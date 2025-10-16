Ukrainos muitininkai demaskavo tobulą slėptuvę: netikėčiausioje automobilio vietoje paslėpė beveik milijoną dolerių

Automobilių kontrabandininkų pasaulyje egzistuoja klasikiniai apgaulės triukai. Cigaretės slepiamos durelių apmušaluose, alkoholis – specialiai pritaikytuose degalų bakuose. Tačiau šįkart Ukrainos ir Rumunijos pasienyje pareigūnai susidūrė su kur kas aukštesnio lygio inžinerija.
Kai patikrai sustojo sidabrinis „Mercedes-Benz“ E klasės (W212) sedanas, pareigūnai, regis, veikė taip, lyg iš anksto žinotų, ko ieško. Jie nesiblaškė, o iškart ėmėsi ardyti variklio skyriaus detales.
Jų dėmesį patraukė variklio įsiurbimo kolektorius. Nors iš pažiūros tai atrodė kaip standartinė detalė, atidesnis žvilgsnis į apatinę, sunkiau matomą jos dalį, galėjo išduoti paslaptį – ji buvo pagaminta iš ne gamyklinės skardos.
Išmontavus kolektorių, pasimatė specialiai įrengtas dangtelis, o po juo – kruopščiai į foliją supakuoti grynųjų pinigų ryšuliai. Iš viso rasta 970 tūkstančių JAV dolerių. Akivaizdu, kad automobilis buvo profesionaliai paruoštas ne vienai tokiai kelionei.
Automobilį vairavusi moteris buvo sulaikyta dėl stambios pinigų sumos kontrabandos. Tiek automobilis, tiek pinigai – konfiskuoti. Toks slaptas gabenimo būdas leidžia daryti prielaidą, kad tai – nusikalstamu būdu įgyti pinigai. O profesionaliai įrengta slėptuvė rodo, kad pareigūnams teko susidurti ne su mėgėjais, o su gerai organizuota grupuote.
