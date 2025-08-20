Kalendorius
Rugpjūčio 20 d., trečiadienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Sukūrė modernią „McLaren F1 GTR“ interpretaciją: pagamins tik penkis vienetus

2025-08-20 11:03 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-20 11:03

Legendinio inžinieriaus Gordono Murray dirbtuvės „Gordon Murray Automotive“ (GMA) Monterėjaus automobilių savaitėje atidengė naujausią savo kūrinį – S.1 LM.

Gordon Murray S.1 LM (nuotr. gamintojo)
20

Legendinio inžinieriaus Gordono Murray dirbtuvės „Gordon Murray Automotive“ (GMA) Monterėjaus automobilių savaitėje atidengė naujausią savo kūrinį – S.1 LM.

REKLAMA
0

Tai – duoklė istoriniam „McLaren F1 GTR“, 1995 metais triumfavusiam 24 valandų Le Mano lenktynėse. Vos penkių automobilių serija bus pagaminta pagal išskirtinį vieno kliento užsakymą, taip pabrėžiant neeilinį šio projekto statusą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Gordon Murray S.1 LM
(20 nuotr.)
(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gordon Murray S.1 LM

Naujasis S.1 LM, sukurtas ant T.50 superautomobilio platformos, yra antrasis „Gordon Murray Special Vehicles“ padalinio darbas. Nors automobilis skirtas lenktynių trasai, jo dizainas yra moderni trisdešimties metų senumo legendos interpretacija.

REKLAMA

Iš pirmo žvilgsnio matyti, kad jame netrūksta originalaus „F1 GTR“ bruožų, tačiau kiekvienas iš jų yra subtiliai integruoti tarp modernių elementų. 

Šoninėje automobilio dalyje akį traukia aerodinaminis tunelis durelių priekyje, o ant stogo esanti oro paėmimo anga ne tik tiekia orą varikliui, bet ir simboliškai padalija galinį langą į dvi dalis.

REKLAMA
REKLAMA

Išraiškingą siluetą papildo tradicinio dizaino penkių stipinų ratlankiai, o automobilio gale dominuoja masyvus galinis aptakas.

Po juo esančiame difuzoriuje integruotas centrinis keturių išmetimo vamzdžių blokas. Pritrenkiantį automobilio vaizdą užbaigia keturi apvalūs galiniai žibintai ir permatomas gaubtas, atveriantis vaizdą į jėgainę.

Automobilio širdis – patobulintas atmosferinis V12 variklis, kurio darbinis tūris padidintas iki 4,3 litro, o galia siekia 690 AG.

Laikantis Gordono Murray filosofijos, galia į ratus perduodama per šešių laipsnių mechaninę pavarų dėžę. Trasai pritaikyta pakaba pasižymi iki šiol standžiausiais GMA automobilių istorijoje nustatymais, o aerodinaminiai elementai generuoja didžiulę prispaudžiamąją jėgą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų