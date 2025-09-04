Įspūdingoje Dončičiaus ir Avdijos akistatoje triumfavo Slovėnija

Po šio laimėjimo Slovėnija grupėje finišavo 3-ioje vietoje, o Izraelis nukrito į 4-ąją. Grupę laimėjo Prancūziją, o lenkai finišuos antri.
Per pirmąją rungtynių pusę stebėjome įspūdinga L.Dončičiaus ir Deni Avdijos akistatą – slovėnas surinko 24 taškus, o Portlando „Trail Blazers“ puolėjas – 19. Slovėnija į pertrauką išsinešė 13 taškų pranašumą – 56:43.
Atviro krepšinio rungtynėse slovėnai po pertraukos toliau tvirtai kontroliavo mačo eigą ir prieš lemiamą ketvirtį išlaikė dviženklę persvarą – 79:65.
Izraelis lemiamame ketvirtyje bandė gelbėtis ir Khadeeno Carringtono patrauktas priartėjo iki 5 taškų – 78:83. Visgi dar vieną spurtą surengęs L.Dončičius vėl atitolino slovėnus, kurie pergalės iš savo rankų nebepaleido.
