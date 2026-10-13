Popiežiui Leonui XIV diagnozuotas plaučių vėžys

Pranešime teigiama, kad popiežius po operacijos „atsibudo normaliai“ ir jau grįžo į savo palatą, esančią dešimtajame Romos Gemelli ligoninės aukšte.
Šaltinis Vatikane pridūrė, kad popiežius paprašė vakarienės.
„Siekiant užtikrinti, kad procedūra būtų radikali, buvo pašalinta dešiniojo plaučio apatinė skiltis“, – nurodė Vatikanas ir pridūrė, kad operacija „patvirtino plaučių adenokarcinomos diagnozę, kaip ir buvo įtariama remiantis priešoperaciniais tyrimais“.
„Šventasis Tėvas operacinėje praleido apie 3 valandas, o pati operacija truko apie 90 minučių. Chirurginė intervencija praėjo sėkmingai, be jokių komplikacijų“, – rašoma pranešime.
Paklaustas, ar yra kokių nors vėžio išplitimo požymių, šaltinis teigė, kad šiuo metu atliekami papildomi tyrimai.
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