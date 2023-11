Naujas iššūkis Lietuvos ugniagesiams – elektromobilių gesinimas: gamintojai jau diegia pažangius sprendimus

Ugniagesiai specialiai apmokomi

Spalio 24-osios vakarą pasklido žinia apie tai, kad kelyje Panevėžys–Vilnius užsiliepsnojo automobilvežis, gabenęs keturis elektromobilius. Laimei, gaisrą pavyko pakankamai sėkmingai likviduoti, tačiau šis darbas pareikalavo išties didelio ugniagesių atsargumo.

„Regitros“ duomenimis, iki šių metų lapkričio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota beveik 11 tūkst. M1 klasės lengvųjų elektromobilių. Elektra varomų transporto priemonių skaičius ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje nuolat auga. Tad ir įvairių incidentų, susijusių su šiomis ekologiškomis transporto priemonėmis, neišvengiamai pasitaikys vis daugiau.

Kaip teigia Ugniagesių gelbėtojų mokyklos viršininkas Kęstutis Agintas, minėtiems iššūkiams yra specialiai ruošiamasi. Pašnekovo teigimu, norint tinkamai parengti ugniagesius gelbėtojus, mokykla įsigijo automobilio konstrukcinių elementų karpymo (ardymo) maketą.

Su jo pagalba būsimi ugniagesiai ir dirbantys Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojai gali išsamiai susipažinti su baterijomis aprūpintų automobilių sandara, pagrindiniais, pavojų keliančiais mazgais ir veiksmų seka likviduojant įvykių padarinius užsiliepsnojus tokio tipo automobiliams.

„Ne paslaptis, kad šiuose automobiliuose yra komponentų, kurie gali kelti pavojų žmogaus ir tuo pačiu ugniagesio gelbėtojo gyvybei ir sveikatai. Naudojant šį maketą mokyklos specialistams atsiveria platesnės galimybės perteikti žinias apie šio tipo automobiliuose esančius komponentus ir jų keliamus pavojus. <...> Poreikis mokymams visada yra“, – pripažįsta K. Agintas.

Automobilių gamintojai bendradarbiauja su ugniagesiais

Apie automobilių su baterijomis keliamus iššūkius puikiai suvokia ir jų gamintojai, nuolat ieškodami pažangiausių sprendimų, leidžiančių išvengti potencialių rizikų. Štai lyderiaujantis prancūzų gamintojas „Renault“ vysto inovatyvių sprendimų paketą „Safety Coach“, skirtą užtikrinti optimalų minėto prekės ženklo automobilių naudotojų saugumą.

Šį paketą sudaro vadinamasis „Fireman Access“ sprendimas ir specialus QR kodas, kurie yra itin pravartūs pagalbos tarnyboms. Šią sistemą lapkričio 15-ąją Lietuvos auditorijai pristatė „Renault Group“ atstovas Andrzejhus Gemra automobilių technologijoms skirtoje konferencijoje „Plug-in 2023“.

„Fireman Access“ sukurta inžinieriams daugiau nei dešimtmetį bendradarbiaujant su ugniagesių tarnyba. Ją galima rasti, pavyzdžiui, elektra varomame „Renault Megane E-Tech Electric“ modelyje.

„Renault“ atstovų teigimu, įprastai elektromobilių be įdiegtos specialios sistemos gesinimas gali užtrukti iki trijų valandų. Šiuo atveju inovatyvi gelbėtojų komandoms skirta prieigos sistema „Fireman Access“ leidžia greitai ir saugiai užpilti degantį akumuliatorių vandeniu ar kita gesinimo priemone bei numalšinti liepsnas vos per penkias minutes. Negana to, be šio naujoviško sprendimo automobilyje po galine sėdyne įrengtas lengvai pasiekiamas jungiklis, leidžiantis gelbėjimo tarnyboms atjungti automobilio akumuliatorių.

Kad į gaisro vietą atvykę ugniagesiai operatyviai gautų visą reikalingą informaciją, ant „Renault“ automobilių su minėta pažangia sistema yra klijuojami specialūs QR kodai. Nuskaitę tokį lipduką ugniagesiai gelbėtojai iškart gali gauti visą techninę informaciją apie transporto priemonę, reikalingą gelbėjimo operacijai atlikti ir išgelbėti žmonių gyvybes. Tarp pateikiamos informacijos – ir nuorodos, ar tai hibridinė, įkraunama hibridinė ar elektrinė transporto priemonė.

„Renault“ sukurta inovatyvi technologija taip pat prisidėjo prie teigiamų pokyčių eismo saugumo srityje. Dabar panašių sprendimų reikalauja automobilių bandymų organizacija „Euro NCAP“, suteikdama visiems žinomą saugumo žvaigždučių įvertinimą. QR kodo naujovė jau šiais metais bus įdiegta visuose „Renault“ grupės modeliuose Europoje.