„Renault“ pradėjo kurti naują elektros variklį, kuris būtų efektyvesnis ir kompaktiškesnis

Kai „Renault“ 2012 metais pristatė mažylį „ZOE“, jis tapo pirmuoju serijiniu modeliu, kuriame panaudotas elektra sužadinamas sinchroninis variklis (EESM). Būtent šis pionieriškas kūrinys tapo atspirtimi imtis dar ambicingesnio tikslo – suprojektuoti „viskas viename“ architektūra paremtą inovatyvųjį E7A variklį.

Vienas pagrindinių inžinierių tikslų – pasiekti tokią pat galią, lyginant su dabartiniais varikliais, montuojamais į „Megane E-Tech electric“ ir naująjį „Scenic E-Tech electric“, tačiau padaryti jį bent 30 proc. kompaktiškesniu. Be to, siekis yra sukurti trečdaliu tvaresnį ir aplinkai draugiškesnį produktą, todėl planuojama rotoriaus gamybai pasitelkti technologiją be vadinamųjų retųjų žemių (angl. Rare earths free).

Šiuo atveju vietoje nuolatinių magnetų ketinama panaudoti suvyniotą rotorių. „Renault“ inžinierių teigimu, toks sprendimas leis 30 proc. sumažinti anglies dioksido pėdsaką, pagerins variklio našumą, užtikrins sklandesnę tiekimo grandinę ir leis išvengti priklausomybės nuo retųjų žemių ir magnetų tiekėjų.

E7A taps jau trečiosios kartos elektriniu varikliu. Kruopščiai suprojektuota variklio architektūra padės sutrumpinti elektromobilio baterijos įkrovimo laiką, nes sistema bus pritaikyta 800, o ne 400 voltų įtampai, kuri šiuo metu yra standartinė.

Savo ruožtu partnerio „Valeo“ sukurtas statorius padidins variklio galią ir efektyvumą. Naujasis E7A variklis išvystys iki 200 kW galią, tačiau nesunaudos daugiau elektros energijos nei įprasti dabartiniai varikliai, naudojami kai kuriuose „Renault“ modeliuose. E7A variklyje varinių laidų montavimui taip pat bus pasitelkta „hairpin“ technologija, kuri nuo 2010 m. yra „Valeo“ specializacija.

Šiuo metu E7A variklis vis dar yra kūrimo stadijoje. Prieš pasiekdamas serijinę gamybą, jis turės pereiti ir kitus etapus. Masinė šio naujos kartos variklio gamyba „Renault“ grupės Cléon gamykloje prasidės 2027 m. pabaigoje.