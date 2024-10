„Renault“ Rytų Europos padalinio vadovas: „Reikia pasiūlyti sąžiningą kainą, o ne nuolaidas“

Pastaruosius metus automobilių gamintojai Europoje turi imtis iki šiol nematytų pokyčių, kurie leistų iš pagrindų modernizuoti vykdomos veiklos principus. Šiuos pokyčius skatina ne tik vis augantis Europos Sąjungos spaudimas, bet ir nuožmi konkurencija visuose įmanomuose automobilių segmentuose.

Automobilių gamintojai pripažįsta, jog ištisus dešimtmečius panašia tėkme vykusi automobilių gamyba ir prekyba turi keistis, tačiau kokių priemonių reikia imtis? Apie tai ir dar daugiau – pokalbyje su „Renault“ Rytų Europos padalinio vadovu Fabien Goulmy.

Jūs dirbate „Renault“ jau ilgą laiką ir esate matęs daug rinkos transformacijų. Kokie yra didžiausi iššūkiai šiuo metu, ir kaip rinka pasikeitė nuo, tarkime, 2005 metų iki dabar?

F. Goulmy: Na, bendra rinkos struktūra labai nepasikeitė, išskyrus nedidelį tarptautinio transporto sumažėjimą. Pasauliniu mastu struktūra išlieka panaši – kai kuriais metais paklausa yra didesnė, kitais mažesnė. Pavyzdžiui, pandemijos metu buvo sumažėjusi paklausa, tačiau praėjusiais metais ji vėl pradėjo augti ir šiais metais augimas tęsiasi.

Kai kalbame apie šiandieninę rinkos struktūrą, neišvengiamai įtraukiame ir elektromobilius. Baltijos šalyse – Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje – elektromobilių rinka vis dar traukiasi, ir mes matome tą pačią tendenciją Lenkijoje, Čekijoje ir Slovakijoje. Taigi, nors elektromobiliai dar nedaro didelio posūkio, bendra rinkos struktūra išlieka stabili, o svyravimai priklauso nuo ekonominės situacijos.

Taigi, pagrindinis jūsų dėmesys šiuo metu yra elektriniams modeliams?

F. Goulmy: Taip, bet tai nėra vienintelis mūsų dėmesys. Nors taisyklės mus skatina plėtoti elektrines, vandenilio ir kitų alternatyvių degalų galimybes, mes taip pat turime reaguoti į klientų poreikius.

Elektromobilių rinka augs dėl kelių priežasčių. Pirma, Europoje galiojančios taisyklės skatina mus siūlyti daugiau žaliųjų sprendimų. Antra, keičiasi mąstysena, ypač tarp didelių įmonių. Daugeliui korporacijų žalesnės transporto priemonės yra teigiamas atspindys jų prekės ženklui, o kai kurios net vertinamos pagal aplinkosauginį poveikį biržose. Galiausiai, miestai taiko griežtesnes taisykles – vis dažniau kuriamos mažos emisijos zonos, kuriose reguliuojami tiek taršos, tiek triukšmo lygiai. Todėl elektromobiliai taps būtinybe įmonėms, veikiančioms miesto centruose.

Tačiau turiu pasakyti, kad nors rinka augs, tai nevyks taip greitai, kaip norėtųsi reguliuotojams. Europos institucijų iškelti tikslai yra ambicingi, ir nors mes turime produktus, rinka neauga pakankamai greitai, kad juos pasiektume. Reikia persvarstyti terminus ir žingsnius, reikalingus šiems tikslams įgyvendinti.

„Renault“ jau ilgą laiką yra lengvųjų komercinių automobilių (LCV) rinkos lyderis Baltijos šalyse, ypač Lietuvoje. Kaip jums pavyko pasiekti tokią dominuojančią rinkos dalį?

F. Goulmy: Kaip jau minėjau, tai yra gero produkto, konkurencingų kainų ir efektyvaus tinklo derinys. Mūsų aptarnavimo tinklas yra ypač svarbus – kvalifikuoti technikai, greitas ir patikimas aptarnavimas bei stiprūs santykiai su verslo klientais yra pagrindiniai veiksniai.

Verslo klientams labai svarbu galėti greitai aptarnauti transporto priemonę arba turėti pakaitinę, kol jų automobilis yra tvarkomas. Taigi, be konkurencingų kainų, patikimas ir efektyvus aptarnavimo tinklas daro didelį skirtumą.

Kaip pasiekiate tokį efektyvumą savo aptarnavimo tinkle?

F. Goulmy: Tai istorinis aspektas. „Renault“ jau daugelį metų fokusuojasi į LCV (komercinių) rinką, nes ji yra pelninga. Laikui bėgant investavome į tinkamas priemones – didesnes serviso dirbtuves, specializuotus technikus ir sunkiasvorių transporto priemonių keltuvus. Tai sukuria teigiamą ciklą: mūsų kompetencija auga, kartu didėja ir klientų bazė, leidžianti mums toliau investuoti į žmones ir priemones.

Pavyzdžiui, santykių su konversijų specialistais kūrimas užtrunka, bet dabar mes jaučiame šių pastangų naudą. Tai yra ilgalaikis nuoseklumas ir atsidavimas.

„Renault Master“ atrodo kaip esminis produktas jūsų asortimente. Kas, jūsų nuomone, išskiria jį iš konkurentų, ypač turint omenyje tai, kad tokios bendrovės kaip „Ford“ ir „Volkswagen“ sudaro bendras įmones didelių mikroautobusų segmente?

F. Goulmy: Jei reikėtų tai apibūdinti dviem žodžiais, sakyčiau komfortas ir efektyvumas . Komfortas, kalbant apie vairavimą – mūsų važiavimo savybės yra geriausios savo klasėje. Komfortas kraunant – turime plačiausią šoninę prieigą.

Efektyvumas taip pat yra labai svarbus – degalų sąnaudų efektyvumas, vairavimo dinamika, o elektriniuose modeliuose – geriausias galimas nuvažiuojamas atstumas. Be to, mes užtikrinome, kad „Master“ būtų pasirengęs įvairioms transformacijoms, todėl jis yra universalių sprendimų pasirinkimas verslui. Ir nepamirškime technologijų, tokių kaip integruota „Google“ navigacijos sistema , kurios nerasite daugelyje kitų transporto priemonių, net ir keleivinių automobilių rinkoje.

Dauguma jūsų konkurentų gamybą perkėlė į tokias šalis kaip Lenkija ar Turkija, siekdami sumažinti išlaidas. „Renault“ vis dar gamina „Master“ Prancūzijoje. Kaip jums pavyksta tai padaryti, atsižvelgiant į didesnes darbo sąnaudas?

F. Goulmy: Tai susiję su efektyvumu ir nuoseklumu. Batilly gamykla, kur gaminame „Master“, veikia nuo 1980 metų. Per šiuos metus sukaupėme didelę patirtį ir padengėme daugelį pradinių sąnaudų. Taigi, nors Prancūzijoje darbo sąnaudos gali būti didesnės, bendras gamyklos efektyvumas tai kompensuoja.

Be to, logistikos struktūra yra gerai išvystyta, leidžianti mums efektyviai paskirstyti produkciją visoje Europoje. Aukštesnė „Master“ kaina taip pat padeda sugerti darbo sąnaudas, kurios sudaro mažesnę dalį bendros kainos nei mažesniuose keleiviniuose automobiliuose. Galiausiai, ilgesnis „Master“ gyvavimo ciklas leidžia mums per ilgesnį laiko tarpą amortizuoti gamybos sąnaudas.

Pakeiskime temą ir pakalbėkime apie keleivinius automobilius. „Renault“ Baltijos šalyse sekasi gerai, tačiau ką galima padaryti siekiant pagerinti rinkos dalį, ypač Lietuvoje?

F. Goulmy: Kai pradėjau eiti šias pareigas prieš dvejus metus, pabrėžiau, kad „Renault“ stiprybė LCV (komerciniai) rinkoje turėtų būti pradinė platforma stiprinant mūsų poziciją keleivinių automobilių rinkoje. Pardavėjai pažįsta savo klientus iš LCV pusės, o šie klientai jau pasitiki „Renault“ patikimumu. Dabar svarbu sudominti tuos pačius klientus mūsų lengvaisiais automobiliais.

Ar manote, kad „Renault“ keleiviniai automobiliai yra konkurencingi kainų ir funkcijų atžvilgiu, lyginant su rinkos lyderiais?

F. Goulmy: Be abejo. Per pastaruosius dvejus metus mes atnaujinome visą savo modelių gamą ir nustatėme konkurencingas kainas. Dabar iššūkis yra priversti klientus atrasti šiuos naujus produktus. Prekės ženklo suvokimo keitimas užtrunka, bet kai žmonės išbandys naujus „Renault“ automobilius, jie pamatys, kad siūlome tikrai stiprų produktą.

Kaip planuojate pakeisti „Renault“ prekės ženklo įvaizdį tokiose rinkose kaip Rytų Europa, kur „Renault“ įvaizdis yra visiškai kitoks negu Vakarų Europoje?

F. Goulmy: Vienintelis būdas yra leisti žmonėms išbandyti automobilius. Reikia, kad jie išbandytų naujus „Renault“ automobilius. Kai jie tai padarys, supras, kad siūlome funkcijas, kurių neturi net kai kurie prabangūs prekių ženklai. Pavyzdžiui, „Renault Rafale“ , su tokiomis inovacijomis kaip „Solar Bay“ ir 300 arklio galių visų varančiųjų ratų pavara.

Koks jūsų požiūris į nuolaidas? Daugelis prekių ženklų jas naudoja, siekdami padidinti pardavimus, tačiau visi žinome, jog tai gali pakenkti prekės ženklo įvaizdžiui ir automobilių išliekamajai vertei.

F. Goulmy: Stengiamės riboti nuolaidas kiek įmanoma. Vietoj didelių nuolaidų taikymo mes nusprendėme nekelti kainų per pastaruosius dvejus metus, priešingai nei daugelis konkurentų. Didelės nuolaidos gali būti klaidinančios ir pakenkti tiek prekės ženklui, tiek automobilių likutinei vertei. Geriau pasiūlyti sąžiningą kainą iš karto ir leisti pardavėjams sutelkti dėmesį į produktą, o ne į nuolaidas.