Elektromobilius gaubiantys mitai: kas – tiesa, o kas – melas?

Svarstantiems apie aplinkos taršos problemą ir galimus to sprendimo būdus, ne vienas nusprendžia naudotis viešuoju transportu, kadangi šią alternatyvą bet kada galima išbandyti ir savo kailiu. Tačiau apie aplinkai draugiškus nuosavus automobilius mūsų padangėje vis dar sklando labai daug įvairių mitų, nepagrįstų baimių ir gana pasenusių tiesų. Šio šeštadienio laidoje žalesnės transporto priemonės savininkas Saulius Lipčius mėgins visa tai išsklaidyti.

Saulius – Lietuvoje puikiai pažįstamas muzikos pasaulio atstovas, kuris be meno dar yra ir naujų išradimų bei technologijų gerbėjas. Laidos herojus beveik 20 metų vairuoja automobilį ir beveik pusę to laiko – elektra varomą transporto priemonę. Kai Saulius įsigijo elektromobilį, tuo metu Lietuvos gatvėse riedėjo vos 60 tokių mašinų. Nors tuo metu nebuvo daug informacijos apie šią žalesnę įprasto automobilio alternatyvą, o ir žmona nepritarė tokiam jo žingsniui, Saulius vis dėlto ryžosi surizikuoti ir šio sprendimo nesigaili iki šių dienų.

Pasak jo, elektromobilis kasdien visą jo šeimą džiugina dėl įvairių privalumų – neturi vibruojančio variklio, nekelia pašalinių garsų, judėdamas iš vietos turi didesnę galią, yra ekonomiškesnis, suteikia galimybę važiuoti maršrutiniam transportui skirta eismo juosta ir nemokamai naudotis automobilių aikštelių paslaugomis.

Sauliaus teigimu, apie įvairius elektromobilių gedimus ar baterijų trūkumus egzistuoja nemažai mitų. Tačiau per 8 metus jo automobilis nė karto nebuvo rimtai sugedęs, o būtinybė nuolat įkrauti bateriją tiesiog išmokė atsakingai planuoti kiekvienos dienos maršrutą.

Paklaustas, ką apie tvaresnes įprastų automobilių alternatyvas šiandien galvoja platesnis vairuotojų ratas Lietuvoje, SEB Baltijos šalių Lizingo vadovas Saulius Mickus laidoje džiaugsis, jog pastaruoju metu mūsų šalies gyventojai vis aktyviau domisi elektromobilių įsigijimo galimybėmis.

Nors dalį žmonių gąsdina faktas, jog elektromobiliai yra 20–30 % brangesni už įprastas transporto priemones, šiandien tą skirtumą sumažinti gali padėti valstybės teikiama parama. Be to, kraunant automobilį elektra, per gana trumpą laiką visos investicijos garantuotai atsiperka. Ekspertas taip pat primins ir apie pozityviai nuteikiančius valstybės planus – per 3–4 metus greta pagrindinių Lietuvos kelių įrengti apie 1000 viešo įkrovimo stotelių.

Daugiau apie elektromobilių privalumus, įvairias su šiomis transporto priemonėmis susijusias baimes bei žaliojo lizingo galimybes sužinosite jau šio šeštadienio laidoje.

„Tylūs geradariai. Tvarumo istorijos“ (4 nuotr.) „Tylūs geradariai. Tvarumo istorijos“ (nuotr. TV3) „Tylūs geradariai. Tvarumo istorijos“ (nuotr. TV3) „Tylūs geradariai. Tvarumo istorijos“ (nuotr. TV3) „Tylūs geradariai. Tvarumo istorijos“ (nuotr. TV3)

(4 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Tylūs geradariai. Tvarumo istorijos“

