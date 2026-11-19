Nors šis požymis pasitaiko rečiau nei nuolatinis kosulys ar dusulys, jo nereikėtų ignoruoti, rašoma mirror.co.uk.
Žmogaus balsas kartais gali suteikti svarbių užuominų apie sveikatos būklę. Jungtinės Karalystės nacionalinė sveikatos tarnyba (NHS) nurodo, kad ilgai nepraeinantis užkimimas gali būti vienas iš plaučių vėžio simptomų.
Šį požymį taip pat mini organizacija „Cancer Research UK“. Pasak jos, apie ligą gali įspėti ir kraujo atkosėjimas, krūtinės ar pečių skausmas, pasikartojančios krūtinės ląstos infekcijos, nepaaiškinamas svorio kritimas bei nuolatinis nuovargis.
Balso pokyčiai gali pasireikšti įvairiai – balsas tampa prikimęs, šiurkštesnis, silpnesnis arba tiesiog skamba kitaip nei įprastai. Tiesa, vien užkimimas dar nereiškia, kad žmogus serga vėžiu, tačiau ilgai nepraeinantį simptomą verta išsitirti.
Kodėl plaučių vėžys gali pakeisti balsą?
„Roy Castle Lung Cancer Foundation“ aiškina, kad plaučių vėžys kartais gali paveikti nervą, atsakingą už balso stygų judesių kontrolę.
Jeigu krūtinės ląstoje esantis navikas pradeda spausti grįžtamąjį gerklų nervą, gali sutrikti vienos balso stygos judėjimas. Dėl to žmogaus balsas tampa užkimęs.
Užkimimą gali sukelti ir kitos priežastys
Žinoma, ne kiekvienas užkimimas reiškia rimtą sveikatos sutrikimą. Kaip nurodo „Cancer Research UK“, balsas gali pakisti dėl laringito, įvairių infekcijų, garsaus šaukimo, rūkymo, rūgšties refliukso ar alergijų.
Vis dėlto organizacija pataria kreiptis į gydytoją, jeigu užkimimas nepraeina ilgiau nei tris savaites. NHS taip pat ragina nedelsti, jei atsiranda plaučių vėžiui būdingų simptomų, įskaitant užsitęsusį balso pokytį.
Svarbu nepanikuoti – NHS pabrėžia, kad plaučių vėžio simptomai yra gana dažni ir gali būti susiję su kitomis ligomis. Tačiau jų nereikėtų ignoruoti, nes anksti nustatytą vėžį dažnai lengviau gydyti.
Kokie dar simptomai gali įspėti apie plaučių vėžį?
NHS išskiria ir kitus požymius, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį:
- Kosulys, trunkantis ilgiau nei tris savaites.
- Dusulys.
- Kraujo atkosėjimas.
- Krūtinės arba pečių skausmas.
- Nepaaiškinamas svorio kritimas.
- Nuolatinis nuovargis.
- Pasikartojančios krūtinės ląstos infekcijos.
Jeigu pastebėjote ilgai nepraeinantį ar nepaaiškinamą balso pokytį, verta kreiptis į šeimos gydytoją. Nereikėtų laukti, kol atsiras ir kitų simptomų.
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