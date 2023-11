Naujos kartos „Renault Master“ privalumų sąraše: komfortas, modifikacijų įvairovė ir elektrinė pavara

Nuo pat pirmosios kartos jis pelnė itin gerą vardą, pasižymėdamas komfortu, našumu ir kruopščiai apgalvotu dizainu. Dabar prancūzų gamintojas rinkai pristato jau ketvirtąją „Master“ kartą, kuri ne tik išlaiko visas „Renault“ vertybes, bet ir siūlo dar daugiau inovacijų.

„Mūsų tikslas, kuriant visiškai naują „Renault Master“, buvo kuo labiau priartėti prie idealaus furgono. Prekybininkai, rangovai ir automobilių parkų valdytojai pamatys ryškų šuolį į priekį – transporto priemonę, kuri jiems padės visada, kai tik prireiks, ir padidins jų produktyvumą. Tai furgonas, kuriuo jie galės pasikliauti dirbdami kasdien, nepriklausomai nuo pasirinkto energijos šaltinio“, – naujojo kūrinio sėkme neabejoja Hélène Carvalho, „Renault Master“ programos vadovė.

Orientacija – į komfortišką vairavimą

Visiškai naujo „Renault Master“ aukštos kokybės interjeras artimas lengvųjų automobilių. Į vairuotoją atsuktas S formos prietaisų skydelis padidina vidaus erdvės pojūtį. Medžiagos yra stilingos, o 10 colių ekranas, kuris standartiškai montuojamas visoje linijoje, suteikia akiai malonų aukštųjų technologijų akcentą.

Vairas yra iš lengvųjų automobilių kolekcijos, jo aukštį ir gylį galima reguliuoti, kad kiekvienas vairuotojas rastų sau tinkamą padėtį. Automatinėse versijose pavarų dėžės svirtys yra ant vairo, todėl centrinėje konsolėje atsilaisvina dar daugiau vietos.

Dėl 135 litrų bendros erdvės daiktams, t. y. 25 proc. daugiau nei pirmtake, ši karta yra rinkos lyderė. Viskas, ko tik prireiks, lengvai telpa į kabiną. Be to, naujasis „Renault Master“ be vargo virsta biuru ant ratų. Vidurinės sėdynės atlošas sulankstomas į staliuką, apačioje yra vieta nešiojamajam kompiuteriui laikyti, o įrenginiams įkrauti įrengtos USB-C jungtys.

Kiekviena detalė skirta intensyviam kasdieniam naudojimui. Pavyzdžiui, švelnūs ir tvirti TEP medžiaga aptraukti sėdynių kraštai laikui bėgant išlaiko nepriekaištingą išvaizdą. Platus sėdynių pasirinkimas apima amortizuojamas ir pasukamas sėdynes, atskiras sėdynes ir trijų tipų sėdynes keleiviams.

„Aerovan“ dizainas ir akį traukiančios detalės

Naujojo „Renault Master“ dizainas sukurtas siekiant pabrėžti jo stiprų charakterį, patrauklią išvaizdą ir modernumą kiekvieno profesionalo kasdienėms užduotims. Jo masyvus priekis daug prisideda prie jo tvarkingos išvaizdos.

Jame integruotas naujasis „Renault“ ženklas ir itin dideli „Full-LED“ priekiniai žibintai, išdėstyti firmine C forma aplink groteles. Po grotelėmis esantis U formos intarpas gali būti matinės juodos spalvos, o aukščiausioje modelių gamoje – tos pačios spalvos kaip ir kėbulas. Klientai gali rinktis iš septynių standartinių kėbulo spalvų ir daugiau kaip 300 specialių atspalvių.

Naujasis „Renault Master“ buvo sukurtas pagal „Aerovan“ vardu pavadintą dizaino koncepciją. Dėl nepaprastai daug darbo, įdėto kuriant jo aerodinamiką, modelio efektyvumas yra aukščiausios klasės, nepaisant jėgainės po variklio gaubtu. „Master“ pasipriešinimo koeficientas yra daugiau kaip 20 proc. mažesnis ir gerokai lenkia ankstesnės kartos bei visų dabartinių konkurentų.

Tai pasiekti padėjo net mažiausios detalės: trumpesnis variklio dangtis, labiau į priekį paslinktas ir pakreiptas priekinis stiklas, supaprastinti šoniniai veidrodėliai, oro įsiurbimo kanalai buferyje, stogo nuolydis ir siauresnė galinė dalis. Dėl aštresnės aerodinamikos pagerėjo ir akustinis komfortas kabinoje.

Kadangi automobilis yra didelis „Renault“ ir netelpa į įprastai naudojamą aerodinaminį tunelį, Sen Siro aerodinamikos kūrimo tyrimai buvo atliekami naudojant 83 proc. mastelio modelius. Vėliau viso dydžio furgonai buvo išbandyti lėktuvų aerodinamikai įvertinti pastatytame tunelyje.

Visas šis darbas ženkliai pagerino efektyvumą. Naujojo „Renault Master“ išmetamas CO2 kiekis dabar neviršija 200 g/km ribos. Patobulinta aerodinamika taip pat gerokai sumažino elektrinių versijų sąnaudas – jos 20 proc. mažesnės nei dabartinio „Master“.

Plati jėgainių įvairovė

Nepriklausomai nuo pasirinktos galios pavaros, naujojo „Renault Master“ klientai vairuos efektyviausią savo kategorijos transporto priemonę. Dėl to sumažės jų eksploatavimo išlaidos, o furgonai galės vežti didesnę, iki 2 tonų siekiančią naudingąją apkrovą.

Naujajame „Master“ galima rinktis iš keturių dyzelinių „Blue dCi“ galios pavarų, išvystančių 105, 130, 150 arba 170 AG. Jų sąnaudos yra gerokai mažesnės (vidutiniškai 1,5 litro mažiau 100-ui km) ir jos išskiria 39 gramais mažiau CO2 (mažiau nei 200 gramų vienam kilometrui). Automobilis gali būti valdomas įprastine mechanine pavarų dėže arba efektyvia nauja 9 greičių automatine pavarų dėže.

Visiškai elektrinės naujojo „Renault Master“ versijos varomos 96 arba 105 kW varikliu, abiem atvejais pasiekiančiu 300 Nm sukimo momentą. Pirmoji versija varoma 40 kWh baterija ir viena įkrova gali nuvažiuoti 180 km (pagal WLTP standartą), o antroji – 87 kWh baterija ir gali nuvažiuoti daugiau kaip 410 km (pagal WLTP).

Todėl naujasis „Renault Master“ gali pasigirti rekordiškai didele naudingąja apkrova ir vilkimo galia. Dėl baterijos šilumos valdymo sistemos sąnaudos išlieka nedidelės – 21 kWh/100 km (pagal WLTP) su didele 87 kWh baterija. 130 kW nuolatinės srovės greitasis įkrovimas per 30 min. padidina nuvažiuojamą atstumą 229 km. 22 kW kintamosios srovės namų įkroviklis bateriją nuo 10 iki 100 proc. įkrauna per mažiau nei 4 val.

Beje, naujasis „Renault Master“ suprojektuotas taip, kad ateityje jame būtų galima montuoti ir vandenilio variklį bei kuro elementą.

Patenkins kiekvieno poreikius

„Renault Master“ neabejotinai patenkins visų profesionalų poreikius. Iš viso asortimentą sudarys net 20 skirtingų modifikacijų su 11–22 kub. m talpa, 40 mm platesne stumdomų šoninių durų anga ir 100 mm ilgesne krovinių zona – ilgiausia šioje kategorijoje.

Trumpesnė „Master“ ratų bazė ir pertvarkyta priekinė ašis užtikrina manevringumą, įskaitant išskirtinį 1,5 m mažesnį apsisukimo skersmenį. Todėl naujasis „Renault Master“ garantuoja unikalią vairavimo patirtį mieste.

Naujajame „Renault Master“ taip pat įdiegta naujoviška dinaminio stabdymo valdymo sistema su galios pagalba išlaiko vienodą stabdymo efektyvumą ir stabdžių pedalo paspaudimo pojūtį, nepriklausomai nuo to, koks yra furgono svoris. Ji taip pat greičiau įjungia automatinę avarinio stabdymo sistemą ir pagerina rekuperaciją, todėl pailgėja elektromobilių įveikiamas nuotolis.

Savo ruožtu naujojo „Renault Master“ 20-ies vairuotojo pagalbos sistemų rinkinys užtikrina maksimalų furgone ir aplink jį esančių žmonių saugumą. Jo aktyviosios saugos funkcijos yra itin budrios ir apima šoninio stabilumo, automatinio avarinio stabdymo ir priekabos stabilumo pagalbines sistemas. Be to, jame įdiegta išmanioji greičio palaikymo sistema, padedanti vairuotojui neviršyti leistino greičio.

Naująjį „Renault Master“ bus galima įsigyti nuo 2024 m. pavasario. Jo kaina sieks nuo XX eurų.