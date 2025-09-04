Paaiškėjo visos „Eurobasket 2025“ aštuntfinalio poros

C grupėje pirmąją vietą užėmusi Graikija susitiks su Izraelio krepšininkais, antra likusi Italija jėgas išmėgins su Slovėnija.
D grupėje pirmą vietą užėmė prancūzai ir jų varžovais bus Sakartvelas, o antri šioje grupėje likę lenkai žais prieš Bosniją ir Hercegoviną.
Šie keturi aštuntfinalio mačai vyks ateinantį sekmadienį.
A ir B grupės susiporavo aštuntfinalyje taip: Lietuva susitiks su Latvija, Vokietija išbandys jėgas su Portugalija, serbai – suomiais, o turkai – švedais.
