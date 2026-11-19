Už projektą balsavo 57 Seimo narių, prieš – 9, susilaikė 27.
Kitąmet PSDF pajamos turėtų siekti 4,86 mlrd. eurų, išlaidos – 4,76 mlrd. eurų. Pajamos 103 mln. eurų viršys išlaidas, o šis skirtumas bus skirtas fondo rezervui papildyti.
Didžiausia PSDF išlaidų dalis – 3,4 mlrd. eurų – numatyta asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti. Vaistams, medicinos pagalbos priemonėms, specialiosios medicininės paskirties maisto produktams ir medicinos priemonių nuomai planuojama skirti 912,1 mln. eurų.
Sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms numatyta 186,3 mln. eurų, valstybės deleguotoms funkcijoms finansuoti – 184,6 mln. eurų.
2027 m. sausio 1 d. PSDF biudžeto rezervas turėtų siekti 872,9 mln. eurų, o metų pabaigoje – 976 mln. eurų.
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