„Citroën“ žengia į civilizuotų ir įperkamų elektromobilių rinką: pristatė 320 km nuvažiuojantį „Citroën ë-C3“

„Citroën“ su šiuo elektromobiliu siekia patraukti vartotojus, kurie ieško aukštos vertės už prieinamą kainą. Naujasis ë-C3 išsiskiria Europos B segmento rinkoje, pritraukdamas dėmesį savo moderniais komforto ypatumais, išsivysčiusiu funkcijų paketu bei paprastumu eksploatacijoje.

„ë-C3“ yra naujausia populiariojo „Citroën C3“ versija. Nuo pat debiuto 2002 metais jo parduota jau daugiau nei 5,6 mln. vnt.

„Mūsų misija – patenkinti augančius Europos klientų lūkesčius, susijusius su B segmento modeliais. Mes iš naujo sukūrėme elektromobilio koncepciją, siekdami prieinamumo, komforto ir visapusiško pritaikymo vairuotojui. Naujasis ë-C3 modelis suprojektuotas ir pagamintas Europoje. Jis įkūnija mūsų ateities mobilumo viziją“, – sakė T. Koskas.

Nedideliame „ë-C3“ modelyje užtikrinamas aukšto lygio saugumas ir komfortas, kuris dar labiau juntamas dėl „Advanced Comfort“ pakabos ir patobulintų „Advanced Comfort“ sėdynių. Šios inovacijos ne tik padidina vairuotojo ir keleivių patogumą, bet ir palengvina vairavimo procesą.

„Stellantis“ grupės sukurtas elektromobilio platforma yra specialiai optimizuota mažoms sąnaudoms. Ši platforma naudoja 44 kWh LFP (ličio fero fosfato) bateriją, leidžiančią nuvažiuoti iki 320 km viena įkrova pagal WLTP standartą. Be to, galima greitai įkrauti bateriją nuo 20 iki 80% per tik 26 minutes dėka 100 kW įkrovimo galios.

Naujajame modelyje įdiegtas solidus pagalbos vairuotojui technologijų rinkinys. Jame yra aktyvioji avarinio stabdymo ir aktyvioji įspėjimo apie nukrypimą nuo eismo juostos sistemos, vairuotojo dėmesio sekimo funkcija, greičio ribojimo ženklų atpažinimo sistema, elektrinis stovėjimo stabdys, išmanieji priekiniai žibintai ir galiniai parkavimo jutikliai. Kartu jie užtikrina saugų ir patogų vairavimą.

Taip pat automobilyje gali būti sumontuotas projekcinis „Head-Up“ ekranas. Jis pateikia vairuotojui svarbiausią judėjimo informaciją preciziškai parinktoje vietoje tarp prietaisų skydelio viršaus ir priekinio stiklo apačios. Dėl to vairuotojas gali nuolatos matyti svarbiausią informaciją nenukreipdamas žvilgsnio nuo kelio.

Ėlegantiškas ë-C3 salonas primena jaukią namų svetainę. Jo sėdynės yra patobulintos papildomu putų sluoksniu, kad vairuotojas ir keleiviai jaustųsi kuo patogiau. Be to, salone yra daugiau erdvės smulkiems daiktams dėti, dėl strategiškai sumontuotų daiktadėžių.

Automobilio kūrėjai siekė paprastumo, todėl klientams siūlo dvi įrangos versijas: „You“ ir „Max“. Aukštesnė „ë-C3“ prošvaista padeda lengviau įveikti kelkraščius, duobes ir kitas kliūtis, kurios būdingos tiek miestų, tiek priemiesčių keliuose.

Itin komfortabilų važiavimą užtikrina patentuota „Progressive Hydraulic Cushions“ dvigubų kamerų amortizatorių sistema, kuri sukuria įspūdį, jog automobilis tiesiog slysta nelygiu kelio paviršiumi. Dėl šios unikalios prancūzų sistemos vairuotojas ir keleiviai gali mėgautis žymiuoju „sklendimo stebuklingu kilimu“ efektu.

Naujos kartos „Citroën ë-C3“

Kaip ir būdinga šios markės automobiliams, „ë-C3“ modelis pasižymi patogių daiktų gabenimo ir saugojimo vietų gausa ir įvairiomis praktiškomis savybėmis. Štai galinės sėdynės gali būti atlošiamos santykius 60:40, o bagažinės talpa siekia 310 litrų.

Centrinėje priekinės konsolės dalyje montuojamas 10,25 colio įstrižainės išlenktas informacijos ir pramogų ekranas, kuriame galima valdyti daugybę funkcijų. Didelis ekranas užtikrina optimalų patogumą ir saugų naudojimą.

Vartotojų patogumui „ë-C3“ įdiegta e-ROUTES programėlė suteikia prieigą prie realiuoju laiku atnaujinamos informacijos apie įkrovimo stotelių tinklą ir leidžia efektyviai planuoti maršrutus.

„Citroën“ tikisi, kad naujasis Europoje suprojektuotas ir gaminamas B segmento hečbekas „ë-C3“ sudrebins rinką, o ilgainiui bus pateikta ir dar geresnių naujienų. 320 km viena įkrova įveikiantį modelį 2025-aisiais papildys ir 200 km įveikiantis „Citroën ë-C3“, kurio kaina numatoma nuo 19 990 Eur.