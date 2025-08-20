Sukūrė modernią „McLaren F1 GTR“ interpretaciją: pagamins tik penkis vienetus

Tai – duoklė istoriniam „McLaren F1 GTR“, 1995 metais triumfavusiam 24 valandų Le Mano lenktynėse. Vos penkių automobilių serija bus pagaminta pagal išskirtinį vieno kliento užsakymą, taip pabrėžiant neeilinį šio projekto statusą.
Naujasis S.1 LM, sukurtas ant T.50 superautomobilio platformos, yra antrasis „Gordon Murray Special Vehicles“ padalinio darbas. Nors automobilis skirtas lenktynių trasai, jo dizainas yra moderni trisdešimties metų senumo legendos interpretacija.
Iš pirmo žvilgsnio matyti, kad jame netrūksta originalaus „F1 GTR“ bruožų, tačiau kiekvienas iš jų yra subtiliai integruoti tarp modernių elementų.
Šoninėje automobilio dalyje akį traukia aerodinaminis tunelis durelių priekyje, o ant stogo esanti oro paėmimo anga ne tik tiekia orą varikliui, bet ir simboliškai padalija galinį langą į dvi dalis.
Išraiškingą siluetą papildo tradicinio dizaino penkių stipinų ratlankiai, o automobilio gale dominuoja masyvus galinis aptakas.
Po juo esančiame difuzoriuje integruotas centrinis keturių išmetimo vamzdžių blokas. Pritrenkiantį automobilio vaizdą užbaigia keturi apvalūs galiniai žibintai ir permatomas gaubtas, atveriantis vaizdą į jėgainę.
Automobilio širdis – patobulintas atmosferinis V12 variklis, kurio darbinis tūris padidintas iki 4,3 litro, o galia siekia 690 AG.
Laikantis Gordono Murray filosofijos, galia į ratus perduodama per šešių laipsnių mechaninę pavarų dėžę. Trasai pritaikyta pakaba pasižymi iki šiol standžiausiais GMA automobilių istorijoje nustatymais, o aerodinaminiai elementai generuoja didžiulę prispaudžiamąją jėgą.
