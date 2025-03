„Renault“ imasi įspūdingos koncepcijos perkėlimo į serijinę gamybą: užsakymus priima jau dabar

„Renault 5 Turbo 3E“ – iš pradžių atrodęs kaip eksperimentinis automobilis, dabar aktyviai ruošiamas serijinei gamybai. Kompaktiškas elektromobilis naudoja specialiai jam pritaikytą platformą, kurios dėka „Renault 5 Turbo 3E“ išlaikys galinių varančiųjų ratų pavarą.

Be to, 800 voltų architektūra kartu su 350 kW nuolatinės srovės įkrovimo sistema užtikrins, kad bateriją nuo 15 iki 80 proc. galima bus įkrauti vos per 15 minučių.

Su 70 kWh baterija ir 540 AG varikliu, modelis nuo 0 iki 100 km/val. įsibėgės per 3,5 sekundės bei nuvažiuos daugiau nei 400 kilometrų su viena baterijos įkrova.

„Sukūrusi naują elektrinių mini superautomobilių kategoriją su „Renault 5 Turbo 3E“, „Renault“ dar kartą pademonstravo savo aistrą, drąsą ir novatoriškumą, kurie visada ją vedė į priekį.

Šis išpuoselėtas, daug įspūdžių paliekantis modelis žada geriausias eksploatacines savybes ir pojūčius vos 4 metrų ilgio automobilyje, kuris rinkoje neturi sau lygių. Šiuo automobiliu „Renault“ ir toliau siekia, kad elektromobiliai taptų dar geidžiamesni, taip išplėsdama savo pasiūlą, atitinkančią platesnio pirkėjų rato poreikius ir norus“, – sako „Renault“ generalinis direktorius Fabrice‘as Cambolive‘as.

Palyginti su „Renault 5 E-Tech Electric“, naujojo „Renault 5 Turbo 3E“ priekinis stiklas pastumtas į priekį, o ratų bazė – pailginta. Tai leidžia išgauti įspūdingas proporcijas – automobilio ilgis siekia 4,52 metro, plotis – 2,03 metro, o aukštis – vos 1,38 metro.

Išskirtiniu akcentu tapo į priekį gerokai pastumtas priekinio stiklo statramstis, kuris vizualiai susilieja su praplatintomis ratų arkomis ir suteikia šiam elektromobiliui agresyvų, išskirtinai sportišką siluetą. Tokia konstrukcija leidžia gamintojui derinti išskirtinius dizaino sprendimus ir aerodinaminį efektyvumą.

Priekinėje dalyje „Renault 5 Turbo 3E“ išlaiko klasikiniam modeliui būdingus dizaino bruožus. Ryškiausias elementas – kvadrato formos LED dienos šviesos žibintai, kurie įkomponuoti ten, kur anksčiau buvo sumontuoti papildomi tolimųjų šviesų žibintai.

Aerodinaminį efektyvumą priekyje užtikrina masyvus buferio oro aptakas, kuris kartu su didžiule anga variklio dangtyje padeda išstumti orą, pagerina aušinimą ir sustiprina automobilio prispaudimą prie kelio.

Aerodinamikos specialistai taip pat daug dėmesio skyrė oro srautų valdymui. Šoninės buferio angos nukreipia oro srautą prieš priekinius ratus, o gale integruoti sparnų gaubtai efektyviai nukreipia orą po galiniais žibintais, už automobilio ribų. Tokie sprendimai pagerina ne tik automobilio dinamiškumą, bet ir padeda subalansuoti prispaudžiamąją jėgą važiuojant dideliu greičiu.

„Renault 5 Turbo 3E“ interjeras neleidžia pamiršti, kad tai – išskirtinai sportinis automobilis. Vos atsisėdus, vairuotoją ir keleivį pasitinka specialios sportinės sėdynės su šešių taškų saugos diržais. Siekiant sumažinti automobilio svorį, salone plačiai panaudotas anglies pluoštas, iš kurio pagaminta dauguma pagrindinių detalių.

Modernų ir kartu nostalgiją keliančią atmosferą kuria dvi didelės raiškos „OpenR“ ekrano dalys: 10,1 colio skersmens skaitmeninis prietaisų skydelis ir šalia įkomponuotas 10,25 colio multimedijos ekranas.

Juose vairuotojas galės matyti visą svarbiausią informaciją – nuo vairavimo duomenų iki navigacijos ar multimedijos turinio. Ekranų sąsaja dizaineriams tapo galimybe subtiliai pagerbti istorinius „Renault 5 Turbo“ ir „Turbo 2“ modelius, tačiau funkcionalumu ir patogumu ji bus artima naujausiems „Renault 5 E-Tech electric“ ir „Turbo 4Ever“ modeliams.

„Renault“ planuoja pagaminti tik 1 980 šio elektromobilio vienetų. Tokiu būdų gamintojas siekia pagerbti simbolinę „Renault 5 Turbo“ pasirodymo datą ir ją susieti su moderniu įpėdiniu.

Gamintojas tikisi, kad pirmieji serijiniai modeliai į gatves išriedės 2027 metais.