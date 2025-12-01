Vienas iš 14-os pasaulyje: parduodamas unikalus „Ford“, priklausęs „Greitų ir įsiutusių“ žvaigždei

Tai 2005 metų gamybos superautomobilis „Ford GT“, kuris priklausė tragiškai žuvusiai Holivudo žvaigždei Paului Walkeriui. Tačiau šis automobilis vertingas ne tik dėl savo buvusio savininko – tai vienas rečiausių šio modelio egzempliorių pasaulyje dėl specifinės komplektacijos.
Dažniausiai „Ford GT“ įsivaizduojame su jam būdingomis juostomis, einančiomis per visą kėbulą. Tačiau šis P. Walkerio „Always Evolving“ kolekcijai priklausęs modelis yra išimtis.
Jis nudažytas „Mark IV Red“ spalva, tačiau kartu neturi jokių juostų. Gamintojo duomenimis, tokių švarių raudonų versijų buvo pagaminta vos 14 vienetų.
Būtent ši reta specifikacija ir maždaug 6000 kilometrų siekianti rida kelia automobilio kainą į viršų. Likus kelioms dienoms iki aukciono pabaigos, didžiausia statymo suma viršijo 550 000 JAV dolerių (apie 470 000 eurų). Palyginimui, standartinis šio modelio egzempliorius Europos rinkoje vertinamas apie 340 000 eurų.
Amerikietiška klasika su patobulinimais
Techninė automobilio pusė – tikra inžinerinė klasika. Viduryje, už vairuotojo nugaros, sumontuotas 5,4 litro V8 variklis su mechaniniu „Lysholm“ kompresoriumi.
Gamykliškai jis generuoja 550 arklio galių ir 678 Nm sukimo momentą, o visa ši jėga į galinius ratus perduodama per 6 laipsnių mechaninę „Ricardo“ pavarų dėžę ir riboto slydimo diferencialą.
Tačiau šis konkretus automobilis nėra visiškai standartinis. Jis buvo subtiliai patobulintas: sumontuoti reguliuojami „Penske“ amortizatoriai, sportinė išmetimo sistema ir didesnio skersmens „ADV.1“ ratlankiai (nors originalūs BBS ratai taip pat pridedami).
Variklio skyriuje atliktas valdymo bloko perprogramavimas, o ant vieno iš kėbulo skersinių puikuojasi garsaus automobilių tobulinimo meistro Steve'o Saleeno autografas.
