 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Vienas iš 14-os pasaulyje: parduodamas unikalus „Ford“, priklausęs „Greitų ir įsiutusių“ žvaigždei

2025-12-01 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-01 19:00

Automobilių kolekcionieriai sukluso. Specializuotoje automobilių pardavimo platformoje „Bring a Trailer“ pasirodė neeilinis laimikis.

Aukcione parduodamas „Ford GT“ (nuotr. bringatrailer.com)
13

Automobilių kolekcionieriai sukluso. Specializuotoje automobilių pardavimo platformoje „Bring a Trailer“ pasirodė neeilinis laimikis.

REKLAMA
0

Tai 2005 metų gamybos superautomobilis „Ford GT“, kuris priklausė tragiškai žuvusiai Holivudo žvaigždei Paului Walkeriui. Tačiau šis automobilis vertingas ne tik dėl savo buvusio savininko – tai vienas rečiausių šio modelio egzempliorių pasaulyje dėl specifinės komplektacijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Aukcione parduodamas „Ford GT“
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Aukcione parduodamas „Ford GT“

Dažniausiai „Ford GT“ įsivaizduojame su jam būdingomis juostomis, einančiomis per visą kėbulą. Tačiau šis P. Walkerio „Always Evolving“ kolekcijai priklausęs modelis yra išimtis.

REKLAMA

Jis nudažytas „Mark IV Red“ spalva, tačiau kartu neturi jokių juostų. Gamintojo duomenimis, tokių švarių raudonų versijų buvo pagaminta vos 14 vienetų.

Būtent ši reta specifikacija ir maždaug 6000 kilometrų siekianti rida kelia automobilio kainą į viršų. Likus kelioms dienoms iki aukciono pabaigos, didžiausia statymo suma viršijo 550 000 JAV dolerių (apie 470 000 eurų). Palyginimui, standartinis šio modelio egzempliorius Europos rinkoje vertinamas apie 340 000 eurų.

REKLAMA
REKLAMA

Amerikietiška klasika su patobulinimais

Techninė automobilio pusė – tikra inžinerinė klasika. Viduryje, už vairuotojo nugaros, sumontuotas 5,4 litro V8 variklis su mechaniniu „Lysholm“ kompresoriumi.

Gamykliškai jis generuoja 550 arklio galių ir 678 Nm sukimo momentą, o visa ši jėga į galinius ratus perduodama per 6 laipsnių mechaninę „Ricardo“ pavarų dėžę ir riboto slydimo diferencialą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tačiau šis konkretus automobilis nėra visiškai standartinis. Jis buvo subtiliai patobulintas: sumontuoti reguliuojami „Penske“ amortizatoriai, sportinė išmetimo sistema ir didesnio skersmens „ADV.1“ ratlankiai (nors originalūs BBS ratai taip pat pridedami).

Variklio skyriuje atliktas valdymo bloko perprogramavimas, o ant vieno iš kėbulo skersinių puikuojasi garsaus automobilių tobulinimo meistro Steve'o Saleeno autografas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų