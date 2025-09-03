1 produktas – tikra aukso gysla: padės net mesti svorį

Prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė sako, kad reikia pripažinti, jog kai norisi valgyti net ir akimis, tuomet žymiai lengviau į savo kasdienį racioną įtraukti taip būtinų daržovių, rašoma pranešime spaudai.
Pasitikrinkite – ar suvalgote pakankamai daržovių?
Daugelio pamirštama tiesa – nors lietuviai parduotuvių šviežių daržovių skyriuose praleidžia vis daugiau laiko ir gali mėgautis itin plačiu asortimentu, daržovių vis dar suvalgome per mažai.
Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja daržoves ir vaisius valgyti ne mažiau kaip 5 kartus per dieną, iš viso suvartojant bent 400 gramus jų. Tačiau Sveikatos apsaugos ministerijos tyrimai rodo, kad tokios rekomendacijos laikosi tik kas dešimtas gyventojas.
„Norime prisidėti prie sveikesnių mitybos įpročių formavimosi, todėl šviežių vaisių ir daržovių įvairovei bei kokybei skiriame ypač didelį dėmesį. Lietuviai tikrai smalsūs ir mėgsta savo racioną paįvairinti naujovėmis – pavyzdžiui, saldžiosiomis bulvėmis, saulėgrąžų galvomis ar tokia egzotika kaip raguotieji melionai.
Tačiau, žinoma, paklausiausios išlieka tradicinės, universalios ir daugelio mėgstamos gėrybės – kopūstai, bulvės, morkos, obuoliai, taip pat ir cukinijos. Juk tokios daržovės, kurias kasdien net ir po kelis kartus galima lengvai įtraukti į meniu, yra ne tik sveikos mitybos pagrindas, bet ir vieni pigiausių maisto produktų“, – sako G. Kitovė.
Cukinijų valgykite į sveikatą
Cukinijos, prekybos tinklo duomenimis, nuolat patenka į perkamiausių šviežių daržovių dešimtuką. Jų populiarumą lemia ne tik maža kaina, bet ir tai, kad jas panaudoti galima visaip: dėti į įvairiausius troškinius, salotas, jas galima kepti keptuvėje, orkaitėje, ant kepsninės, gaminti cukinijų traškučius ar farširuoti, netgi ruošti keksiukus, taip pat saldžius ar pikantiškus pyragus.
Be to, prekybos tinklo daržovių ir vaisių skyriaus darbuotoja Jolanta Sabaitienė atkreipia dėmesį, kad jos tinka praktiškai visiems:
„Cukinija – nekaloringa, net virš 90 proc. jos sudaro vanduo. Todėl šią daržovę valgyti puikiai tinka orams vis dar primenant, kad ruduo – dar tik kalendoriuje.
Be to, valgant cukinijas organizmas pasipildo vitamino C, kuris yra būtinas gerai imuninei sistemai užtikrinti, atsargomis. Šiose daržovėse randama ir daug kitų vitaminų, taip pat cukinijose yra mažai cukraus, todėl labai tinka tiems, kurie jo vengia – ar sergantiems diabetu, ar vaikams.“
Jai antrina prekybos tinklo kulinarijos šefė Elvyra Semaška – cukinijas labai lengva pamėgti, nes dar vienas jų privalumas – šioms daržovėms termiškai apdoroti reikia visai nedaug lauko, todėl yra dažnas pasirinkimas net ir skubantiems.
„Iš tiesų jų net nebūtina kepti, virti ar troškinti – cukinijas galima valgyti ir žalias. Ypač, kai jos jaunutės, traškios, pasižymi švelniu skoniu ir malonios tekstūros žievele. Tiesiog supjaustykite jas plonais griežinėliais arba daržovių skustuku suformuokite ilgas juosteles – ir naudokite salotoms, karpačams, garnyrui.
O storesni griežinėliai gali atstoti net ir krekerius ar sausainius užkandžiuose – nekaprizingo skonio cukinija derės ir su humusu ar užtepėlėmis“, – idėja dalijasi E. Semaška.
Jeigu tarp bičiulių ar šeimos narių turite dvejojančių cukinijos potencialu, kulinarijos šefė kviečia lengvai pakeisti jų nuomonę. Cukinijų skonis – švelnus, todėl jos lengvai papildo kitus ingredientus. Tačiau išvaizda gali juos net pranokti – tereikės šiek tiek fantazijos virtuvėje.
Skaniai grilio sezono pabaigai – keptų cukinijų suktinukai su lašiša
Porcijos: 4. Gaminimo laikas: 30 min. Reikės: 3 cukinijų, 100 g šviežio tepamo sūrio, 100 g rūkytos lašišos, druskos, pipirų, aliejaus, šviežių krapų.
Gaminame:
- Cukinijas nuplaukite ir supjaustykite išilgai į maždaug 2–3 mm storio riekeles. Lengvai patepkite aliejumi, pagardinkite druska, pipirais ir kepkite ant grotelių, kol cukinijos suminkštės ir ant jų liks grotelių žymės. Maždaug 2-3 minutes iš kiekvienos pusės.
- Leiskite cukinijoms atvėsti lėkštėje, tuomet ant kiekvieno gabaliuko užtepkite sluoksnį šviežio tepamo sūrio. Ant viršaus uždėkite rūkytos lašišos ir viską susukite, kad būtų lengviau valgyti – persmeikite dantų krapštuku ar iešmeliu. Papuoškite šviežių krapų šakelėmis ir skanaukite.
Įspūdingai atrodantys cukinijų „lizdeliai“ pusryčių kiaušiniams
Porcijos: 6 „lizdeliai“. Gaminimo laikas: 20 min. (+20 min. kepti) Reikės: 3-4 cukinijų, druskos, pipirų, granuliuotų česnakų, svogūnų miltelių, alyvuogių aliejaus kepimui, 5 kiaušinių, šviežių petražolių.
Gaminame:
- Daržovių spiralizatoriumu supjaustykite cukinijas. Jeigu jo neturite – daržovių skustuku supjaustykite cukinijas ilgomis juostelėmis, o tuomet jas supjaustykite išilgai, kad gautumėte „makaronus“. Sudėkite į sietelį virš dubens, apibarstykite druska, sumaišykite ir palikite 20 minučių, kad išsiskirtų perteklinė drėgmė.
- Įkaitinkite orkaitę iki 200 °C ir aliejumi patepkite keksiukų formelę.
- Rankomis išspauskite cukinijas, kad išsiskirtų kuo daugiau drėgmės. Sudėkite į dubenį ir įberkite granuliuoto česnako, svogūnų miltelių ir maltų pipirų. Jei norite – ir kitų prieskonių.
- Atskirkite kiaušinių baltymus nuo trynių. Trynius sudėkite į lėkštę, o baltymus įmaišykite į cukinijas ir viską sumaišykite.
- Cukinijas padalinkite į paruoštas keksiukų formeles. Suformuokite lizdelius ir palikite įdubą centre. Į kiekvieną jų įdėkite po kiaušinio trynį. Pabarstykite druska ir pipirais.
- Kepkite 15–20 minučių, kol kiaušinių tryniai iškeps pagal jūsų skonį. Iškepusius apibarstykite šviežiomis petražolėmis ir patiekite.
Spalvingas cukinijų ir morkų „rožių“ pyragas
Porcijos: 8. Gaminimo laikas: 30 min. ruošti (+ 60 min. kepti), Reikės: 1 didelio lakšto šaldytos sluoksniuotos tešlos, 3 mažų cukinijų, 2 morkų, 250 g rikotos, 250 g fetos, 2 šaukštų smulkintų šviežių mėtų, druskos, pipirų, 2 šaukštų alyvuogių aliejaus, papildomai aliejaus kepimui (nebūtina).
Gaminame:
- Iškočiokite tešlą ant lengvai miltais pabarstyto paviršiaus, kad ji būtų didesnė už pyrago formą. Įdėkite tešlą į formą, nupjaudami perteklių kraštuose, ir tuomet įdėkite į šaldiklį.
- Sumaišykite fetos ir rikotos sūrius su alyvuogių aliejumi, pipirais ir susmulkintomis mėtomis. Paragaukite ir, jei reikia, įberkite druskos, jeigu norite išraiškingiau – galite įdėti ir česnako ar kitų mėgstamų prieskonių.
- Cukinijas ir morkas supjaustykite mandolina arba bulvių skustuku ilgomis ir plonomis juostelėmis. Jas reikės šiek tiek suminkštinti, kad nesulūžtų sukant „gėlytes“. Tam galite arba 30 sekundžių juosteles vieną po kitos apkepti keptuvėje su šiek tiek aliejaus, arba pašildyti mikrobangų krosnelėje 30-60 sekundžių.
- Išimkite pyrago formą iš šaldiklio, supilkite visą įdarą ant tešlos ir tolygiai išskirstykite.
- Kiekvieną daržovių juostelę susukite į tvirtą ritinėlį ir šiek tiek įspauskite į įdarą. Pamainomis dėkite tai morkas, tai cukinijas, kol užpildysite visą pyragą.
- Kepkite 15 minučių iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje, tada sumažinkite temperatūrą iki 190 laipsnių ir kepkite dar 45 minutes arba tol, kol tešla visiškai parus.
- Išimkite iš orkaitės ir palikite atvėsti mažiausiai 15 minučių, prieš išimant iš formos. Patiekite su skania salotų porcija. Skanaus!