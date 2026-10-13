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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Popiežiui Leonui XIV diagnozuotas plaučių vėžys

2026-10-13 23:32 / šaltinis: BNS
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2026-10-13 23:32
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Popiežiaus Leono XIV dešiniojo plaučio dalis buvo pašalinta per pusantros valandos trukmės operaciją, atliktą po to, kai medikai aptiko vėžinį darinį, pranešė Vatikanas.

Iš popiežiaus – griežta žinutė Trumpui Nenaudoti senas 2

Popiežiaus Leono XIV dešiniojo plaučio dalis buvo pašalinta per pusantros valandos trukmės operaciją, atliktą po to, kai medikai aptiko vėžinį darinį, pranešė Vatikanas.

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Pranešime teigiama, kad popiežius po operacijos „atsibudo normaliai“ ir jau grįžo į savo palatą, esančią dešimtajame Romos Gemelli ligoninės aukšte.

Šaltinis Vatikane pridūrė, kad popiežius paprašė vakarienės.

„Siekiant užtikrinti, kad procedūra būtų radikali, buvo pašalinta dešiniojo plaučio apatinė skiltis“, – nurodė Vatikanas ir pridūrė, kad operacija „patvirtino plaučių adenokarcinomos diagnozę, kaip ir buvo įtariama remiantis priešoperaciniais tyrimais“.

„Šventasis Tėvas operacinėje praleido apie 3 valandas, o pati operacija truko apie 90 minučių. Chirurginė intervencija praėjo sėkmingai, be jokių komplikacijų“, – rašoma pranešime.

Paklaustas, ar yra kokių nors vėžio išplitimo požymių, šaltinis teigė, kad šiuo metu atliekami papildomi tyrimai.

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