiausius namų, šeimos arba būsto reikalus. Šioje srityje gali būti daug veiklos, bet labai dažnai ne tik reikalų tvarkymo. Labai tikėtina, kad čia bus ir daug smagių, gražių dalykų bei asmeninės kūrybos. Mėnesio pabaigoje visokiausi namų darbai bus užbaigti ir patraukti į šoną, prasidės puikus metas nerti į metų pabaigos šventes.
Svarstyklės
Gruodis žada būti labai užimtas mėnuo – reikės labai daug judėti ir labai daug bendrauti – ir dalykinėmis temomis, ir visomis kitomis, aplankyti artimuosius, susitikti su draugais, plėsti kultūrinį akiratį ir užsiimti panašia veikla. Antroje mėnesio pusėje pasikeis akcentai – visokio bruzdesio bus vis mažiau, o veiklos namie – vis daugiau. Dažnai ji bus labai smagi.
Skorpionas
Labai tikėtina, kad didžiąją mėnesio dalį svarbiausia aktualija bus visokie piniginiai ir turtiniai reikalai, kuriais užsiimti metas bus labai palankus. Žinoma, tikėtina labai smagi apčiuopiama nauda. Antroje mėnesio pusėje turtinių reikalų bus vis mažiau, o noro bei galimybių su kuo nors susitikti, aptarti reikalus, sužinoti ką svarbaus arba pasidalyti savo žiniomis su draugais – vis daugiau.
Šaulys
Nuostabus mėnuo – būsite labai energingi, veiklūs, linkę lėkte lėkti nuo vieno asmeninio tikslo prie kito. Vidinė būsena skatins daryti ką mielo, smagaus ir iš tiesų sėkmė bei įkvėpimas lydės tuos, kurių veikla susijusi su grožio ir patogumų kūrimu. Bus daug susitikimų ir daug bendravimo. Antroje gruodžio pusėje ims daugėti visokių piniginių reikalų ir galimybių gauti apčiuopiamos naudos.
Ožiaragis
Mėnesio pradžia bus beveik mieguista – vyraus įprasti darbai, įprastos aplinkybės, įprastas gyvenimo ritmas. Tačiau maždaug mėnesio viduryje aplinkybės ims keistis – visokios veiklos bus vis daugiau ir daugiau, todėl prieš pat metų pabaigą įsibėgėsite išties smarkiai. Ypatinga sėkmė lydės tuos, kurie kažką daro patys ir tuos, kurių veikla susijusi su grožio ir patogumų kūrimu.
Vandenis
Tikėtina, kad mėnesio pradžioje bus kokių nors nedidelių, tačiau gana svarbių darbų darbe, reikalų tvarkymo ir panašių dalykų. Visgi jų gana greitai sumažės iki įprasto lygio. Nuo pat mėnesio pradžios bus daug susitikimų ir daug bendravimo su artimais draugais, kurie ne kartą siūlys kokios nors įdomios veiklos. Mėnesio pabaigoje gyvenimas ims gana greitai rimti.
Žuvys
Gruodis atneš daug darbo ir visokios veiklos darbe arba profesijos srityje. Laimė, čionai būsite ganėtinai savarankiški ir ganėtinai kūrybiški, dėl to nuveikti pavyks išties nemažai. Sėkmė lydės tuos, kurių profesinė veikla susijusi su grožio ir patogumų kūrimu. Mėnesio pabaigoje darbų bus mažiau, dirbti irgi norėsis vis mažiau, o su draugais susitikti – vis dažniau. Tai ir pavyks kuo puikiausiai.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.