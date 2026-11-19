Sveikatos priežiūros ekspertas Nealas K. Shahas, vadinamas Amerikos vyresnio amžiaus žmonių reikalų vadovu, socialiniame tinkle „YouTube“ pristatė paprastą 60 sekundžių testą, kuris gali padėti pastebėti ankstyvus pažintinių gebėjimų silpnėjimo požymius, rašo „Unilad“.
N. K. Shahas yra bendrovės „CareYaya“ generalinis direktorius. Ši platforma padeda šeimoms rasti sveikatos priežiūros studijų studentų, teikiančių ne medicininę pagalbą ir priežiūrą vyresnio amžiaus žmonėms jų namuose.
Ekspertas paaiškino, kad su ankstyvaisiais Alzheimerio ligos požymiais gali būti susiję subtilūs žmogaus kalbos pokyčiai, kurie pastebimi dar prieš išryškėjant atminties sutrikimams.
Pasak jo, vienas iš tokių požymių – ilgesnės pauzės prieš atsakant į klausimus. Taip pat žmogus gali pradėti dažniau vartoti neapibrėžtus žodžius, tokius kaip „daiktas“ ar „tas dalykas“, užuot įvardijęs konkretų objektą.
Dėmesį reikėtų atkreipti ir tuomet, jei žmogus kalbėdamas vis dažniau pameta mintį, nebaigia sakinio arba yra priverstas pradėti jį iš naujo.
Siūlo atlikti 60 sekundžių testą
Norėdamas padėti žmonėms atpažinti galimus ankstyvuosius pažintinių funkcijų sutrikimus, N. K. Shahas pasidalijo paprastu pratimu, panašiu į naudojamus medicininiuose vertinimuose.
„Paprašykite savo sutuoktinio ar vyresnio amžiaus tėvų, dėl kurių nerimaujate, per 60 sekundžių išvardyti kuo daugiau gyvūnų“, – patarė ekspertas.
Pasak jo, jei žmogus per minutę sugeba įvardyti mažiau nei 15 gyvūnų, tai gali būti signalas, kad verta išsamiau įvertinti jo pažintinius gebėjimus. Tuo metu 15 ar daugiau gyvūnų įvardijimas laikomas palankesniu rezultatu.
„Tam tereikia vienos minutės ir tai nieko nekainuoja“, – sakė N. K. Shahas.
Vis dėlto svarbu pabrėžti, kad šis testas nėra skirtas demencijai diagnozuoti. Rezultatams įtakos gali turėti žmogaus amžius, išsilavinimas, kalba ir kiti veiksniai. Vien mažesnis nei 15 gyvūnų skaičius nereiškia, kad žmogus serga demencija, o geras rezultatas jos neatmeta.
Jeigu pastebimi nuolat stiprėjantys atminties, kalbos ar mąstymo sutrikimai, rekomenduojama kreiptis į gydytoją.
Internete kilo diskusija
Eksperto pasidalytas vaizdo įrašas sulaukė nemažai socialinių tinklų vartotojų reakcijų. Kai kurie žmonės atkreipė dėmesį, kad neįprasti kalbėjimo įpročiai nebūtinai reiškia sveikatos problemas.
„Nuo vaikystės daiktus vadinu visokiais „daikčiukais“, – juokavo vienas komentatorius.
Kitas internautas pridūrė:
„Raktus pametu ir vardus pamirštu dar nuo vaikystės.“
Dar vienas žmogus paaiškino, kad prieš atsakydamas į klausimus sąmoningai daro ilgesnes pauzes.
„Prieš atsakydamas į bet kokį klausimą darau pakankamai ilgą pauzę. Tai padeda išvengti daugybės problemų. Turiu laiko pagalvoti apie pasekmes ir atsirinkti žodžius, kurie galėtų būti neteisingai suprasti“, – rašė jis.
„Ne visos ilgos pauzės yra demencijos požymis“, – pridūrė komentatorius.
Palygino su kitu žinomu testu
Kiti internautai gyrė gyvūnų vardijimo pratimą, nes, jų nuomone, jis yra paprastesnis ir mažiau streso keliantis būdas įvertinti vyresnio amžiaus žmogaus pažintinius gebėjimus.
„Puikus ankstyvas pažintinių gebėjimų vertinimo testas, išsaugantis vyresnio amžiaus žmogaus orumą, priešingai nei laikrodžio piešimas ar prašymas įsiminti penkis atsitiktinius žodžius ir po kelių minučių juos pakartoti“, – komentavo vienas vartotojas.
Komentatorius turėjo omenyje gerai žinomą laikrodžio piešimo testą, kurį medicinos specialistai naudoja vertindami galimus pažintinių funkcijų sutrikimus.
Atliekant šį testą žmogaus prašoma nupiešti laikrodį ir jo rodykles nustatyti taip, kad jos rodytų nurodytą laiką.
Vertinama, ar teisingai išdėstyti skaičiai, ar jie yra tinkamose vietose ir ar laikrodžio rodyklės rodo prašytą laiką.
Kaip aiškina „Verywell Health“, šis pratimas leidžia įvertinti kelis pažintinius gebėjimus vienu metu, įskaitant dėmesį, žodinių nurodymų supratimą, regimąją atmintį ir motorinius įgūdžius.
Tuo metu gyvūnų vardijimo testas nereikalauja jokių papildomų priemonių – pakanka laikmačio ir vienos minutės.
Vis dėlto specialistai pabrėžia, kad tokie pratimai gali būti tik pagalbinė priemonė, o ne medicininės diagnozės pakaitalas. Jeigu žmogaus kalba, atmintis ar elgesys pastebimai keičiasi, svarbiausia laiku kreiptis į sveikatos priežiūros specialistus.
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