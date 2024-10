„Alpine“ ir „Honda“ sulaukė didelių baudų

Nors 2023 m. „Alpine“ ir „Honda“ išlaidų limito neviršijo, bet dėl tam tikrų pažeidimų turės sumokėti baudas. „Honda“ teks sumokėti 600 tūkst. JAV dolerių baudą, o „Alpine“ – 400 tūkst. JAV dolerių.

FIA teigimu, nėra jokių požymių, jog „Alpine“ ir „Honda“ tyčia siekė sukčiauti. Teigiama, kad jų padaryti pažeidimai tėra paprasčiausių žmogiškųjų klaidų pasekmė. „Alpine“ ir „Honda“ pripažino padarytus procedūrinius pažeidimus ir sutiko sumokėti baudas.

„Honda“ jėgaines „Formulėje 1“ naudoja „Red Bull“ ir jos dukterinė komanda RB. „Alpine“ ekipa naudoja jėgaines, paženklintas „Renault“ ženklu.

