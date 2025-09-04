Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Įspūdingoje Dončičiaus ir Avdijos akistatoje triumfavo Slovėnija

2025-09-04 19:50 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-04 19:50

Europos čempionato D grupėje Katovicuose Slovėnijos rinktinės (3/2) pergalė išaiškino galutinę grupės rikiuotę. Luka Dončičiaus vedami slovėnai 106:96 parklupdė Izraelį ir iškovojo trečią pergalę iš eilės.

L.Dončičius buvo fenomenalus (FIBA nuotr.)

Europos čempionato D grupėje Katovicuose Slovėnijos rinktinės (3/2) pergalė išaiškino galutinę grupės rikiuotę. Luka Dončičiaus vedami slovėnai 106:96 parklupdė Izraelį ir iškovojo trečią pergalę iš eilės.

0

Po šio laimėjimo Slovėnija grupėje finišavo 3-ioje vietoje, o Izraelis nukrito į 4-ąją. Grupę laimėjo Prancūziją, o lenkai finišuos antri.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per pirmąją rungtynių pusę stebėjome įspūdinga L.Dončičiaus ir Deni Avdijos akistatą – slovėnas surinko 24 taškus, o Portlando „Trail Blazers“ puolėjas – 19. Slovėnija į pertrauką išsinešė 13 taškų pranašumą – 56:43.

Atviro krepšinio rungtynėse slovėnai po pertraukos toliau tvirtai kontroliavo mačo eigą ir prieš lemiamą ketvirtį išlaikė dviženklę persvarą – 79:65.

Izraelis lemiamame ketvirtyje bandė gelbėtis ir Khadeeno Carringtono patrauktas priartėjo iki 5 taškų – 78:83. Visgi dar vieną spurtą surengęs L.Dončičius vėl atitolino slovėnus, kurie pergalės iš savo rankų nebepaleido.

Pildoma.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

