  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Ukrainos muitininkai demaskavo tobulą slėptuvę: netikėčiausioje automobilio vietoje paslėpė beveik milijoną dolerių

2025-10-16 19:07
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-10-16 19:07
2025-10-16 19:07

Atrodytų, tai buvo tobula slėptuvė – specialiai sukonstruota ertmė variklio skyriuje, nepastebima net ir įgudusiai akiai. Tačiau Ukrainos muitininkams Porubnės-Sireto pasienio punkte su Rumunija pavyko demaskuoti vieną įžūliausių pastarojo meto kontrabandos bandymų. Sename „Mercedes-Benz“ automobilyje jie aptiko beveik milijoną JAV dolerių grynaisiais.

Kontrabandininkų sulaikytas „Mercedes-Benz“ (nuotr. Ukrainos valstybinė muitinės tarnyba)

Atrodytų, tai buvo tobula slėptuvė – specialiai sukonstruota ertmė variklio skyriuje, nepastebima net ir įgudusiai akiai. Tačiau Ukrainos muitininkams Porubnės-Sireto pasienio punkte su Rumunija pavyko demaskuoti vieną įžūliausių pastarojo meto kontrabandos bandymų. Sename „Mercedes-Benz“ automobilyje jie aptiko beveik milijoną JAV dolerių grynaisiais.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Automobilių kontrabandininkų pasaulyje egzistuoja klasikiniai apgaulės triukai. Cigaretės slepiamos durelių apmušaluose, alkoholis – specialiai pritaikytuose degalų bakuose. Tačiau šįkart Ukrainos ir Rumunijos pasienyje pareigūnai susidūrė su kur kas aukštesnio lygio inžinerija. 

Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.

Kai patikrai sustojo sidabrinis „Mercedes-Benz“ E klasės (W212) sedanas, pareigūnai, regis, veikė taip, lyg iš anksto žinotų, ko ieško. Jie nesiblaškė, o iškart ėmėsi ardyti variklio skyriaus detales.

Jų dėmesį patraukė variklio įsiurbimo kolektorius. Nors iš pažiūros tai atrodė kaip standartinė detalė, atidesnis žvilgsnis į apatinę, sunkiau matomą jos dalį, galėjo išduoti paslaptį – ji buvo pagaminta iš ne gamyklinės skardos.

Išmontavus kolektorių, pasimatė specialiai įrengtas dangtelis, o po juo – kruopščiai į foliją supakuoti grynųjų pinigų ryšuliai. Iš viso rasta 970 tūkstančių JAV dolerių. Akivaizdu, kad automobilis buvo profesionaliai paruoštas ne vienai tokiai kelionei.

Automobilį vairavusi moteris buvo sulaikyta dėl stambios pinigų sumos kontrabandos. Tiek automobilis, tiek pinigai – konfiskuoti. Toks slaptas gabenimo būdas leidžia daryti prielaidą, kad tai – nusikalstamu būdu įgyti pinigai. O profesionaliai įrengta slėptuvė rodo, kad pareigūnams teko susidurti ne su mėgėjais, o su gerai organizuota grupuote.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

