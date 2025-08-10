„Top Gear“ prodiuseriui pusmečiui atimtas vairuotojo pažymėjimas: greitis buvo viršytas vos 8 km/val.

Nuosprendis buvo paskelbtas praėjusių metų gruodį, kai greičio matavimo sistema užfiksavo A. Wilmaną vairuojantį „Porsche Macan“ automobilį 38 km/val. greičiu zonoje, kirioje leistinas maksimalus greitis siekia 30 km/val. Vyras greitį viršijo 8 km/val.
Nors toks pažeidimas paprastai būtų vertinamas kaip nedidelis, A. Wilmano atveju situacija buvo kitokia. Pagal Didžiosios Britanijos įstatymus, už keturis greičio viršijimus per trejus metus, automatiškai atimamas vairuotojo pažymėjimas. Būtent tokia taisyklė ir buvo pritaikyta A. Wilmanui.
A. Wilmanas, kuris yra ir vienas iš „The Grand Tour“ bei „Clarkson‘s Farm“ kūrėjų, teisme pripažino vairavęs automobilį.
„Priimu tai, kas yra. Laikytis 30 km/val. greičio yra sunku, bet taip jau yra, ir aš to neginčiju“, – teigė jis.
Nors toks poelgis yra garbingas, jis rodo, kad net ir nedideli pažeidimai, susidedantys per ilgesnį laiką, gali turėti rimtų pasekmių.
Už šį nusižengimą A. Wilmanui teko sumokėti 1 042 svarų baudą, įskaitant teismo išlaidas.
