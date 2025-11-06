1 gėrimas lengvina PMS ir menopauzės simptomus: gerkite į sveikatą

Kaip pastebi Gintarė Kitovė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, renkantis būtent sezoninius šviežius vaisius nauda bus keleriopa: gėrybės bus pačios skaniausios ir pigiausios, rašoma pranešime spaudai.
„Ruduo tradiciškai būna obuolių, kriaušių, vynuogių, šakninių daržovių ir žinoma, moliūgų metas. Tačiau jau kurį laiką ruduo lietuviams reiškia ir galimybę iki soties atsivalgyti skaniųjų persimonų, o taip pat pasimėgauti ir egzotiškesnėmis gėrybėmis kaip feichojos ar kertuočiai.
Lapkritis Lietuvoje taip pat būna ir beprasidedantis citrusinių vaisių sezonas – matome augantį pirkėjų dėmesį apelsinams, mandarinams, greipfrutams“, – tendencijas apžvelgia G. Kitovė.
Tad ką rinktis lapkritį? Minėto prekybos tinklo daržovių ir vaisių skyriaus darbuotoja Jolanta Sabaitienė rekomenduoja daugiau dėmesio skirti 5 tiek lietuviams gerai pažįstamoms gėrybėms, tačiau kviečia nebijoti į krepšelį įsileisti ir dar neragautų skonių.
Tuo tarpu tinklo kulinarijos šefė Eglė Semaška dalijasi originaliais receptais, kaip visai lengvai ir nebrangiai iš jų pasiruošti salotų, sriubų, blynų ar užkandžių.
Persimonai
„Dievų vaisiumi“ vadinami persimonai vilioja ne tik ryškia nuotaiką keliančia spalva, bet ir sultingumu bei saldumu. Jame glūdi didelis kiekis vitamino A (beta karoteno), taip pat yra vitamino C, kalio, magnio ir fosfatų. Tiesa, ir daug cukrų, tad mėgaujantis vertėtų su saiku.
J. Sabaitienė primena, kad vaisių galima valgyti su žievele, tačiau jeigu nepatinka kiek savitas jos skonis, persimoną paprasčiausiai nulupkite.
Natūraliai saldus vaisius tinka kokteiliams, desertams – jį skanu valgyti su pudingu, maskarpone, ledais, jogurtu, naudoti pyraguose ar iš jų gaminti džemą. Tikras hitas rudenį būna ir salotos su persimonu, mat jis puikiai dera su įvairiais sūriais.
Išbandykite: persimonų ir sūrio salotas. Reikės: 2 persimonų, ½ puodelio balzaminio acto, ½ puodelio granatų sėklų, 1 Burrata sūrio, šviežių bazilikų, kedro riešutų, ypač tyro alyvuogių aliejaus.
„Visų pirma pasigaminkite balzaminio acto redukciją. Supilkite jį į nedidelį puodą ir užvirinkite. Sumažinkite ugnį iki vidutinės ir virkite apie 10-15 minučių, retkarčiais pamaišydami. Per tą laiką persimonus supjaustykite griežinėliais, išimkite granatų sėklas.
Lėkštėje išdėliokite persimoną su bazilikų lapeliais. Burratą suplėšykite ir dėkite ant persimono. Užberkite granatų sėklų ir kedro riešutų, apšlakstykite balzamiko redukcija bei alyvuogių aliejumi“, – receptu dalijasi E. Semaška.
Žiediniai kopūstai
Dar kalafiorų vardu žinomos daržovės – sočios, tačiau visai nekaloringos ir pigios. Šis kopūstų šeimos augalas turi daugybę naudingųjų medžiagų, tokių kaip kalis, magnis, C, K bei B grupės vitaminai.
Be vitaminų ir mineralų, daržovė gausi maistinių skaidulų, kurias organizmas lengvai ir greitai pasisavina. J. Sabaitienė sako – tai ne tik skani, bet ir greitai paruošiama daržovė, tad idealiai tiks ir skubantiems.
Išbandykite: kreminę aromatingą kalafiorų sriubą. Reikės: 1 žiedinio kopūsto, 2 šaukštų aliejaus, 1 svogūno, 2 skiltelių česnako, 1 šaukšto kario miltelių, 1 litro daržovių sultinio, 100 g jogurto.
Nupjaukite žiedinio kopūsto žiedynus ir supjaustykite stambiais gabalėliais (kotelį taip pat). Svogūną ir česnaką smulkiai supjaustykite. Keptuvėje įkaitinkite aliejų ir ant vidutinės ugnies 10 min. maišydami kepkite žiedinį kopūstą su svogūnu, kol daržovė įgaus auksinę spalvą.
Sudėkite česnaką ir kepkite dar 2 minutes, tada suberkite kario miltelius ir pakepkite 1 minutę. Supilkite daržovių sultinį ir virkite apie 20 minučių. Įmaišykite jogurtą, tada trintuvu sutrinkite iki vientisos masės.
Kaliaropės
Kurį laiką kiek primirštos, kaliaropės ir vėl sulaukia vis daugiau dėmesio. Dėl sudėtyje esančių antioksidantų, tokių kaip vitaminas C (viena vidutinio dydžio kaliaropė patenkina visą šio vitamino paros poreikį), polifenolių ir mineralų, tokių kaip varis, kaliaropė gali pasižymėti priešuždegiminėmis savybėmis.
Jas galima valgyti tiek žalias, tiek termiškai apdorotas, o švelnus jų skonis atvers plačius kelius kulinariniams eksperimentams. J. Sabaitienė primena, kad prieš ruošiant šias daržoves, jas reikia nulupti, o pačios skaniausios būna mažos arba vidutinės.
Išbandykite: kaliaropių blynus. Reikės: 1-2 kaliaropių, 1 svogūno, 3 morkų, 2 kiaušinių, 2 skiltelių česnako, 4 šaukštų miltų, saujos šviežių krapų, druskos, pipirų, aliejaus kepimui.
Pasak minėto prekybos tinklo kulinarijos šefės, tai bus alternatyva bulvių blynams. Nulupkite kaliaropes, svogūnus, česnakus ir morkas. Daržoves sutarkuokite stambia tarka, o česnaką išspauskite. Pabarstykite viską druska ir palikite maždaug 10 minučių, tuomet nusunkite skystį.
Į dubenį muškite kiaušinius, persijokite miltus ir suberkite smulkintus krapus. Pagardinkite druska, pipirais ir gerai išmaišykite. Kepkite suformuotus blynelius keptuvėje su įkaitintu aliejumi, iškepusius nusausinkite ant popierinio rankšluosčio. Patiekite su grietine arba grybų padažu.
Granatai
Antroje rudens pusėje – pats šių vaisių pardavimų pikas. Įdomu tai, kad granatas laikomas vienu sveikiausių vaisių pasaulyje: jame gali būti net iki trijų kartų daugiau antioksidantų nei žaliojoje arbatoje, jis yra A, C, E, B grupės vitaminų ir daugelio vertingų mineralų, pavyzdžiui, magnio, kalio, jodo, silicio ir fosforo šaltinis.
Granatų sultys taip pat turėtų tapti kiekvienos moters draugu, nes jos gali palengvinti PMS simptomus ir padėti dorotis su menopauzės rūpesčiais. Be to, vienas granatas turi tik 80 kcal – tad skanus ir gaivus vaisius nekenks figūrai.
Išbandykite: granatų užpilą salotoms. Reikės: 120 g granatų sėklų, 120 ml alyvuogių aliejaus, 60 ml klevų sirupo ar skysto medaus, 1 šaukšto citrinos sulčių, 1 šaukšto baltojo balzaminio acto, 1 šaukštelio Dižono garstyčių, žiupsnelio druskos.
„Šis naminis granatų užpilo receptas – puikus būdas pagardinti rudeniškas salotas, kurioms suteiks daugiau gylio ir skonio natų. O geriausia, kad jį pasigaminti pavyks vos per penkias minutes – tereikia visus ingredientus sudėti į maišytuvą.
Iš pradžių maišykite nedideliu greičiu, ir palaipsniui jį didinkite. Prireiks vos kelių minučių, ir pažadas taps vientisas. Jeigu jo nenaudosite iškart, sandariame inde šaldytuve jis išstovės iki 2 savaičių“, – pasakoja kulinarijos šefė.
Spanguolės
Mitas, kad su vasara pasibaigė ir uogos – nedidelės raudonos spanguolės yra tikras vertingų medžiagų užtaisas, o jomis mėgautis dabar pats metas. Jose yra C, A, E, B grupės vitaminų, taip pat mikroelementų, tokių kaip manganas, geležis, kalis, kalcis, varis ir kobaltas, daug antioksidantų flavonoidų.
Spanguolių atsargų verta pasiruošti ir žiemai – J. Sabaitienė siūlo jų užsišaldyti arba susidžiovinti, mat taip išsaugosite daugiausiai naudingų savybių.
Išbandykite: spanguolių ir sūrio padažą krekeriams. Reikės: 60 g spaunguolių, 60 g grietinės, 230 g šviežio tepamo sūrio, šviežių svogūnų laiškų, 1 Chalapos paprikos, žiupsnelio druskos, ¼ puodelio cukraus.
Į virtuvinį kombainą ar kapoklę dėkite spanguoles, pasmulkintą Chalapos papriką be sėklų, svogūnų laiškus, cukrų ir druską. Maišykite, kol viskas gerai susismulkins. Į dubenį dėkite kambario temperatūroje suminkštėjusį sūrį ir rankiniu maišytuvu jį išplakite.
Įmaišykite grietinę ir plakite, kol viskas susimaišys. Iš spanguolių mišinio nusausinkite skysčio perteklių ir dėkite į sūrį su grietine. Gerai išmaišykite ir patiekite su krekeriais, duonos arba obuolių riekelėmis.
