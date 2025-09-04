Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Paaiškėjo visos „Eurobasket 2025“ aštuntfinalio poros

2025-09-04 23:35 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-04 23:35

Europos čempionate paaiškėjo likusios aštuntfinalio poros.

Aiškios visos poros (FIBA nuotr.)

0

C grupėje pirmąją vietą užėmusi Graikija susitiks su Izraelio krepšininkais, antra likusi Italija jėgas išmėgins su Slovėnija.

D grupėje pirmą vietą užėmė prancūzai ir jų varžovais bus Sakartvelas, o antri šioje grupėje likę lenkai žais prieš Bosniją ir Hercegoviną.

Šie keturi aštuntfinalio mačai vyks ateinantį sekmadienį.

A ir B grupės susiporavo aštuntfinalyje taip: Lietuva susitiks su Latvija, Vokietija išbandys jėgas su Portugalija, serbai – suomiais, o turkai – švedais.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

