Kitokią taktiką pasirinkęs Norrisas iškovojo pergalę Vengrijoje, Leclerco greitis drastiškai krito

Lenktynes iš „Pole“ pozicijos pradėjęs Charlesas Leclercas („Ferrari“) startavo solidžiai ir kurį laiką laikėsi priekyje. Tuo metu L. Norrisas prarado dvi pozicijas, kai jį aplenkė George’as Russellas („Mercedes“) ir Fernando Alonso („Aston Martin“). Tačiau jau pirmuose ratuose jis susigrąžino vietą iš F. Alonso ir ėmė dėlioti strateginį žaidimą.

Kai C. Leclercas, O. Piastris ir G. Russellas dar lenktynių viduryje sustojo antrą kartą keisti padangų, L. Norrisas pasirinko kitokį kelią – vieno sustojimo taktiką. Paskutinę lenktynių atkarpą britas įveikė su tuo pačiu kietųjų padangų komplektu, įspūdingai išlaikęs aukštą tempą net 40 ratų. Tai tapo pergalingu sprendimu.

We were 10cm away from a Russell, Leclerc, Alonso podium pic.twitter.com/GP6oYHJQpC — Matt Gallagher (@MattP1Gallagher) August 3, 2025

Australas Oscaras Piastri, komandos draugo L. Norriso pergalę matęs iš labai arti, iš pradžių atrodė geresnėje padėtyje – laimėjo poziciją prieš C. Leclercą po antrojo sustojimo, o jo tempas buvo stabilus. Tačiau paskutinėje lenktynių fazėje jam nepavyko prisikasti iki L. Norriso – visi bandymai aplenkti baigėsi nesėkmingai.

Britas išlaikė šaltą protą, tausojo padangas ir finišavo pirmas, o O. Piastri liko antras. Tai – antrasis L. Norriso laimėjimas šį sezoną ir žingsnis artyn link asmeninio tikslo – pirmojo „Formulės 1“ čempiono titulo.

GEORGE RUSSELL WITH THE MOVE ON LECLERC TO GET INTO P3!#HungarianGP @AlwaysRaceDay pic.twitter.com/ceFoW7Q6N8 — Mr Matthew CFB (@MrMatthew_CFB) August 3, 2025

Charleso Leclerco lenktynės vėl buvo pažymėtos neaiškiais sprendimais. Po antro sustojimo su kietomis padangomis monakiečio tempas smarkiai krito, o galų gale jis prarado trečiąją vietą G. Russellui. Galiausiai „Ferrari“ pilotas gavo penkių sekundžių baudą už incidentą su „Mercedes“, tačiau galutinę – ketvirtą – vietą išsaugojo.

Radijo ryšiu C. Leclercas išreiškė nusivylimą: esą komanda galėjo rasti sprendimą, tačiau iki finišo taip ir nebuvo aišku, ar problemos buvo susijusios tik su padangomis, ar ir su bolido balansu.

I don’t think I’ve ever seen a radio graphic that long 😭😭😭 free charles leclerc pic.twitter.com/oeu7DcuJkY — Maude (@schumihoney) August 3, 2025

Penktas finišavo Fernando Alonso, dar kartą įrodęs, kad patirtis vis dar turi įtakos galutiniams rezultatams. Šeštoje vietoje – sezono staigmena: jaunas brazilas Gabrielis Bortoleto („Sauber“) pasiekė geriausią rezultatą savo karjeroje.

O štai „Red Bull“ savaitgalis buvo vienas silpniausių per pastaruosius metus. Maxas Verstappenas – vos devintas, Yuki Tsunoda – 17-as. Be taškų liko ir Lewisas Hamiltonas („Ferrari“) – finišavo 12-as. Kimi Antonelli („Mercedes“) prisidėjo tik vienu tašku, finišuodamas dešimtas.

Vengrijos GP lenktynių rezultatai:

Po šių lenktynių Oscaras Piastri tebėra čempionato lyderis su 284 taškais, tačiau Lando Norrisas atsilieka vos 9 taškais – turi 275. Trečias išlieka Maxas Verstappenas (187). Konstruktorių įskaitoje „McLaren“ (559) dominuoja užtikrintai, o dėl antros vietos varžosi „Ferrari“ (260) ir „Mercedes“ (236).

Dabar „Formulė 1“ išeina į vasaros pertrauką. Kitas čempionato etapas – rugpjūčio 31 d. Zandvoorte, Nyderlanduose.

Vengrijos GP lenktynes sekmadienį nuo 22 val. bus galima žiūrėti per TV6 kanalą.