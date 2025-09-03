Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas

1 produktas – tikra aukso gysla: padės net mesti svorį

2025-09-03 13:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-03 13:20

Dabar – pats šviežių cukinijų įkarštis, kai jos skanios, tvirtos ir traškios. Kartais mėgstama pasišaipyti iš šios daržovės pertekliaus, tačiau visai be reikalo – kukli, bet kokybiška cukinija gali tapti stalo žvaigžde, nors tekainuoja centus.

Svorio mažinimas (nuotr. tv3.lt fotomontažas)

Dabar – pats šviežių cukinijų įkarštis, kai jos skanios, tvirtos ir traškios. Kartais mėgstama pasišaipyti iš šios daržovės pertekliaus, tačiau visai be reikalo – kukli, bet kokybiška cukinija gali tapti stalo žvaigžde, nors tekainuoja centus.

REKLAMA
1

Prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė sako, kad reikia pripažinti, jog kai norisi valgyti net ir akimis, tuomet žymiai lengviau į savo kasdienį racioną įtraukti taip būtinų daržovių, rašoma pranešime spaudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasitikrinkite – ar suvalgote pakankamai daržovių?

Daugelio pamirštama tiesa – nors lietuviai parduotuvių šviežių daržovių skyriuose praleidžia vis daugiau laiko ir gali mėgautis itin plačiu asortimentu, daržovių vis dar suvalgome per mažai.

REKLAMA
REKLAMA

Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja daržoves ir vaisius valgyti ne mažiau kaip 5 kartus per dieną, iš viso suvartojant bent 400 gramus jų. Tačiau Sveikatos apsaugos ministerijos tyrimai rodo, kad tokios rekomendacijos laikosi tik kas dešimtas gyventojas.

REKLAMA

„Norime prisidėti prie sveikesnių mitybos įpročių formavimosi, todėl šviežių vaisių ir daržovių įvairovei bei kokybei skiriame ypač didelį dėmesį. Lietuviai tikrai smalsūs ir mėgsta savo racioną paįvairinti naujovėmis – pavyzdžiui, saldžiosiomis bulvėmis, saulėgrąžų galvomis ar tokia egzotika kaip raguotieji melionai.

Tačiau, žinoma, paklausiausios išlieka tradicinės, universalios ir daugelio mėgstamos gėrybės – kopūstai, bulvės, morkos, obuoliai, taip pat ir cukinijos. Juk tokios daržovės, kurias kasdien net ir po kelis kartus galima lengvai įtraukti į meniu, yra ne tik sveikos mitybos pagrindas, bet ir vieni pigiausių maisto produktų“, – sako G. Kitovė.

REKLAMA
REKLAMA

Cukinijų valgykite į sveikatą

Cukinijos, prekybos tinklo duomenimis, nuolat patenka į perkamiausių šviežių daržovių dešimtuką. Jų populiarumą lemia ne tik maža kaina, bet ir tai, kad jas panaudoti galima visaip: dėti į įvairiausius troškinius, salotas, jas galima kepti keptuvėje, orkaitėje, ant kepsninės, gaminti cukinijų traškučius ar farširuoti, netgi ruošti keksiukus, taip pat saldžius ar pikantiškus pyragus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Be to, prekybos tinklo daržovių ir vaisių skyriaus darbuotoja Jolanta Sabaitienė atkreipia dėmesį, kad jos tinka praktiškai visiems:

„Cukinija – nekaloringa, net virš 90 proc. jos sudaro vanduo. Todėl šią daržovę valgyti puikiai tinka orams vis dar primenant, kad ruduo – dar tik kalendoriuje.

Be to, valgant cukinijas organizmas pasipildo vitamino C, kuris yra būtinas gerai imuninei sistemai užtikrinti, atsargomis. Šiose daržovėse randama ir daug kitų vitaminų, taip pat cukinijose yra mažai cukraus, todėl labai tinka tiems, kurie jo vengia – ar sergantiems diabetu, ar vaikams.“

REKLAMA

Jai antrina prekybos tinklo kulinarijos šefė Elvyra Semaška – cukinijas labai lengva pamėgti, nes dar vienas jų privalumas – šioms daržovėms termiškai apdoroti reikia visai nedaug lauko, todėl yra dažnas pasirinkimas net ir skubantiems.

„Iš tiesų jų net nebūtina kepti, virti ar troškinti – cukinijas galima valgyti ir žalias. Ypač, kai jos jaunutės, traškios, pasižymi švelniu skoniu ir malonios tekstūros žievele. Tiesiog supjaustykite jas plonais griežinėliais arba daržovių skustuku suformuokite ilgas juosteles – ir naudokite salotoms, karpačams, garnyrui.

REKLAMA

O storesni griežinėliai gali atstoti net ir krekerius ar sausainius užkandžiuose – nekaprizingo skonio cukinija derės ir su humusu ar užtepėlėmis“, – idėja dalijasi E. Semaška.

Jeigu tarp bičiulių ar šeimos narių turite dvejojančių cukinijos potencialu, kulinarijos šefė kviečia lengvai pakeisti jų nuomonę. Cukinijų skonis – švelnus, todėl jos lengvai papildo kitus ingredientus. Tačiau išvaizda gali juos net pranokti – tereikės šiek tiek fantazijos virtuvėje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Skaniai grilio sezono pabaigai – keptų cukinijų suktinukai su lašiša

Porcijos: 4. Gaminimo laikas: 30 min. Reikės: 3 cukinijų, 100 g šviežio tepamo sūrio, 100 g rūkytos lašišos, druskos, pipirų, aliejaus, šviežių krapų.

Gaminame:

  1. Cukinijas nuplaukite ir supjaustykite išilgai į maždaug 2–3 mm storio riekeles. Lengvai patepkite aliejumi, pagardinkite druska, pipirais ir kepkite ant grotelių, kol cukinijos suminkštės ir ant jų liks grotelių žymės. Maždaug 2-3 minutes iš kiekvienos pusės.
  2. Leiskite cukinijoms atvėsti lėkštėje, tuomet ant kiekvieno gabaliuko užtepkite sluoksnį šviežio tepamo sūrio. Ant viršaus uždėkite rūkytos lašišos ir viską susukite, kad būtų lengviau valgyti – persmeikite dantų krapštuku ar iešmeliu. Papuoškite šviežių krapų šakelėmis ir skanaukite.

REKLAMA

Įspūdingai atrodantys cukinijų „lizdeliai“ pusryčių kiaušiniams

Porcijos: 6 „lizdeliai“. Gaminimo laikas: 20 min. (+20 min. kepti) Reikės: 3-4 cukinijų, druskos, pipirų, granuliuotų česnakų, svogūnų miltelių, alyvuogių aliejaus kepimui, 5 kiaušinių, šviežių petražolių.

Gaminame:

  1. Daržovių spiralizatoriumu supjaustykite cukinijas. Jeigu jo neturite – daržovių skustuku supjaustykite cukinijas ilgomis juostelėmis, o tuomet jas supjaustykite išilgai, kad gautumėte „makaronus“. Sudėkite į sietelį virš dubens, apibarstykite druska, sumaišykite ir palikite 20 minučių, kad išsiskirtų perteklinė drėgmė.
  2. Įkaitinkite orkaitę iki 200 °C ir aliejumi patepkite keksiukų formelę.
  3. Rankomis išspauskite cukinijas, kad išsiskirtų kuo daugiau drėgmės. Sudėkite į dubenį ir įberkite granuliuoto česnako, svogūnų miltelių ir maltų pipirų. Jei norite – ir kitų prieskonių.
  4. Atskirkite kiaušinių baltymus nuo trynių. Trynius sudėkite į lėkštę, o baltymus įmaišykite į cukinijas ir viską sumaišykite.
  5. Cukinijas padalinkite į paruoštas keksiukų formeles. Suformuokite lizdelius ir palikite įdubą centre. Į kiekvieną jų įdėkite po kiaušinio trynį. Pabarstykite druska ir pipirais.
  6. Kepkite 15–20 minučių, kol kiaušinių tryniai iškeps pagal jūsų skonį. Iškepusius apibarstykite šviežiomis petražolėmis ir patiekite.

REKLAMA

Spalvingas cukinijų ir morkų „rožių“ pyragas

Porcijos: 8. Gaminimo laikas: 30 min. ruošti (+ 60 min. kepti), Reikės: 1 didelio lakšto šaldytos sluoksniuotos tešlos, 3 mažų cukinijų, 2 morkų, 250 g rikotos, 250 g fetos, 2 šaukštų smulkintų šviežių mėtų, druskos, pipirų, 2 šaukštų alyvuogių aliejaus, papildomai aliejaus kepimui (nebūtina).

Gaminame:

  1. Iškočiokite tešlą ant lengvai miltais pabarstyto paviršiaus, kad ji būtų didesnė už pyrago formą. Įdėkite tešlą į formą, nupjaudami perteklių kraštuose, ir tuomet įdėkite į šaldiklį.
  2. Sumaišykite fetos ir rikotos sūrius su alyvuogių aliejumi, pipirais ir susmulkintomis mėtomis. Paragaukite ir, jei reikia, įberkite druskos, jeigu norite išraiškingiau – galite įdėti ir česnako ar kitų mėgstamų prieskonių.
  3. Cukinijas ir morkas supjaustykite mandolina arba bulvių skustuku ilgomis ir plonomis juostelėmis. Jas reikės šiek tiek suminkštinti, kad nesulūžtų sukant „gėlytes“. Tam galite arba 30 sekundžių juosteles vieną po kitos apkepti keptuvėje su šiek tiek aliejaus, arba pašildyti mikrobangų krosnelėje 30-60 sekundžių.
  4. Išimkite pyrago formą iš šaldiklio, supilkite visą įdarą ant tešlos ir tolygiai išskirstykite.
  5. Kiekvieną daržovių juostelę susukite į tvirtą ritinėlį ir šiek tiek įspauskite į įdarą. Pamainomis dėkite tai morkas, tai cukinijas, kol užpildysite visą pyragą.
  6. Kepkite 15 minučių iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje, tada sumažinkite temperatūrą iki 190 laipsnių ir kepkite dar 45 minutes arba tol, kol tešla visiškai parus.
  7. Išimkite iš orkaitės ir palikite atvėsti mažiausiai 15 minučių, prieš išimant iš formos. Patiekite su skania salotų porcija. Skanaus!

Birželio 1 d. 8 sezonas. Serija 39
Gegužės 25 d. 8 sezonas. Serija 38
Gegužės 18 d. 8 sezonas. Serija 37
Gegužės 11 d. 8 sezonas. Serija 36
Gegužės 4 d. 8 sezonas. Serija 35
Balandžio 27 d. 8 sezonas. Serija 34
Balandžio 20 d. 8 sezonas. Serija 33
Balandžio 13 d. 8 sezonas. Serija 32
Balandžio 6 d. 8 sezonas. Serija 31
Kovo 30 d. 8 sezonas. Serija 30
Kovo 23 d. 8 sezonas. Serija 29
Kovo 16 d. 8 sezonas. Serija 28
Kovo 9 d. 8 sezonas. Serija 27
Kovo 2 d. 8 sezonas. Serija 26
Vasario 23 d. 8 sezonas. Serija 25
Vasario 16 d. 8 sezonas. Serija 24
Vasario 9 d. 8 sezonas. Serija 23
Vasario 2 d. 8 sezonas. Serija 22
Sausio 26 d. Serija 21
Sausio 19 d. 8 sezonas. Serija 20
Sausio 12 d. 8 sezonas. Serija 19
Sausio 5 d. 8 sezonas. Serija 18
Gruodžio 29 d. 8 sezonas. Serija 17
Gruodžio 22 d. 8 sezonas. Serija 16
Gruodžio 15 d. 8 sezonas. Serija 15
Gruodžio 8 d. 8 sezonas. Serija 14
Gruodžio 1 d. 8 sezonas. Serija 13
Lapkričio 24 d. 8 sezonas. Serija 12
Lapkričio 17 d. 8 sezonas. Serija 11
Lapkričio 10 d. 8 sezonas. Serija 10
Lapkričio 3 d. 8 sezonas. Serija 9
Spalio 27 d. 8 sezonas. Serija 8
Spalio 20 d. 8 sezonas. Serija 7
Spalio 13 d. 8 sezonas. Serija 6
Spalio 6 d. 8 sezonas. Serija 5
Rugsėjo 29 d. 8 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 22 d. 8 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 15 d. 8 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 8 d. 8 sezonas. Serija 1
Birželio 2 d. 7 sezonas. Serija 22
Gegužės 26 d. 7 sezonas. Serija 21
Gegužės 19 d. 7 sezonas. Serija 20
Gegužės 12 d. 7 sezonas. Serija 19
Gegužės 5 d. 7 sezonas. Serija 18
Balandžio 28 d. 7 sezonas. Serija 17
Balandžio 21 d. 7 sezonas. Serija 16
Balandžio 14 d. 7 sezonas. Serija 15
Balandžio 7 d. 7 sezonas. Serija 14
Kovo 31 d. 7 sezonas. Serija 13
Kovo 24 d. 7 sezonas. Serija 12
Kovo 17 d. 7 sezonas. Serija 11
Kovo 10 d. 7 sezonas. Serija 10
Kovo 3 d. 7 sezonas. Serija 9
Vasario 25 d. 7 sezonas. Serija 8
Vasario 18 d. 7 sezonas. Serija 7
Vasario 11 d. 7 sezonas. Serija 6
Vasario 4 d. 7 sezonas. Serija 5
Sausio 28 d. 7 sezonas. Serija 4
Sausio 21 d. 7 sezonas. Serija 3
Sausio 14 d. 7 sezonas. Serija 2
Sausio 7 d. 7 sezonas. Serija 1
Gruodžio 31 d. 6 sezonas. Serija 17
Gruodžio 24 d. 6 sezonas. Serija 16
Gruodžio 17 d. 6 sezonas. Serija 15
Gruodžio 10 d. 6 sezonas. Serija 14
Gruodžio 3 d. 6 sezonas. Serija 13
Lapkričio 26 d. 6 sezonas. Serija 12
Lapkričio 19 d. 6 sezonas. Serija 11
Lapkričio 12 d. 6 sezonas. Serija 10
Lapkričio 5 d. 6 sezonas. Serija 9
Spalio 29 d. 6 sezonas. Serija 8
Spalio 22 d. 6 sezonas. Serija 7
Spalio 15 d. 6 sezonas. Serija 6
Spalio 8 d. 6 sezonas. Serija 5
Spalio 1 d. 6 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 24 d. 6 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 17 d. 6 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 10 d. 6 sezonas. Serija 1
Birželio 4 d. 5 sezonas. Serija 37
Gegužės 28 d. 5 sezonas. Serija 36
Gegužės 21 d. 5 sezonas. Serija 35
Gegužės 14 d. 5 sezonas. Serija 34
Gegužės 7 d. 5 sezonas. Serija 33
Balandžio 30 d. 5 sezonas. Serija 32
Balandžio 23 d. 5 sezonas. Serija 31
Balandžio 16 d. 5 sezonas. Serija 30
Balandžio 9 d. 5 sezonas. Serija 29
Balandžio 2 d. 5 sezonas. Serija 28
Kovo 26 d. 5 sezonas. Serija 27
Kovo 19 d. 5 sezonas. Serija 26
Kovo 12 d. 5 sezonas. Serija 25
Kovo 5 d. 5 sezonas. Serija 24
Vasario 26 d. 5 sezonas. Serija 23
Vasario 19 d. 5 sezonas. Serija 22
Vasario 12 d. 5 sezonas. Serija 21
Vasario 5 d. 5 sezonas. Serija 20
Sausio 29 d. 5 sezonas. Serija 19
Sausio 22 d. 5 sezonas. Serija 18
Sausio 15 d. 5 sezonas. Serija 17
Sausio 8 d. 5 sezonas. Serija 16
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų