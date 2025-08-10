Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

„Top Gear“ prodiuseriui pusmečiui atimtas vairuotojo pažymėjimas: greitis buvo viršytas vos 8 km/val.

2025-08-10 17:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-10 17:01

Jungtinėje Karalystėje galioja griežtos taisyklės, o automatinės baudos už greičio viršijimą – dažnas reiškinys. Tai patyrė ir buvęs „Top Gear“ prodiuseris Andy Wilmanas, kuris šešiems mėnesiams neteko vairuotojo pažymėjimo už, atrodytų, nedidelį nusižengimą.

Andy Wilmanas (nuotr. Drive Tribe“

Jungtinėje Karalystėje galioja griežtos taisyklės, o automatinės baudos už greičio viršijimą – dažnas reiškinys. Tai patyrė ir buvęs „Top Gear" prodiuseris Andy Wilmanas, kuris šešiems mėnesiams neteko vairuotojo pažymėjimo už, atrodytų, nedidelį nusižengimą.

1

 

Nuosprendis buvo paskelbtas praėjusių metų gruodį, kai greičio matavimo sistema užfiksavo A. Wilmaną vairuojantį „Porsche Macan“ automobilį 38 km/val. greičiu zonoje, kirioje leistinas maksimalus greitis siekia 30 km/val. Vyras greitį viršijo 8 km/val. 

Nors toks pažeidimas paprastai būtų vertinamas kaip nedidelis, A. Wilmano atveju situacija buvo kitokia. Pagal Didžiosios Britanijos įstatymus, už keturis greičio viršijimus per trejus metus, automatiškai atimamas vairuotojo pažymėjimas. Būtent tokia taisyklė ir buvo pritaikyta A. Wilmanui.

A. Wilmanas, kuris yra ir vienas iš „The Grand Tour“ bei „Clarkson‘s Farm“ kūrėjų, teisme pripažino vairavęs automobilį.

„Priimu tai, kas yra. Laikytis 30 km/val. greičio yra sunku, bet taip jau yra, ir aš to neginčiju“, – teigė jis.

Nors toks poelgis yra garbingas, jis rodo, kad net ir nedideli pažeidimai, susidedantys per ilgesnį laiką, gali turėti rimtų pasekmių.

Už šį nusižengimą A. Wilmanui teko sumokėti 1 042 svarų baudą, įskaitant teismo išlaidas. 

